Al Jarreau atminimui – specialus koncertas per LRT RADIJĄ

Koncerte populiarius Eltono Johno, Marko Simmonso, Christopherio Walkerio, Lawrenco Williamso, George Gershwino ir savo kūrinius atliko Al Jarreau ir jo scenos draugai.

Koncerto transliacija per LRT RADIJĄ – vasario 19 d. iš karto po 18 val. žinių.

Pasaulinio garso amerikiečių džiazo atlikėjas, didysis muzikos improvizatorius Al Jarreau mirė vasario 12 dieną būdamas 76-erių.

Pasivadinęs „Acrobat of Scat“ atlikėjas išleido daugiau kaip 20 albumų ir tapo tikra džiazo muzikos ikona. Al Jarreau geriausiai žinomas dėl hitų „Breaking away“, „We're in this love together“, „Heaven and Earth“, „Moonlighting“.

Al Jarreau gimė 1940-aisiais muzikantų šeimoje. Prieš kelerius metus jis koncertavo Lietuvoje.