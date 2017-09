„Idėja Lietuvai“: LRT apžvelgia naujausius siūlymus

Projektas „Idėja Lietuvai“ – nacionalinė iniciatyva, siekianti suburti nepriklausomos šalies šimtmečio slenkstį liudijančius protus, kuriems rūpi mūsų valstybės išlikimas, stiprybė ir gerovė. Interneto svetainėje idejalietuvai.lt jo iniciatoriai sulaukia vis daugiau visuomenės siūlomų idėjų. Jos apžvelgiamos laidoje „Laba diena, Lietuva“.

Tarp naujausių projektui pateikiamų idėjų – LRT TELEVIZIJOS žurnalistės Editos Mildažytės siūlymas paskelbti tris dienas be kritikos.

„Ir tai būtų be kritikos spaudoje, be kritikos politikoje, be kritikos tarpusavyje, be kritikos šeimoje ir be savikritikos. Su pilnom akim meilės. Ir dar siūlyčiau išmatuoti visuomenės emocinę būklę iki tų trijų dienų ir po jų. Manau, kad rezultatas mus labai nudžiugintų“, – sako E. Mildažytė.

Kitą idėją pateikia 15min žurnalistas Paulius Gritėnas. Jis siūlo vengti tuščio kalbėjimo šaudant idėjas į visas puses, o geriau susitelkti ties smulkiais konkrečiais darbais ir kokybišku jų įgyvendinimu.

„Jei klaustumėte manęs, tai siūlyčiau ne bėgti ir užrašyti savo genialią idėją Lietuvai, o nueiti pas kaimynus, susitarti ir susitvarkyti kieme stovintį šiukšlyną, užsiimti širdžiai miela savanoriška veikla ar tiesiog pasikalbėti su kitaip mąstančiu, dar geriau – su jums atstovaujančiu Seimo ar savivaldybės tarybos nariu. Štai nuo šio mažo žygdarbio tegul ir auga idėjos Lietuvai“, – teigia P. Gritėnas.

Daugiau apie tai – įraše.