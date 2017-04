Vyriausioji LRT režisierė: kartais sakau, kad esu gydytoja, ir diskutuoju apie televiziją

„Savo buvimą čia skaičiuoju jubiliejais. Televizijai 50, 55, dabar jau – 60 metų“, – sako vyriausioji LRT televizijos režisierė Asta Einikytė, sukūrusi ne vieną dešimtį laidų, projektų bei koncertų. A. Einikytė tuometėje konservatorijoje studijavo televizijos režisūrą ir svajojo tapti aktore, tačiau, kaip pati sako, geranoriškas diktatas nuvedė ją kitu keliu.

„Režisierius yra kaip dirigentas. Simfoniniame orkestre, kur susirenka daug skirtingų žmonių, yra fleitos, arfos, violončelės, smuikai. Ir tada, kai dirigentas užsimoja lazdele, viskas fantastiškai suskamba, visi žavisi.

Keliu sau tikslą: režisierius yra dirigentas ir diriguoja komandai. Net ir kuriant mažą laidelę, yra režisierius, operatorius, butaforai, apšvietėjai, o režisierius yra tas, kuris užburia idėja, suburia komandą ir taip sudiriguoja, kad žiūrovas žiūri ir galvoja: oho, saldainiukas“, – įsitikinusi pašnekovė.

Vis dėlto daug metų šiame darbe praleidusi moteris pripažįsta, kad ne visada taip pavyksta.

V. Radžiūno (LRT.lt) nuotr.

„Sunku uždegti bendraminčius, ypač, kur srautas toks, kaip televizijoje, kur daug informacijos. Tas pats operatorius ryte – apie žemės ūkį, perpiet – sportą, popiet – kultūrą. Tam žmogui irgi sunku susigaudyti. Žiūrovas jaučia, ar tai yra vientisas, ar padrikas kūrinys. Manau, kad režisierius ir yra tas dirigentas“, – kalba A. Einikytė.

Punktualumas, smalsumas ir drausmė – trys dalykai, kurių, pasak režisierės, ją išmokiusi televizija. „Juk negaliu žiūrovo paprašyti palaukti ir transliaciją pradėti puse minutės vėliau. Čia yra griežtos taisyklės“, – sako A. Einikytė.

Moteris atskleidžia, kad kartais vakarėliuose jai patinka nesakyti savo profesijos ir darbovietės, bei kartu stebėti transliacijas, su kuriomis dirba ir diskutuoti su žiūrovais.

„Sakau, kad esu gydytoja, ir pradedu diskutuoti apie televiziją. Įsiveliu į diskusiją, kad išpeščiau, ko reikia žiūrovui“, – pasakoja A. Einikytė.

Dainų šventės, „Eurovizijos“ konkursai, šventinės transliacijos ir koncertai, serialai ir vaidybiniai filmai – suskaičiuoti visus režisierės darbus LRT televizijoje sudėtinga. Tačiau kai kurie projektai įsiminė ilgam.

„Mano vizitinė kortelė yra „Geltonų plytų kelias“. Didžiuojuosi, kad „keistuolius“ atvedėm į televiziją ir taip „užsikūrė“ darbas su vaikais. Dariau projektą, kurį pasiūlė Rūta Vanagaitė. Iš pradžių neįsivaizdavau, kaip filmuoti, nežinant ką. Nežinai, ką padarys aktorius, kaip sugaudyti, kaip suvaldyti garsą.

Nėriau stačia galva, o paskui sulaukėme beprotiško populiarumo. Studija buvo pilna jaunų žmonių. Kaifuodavom. Iš to, ką nufilmuodavom, likdavo gal 6 improvizacijos. Kas žiūrima studijoje – vienaip, televizijos ekrane – kitaip. Bet tai buvo gera patirtis, kaip greitai turi sugaudyti, kur kas vyksta, be to – komanda, su kuria buvo smagu dirbti“, – prisimena A. Einikytė.

Režisierė įsitikinusi – tam, kad gerai atliktum savo darbą, visų pirma turi jį labai mėgti. Žiūrovai, pasak jos, pačios sunkiausios darbo dalies dažnai nemato ir apie ją nesusimąsto, bet tai neturi trukdyti dirbti profesionaliai.

„Jau tiek metų dirbu, o mano tėvai visada klausia: tai ką tu veiki toje televizijoje? Koleges mato ekrane, o ką veikiu aš? Sakau: dirbu. Atrodo, kad jei tavęs nemato, tai nedirbi. Be to, kartais būna labai liūdna ir graudu. Artėja Naujieji metai, o tu sėdi montažinėje. Ypač anksčiau, kai budavo kasetės, nes vos spėdavome.

Arba per Kūčias įrašinėji laidą. Tavo šeima sėdi prie stalo, o tu sakai: mama, aš transliuoju laidą tau. Kartais toks graudumas paima. To žiūrovas nemato“, – pasakoja LRT vyriausioji režisierė.

Režisierė sako, kad viskas iki mūsų jau sukurta, todėl labai svarbu – gebėjimas įžvelgti smulkmenas. Dėl darbo A. Einikytė apkeliavo ne vieną šalį ir pripažįsta – niekur pasakyti, kad yra iš Lietuvos televizijos, nėra gėda.

Vyriausioji LRT režisierė įsitikinusi, kad esame lygūs su lygiais, visur galime kalbėti profesionalų kalba ir tuo turime didžiuotis.