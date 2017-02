E. Jakilaitis ir L. Šeškus atidarys muziejų – kvies į keliones po Vilniaus istoriją

Kol valdžios sluoksniuose tik kalbama, kad Vilniaus miestui reikėtų turėti savo muziejų, žurnalistas Edmundas Jakilaitis ir prodiuseris Laurynas Šeškus jau ruošiasi įkurtuvėms – Vokiečių gatvėje pavasarį jie atidarys Vilniaus istorijos muziejų. Jo lankytojai turės galimybę leistis į virtualią kelionę po Vilniaus istoriją.

Be jokios valdininkų ar valdiškų įstaigų paramos žurnalistas E. Jakilaitis kartu su prodiuseriu L. Šeškumi įsteigė viešąją įstaigą, kuri ir ėmėsi tokio muziejaus įkūrimo.

Muziejus jau turi patalpas, kaip pabrėžė E. Jakilaitis, išsinuomotas rinkos sąlygomis. „Muziejus įsikurs Vilniuje, Vokiečių gatvėje, atidarymas bus šį pavasarį. Tai – visiškai privati iniciatyva be jokių valdiškų partnerių. Pagrindinis partneris ir rėmėjas yra kompanija „Telia“, darbinis muziejaus pavadinimas – „Telia“ virtualusis Vilniaus istorijos muziejus“, – sakė žinomas žurnalistas ir LRT TELEVIZIJOS laidų vedėjas.

Scenarijų virtualiai kelionei po Vilniaus istoriją parašė istorikas, profesorius Alfredas Bumblauskas, o grafiką kurs patys steigėjai, pasitelkę partnerius, užsiimančius 3D animacija. „Tai bus labai įspūdinga vaizdo ir garso keliolikos minučių trukmės kelionė per Vilniaus istoriją – nuo pat Gedimino sapno iki moderniojo Vilniaus“, – pasakojo E. Jakilaitis.

Šią idėją jis ir L.Šeškus puoselėja jau gana seniai, tad pastarojo meto vis garsiau skambančios kalbos apie būtinybę Vilniui turėti savo miesto muziejų jiems įtakos neturėjo. Kaip sako E. Jakilaitis, dėl šių kalbų jie tik panoro susitikti su Vilniaus meru Remigijumi Šimašiumi ir pristatyti savo sumanymą: „Galvojome dar kol kas niekam nieko per daug nepasakoti, bet kadangi viešoje erdvėje jau prasidėjo kalbos, kad Vilniui reikia muziejaus, tai mes nutarėme aplankyti merą ir pasakyti, kad gali per daug neskubėti, nes muziejus atsiras savaime, be jokių ypatingų pastangų.“



Su Vilniaus miestu ir jo savivaldybe muziejus bendradarbiauti tikisi, tačiau, kaip nusijuokė E. Jakilaitis, „jokių valdžios lengvatų neprašo“. Kelionę per Vilniaus istoriją ketinama pateikti dešimčia skirtingų kalbų, tad ji bus suprantama įvairių šalių turistams. Žadamas ir puikus garsas, o vaizdas bus kuriamas daugiasluoksne kompiuterine grafika, kuri matoma plika akimi be jokių įrenginių.

Muziejaus salėje, pasak E. Jakilaičio, ketinama įrengti moderniausias vaizdo ir garso technologijas su beveik 360 laipsnių vaizdo demonstravimo galimybe. „Žmonės, sėdėdami tame muziejuje ir žiūrėdami Vilniaus istoriją, dairysis į visas puses, juos lydės ne tik vaizdas, bet ir garsas. Tarkim, iš toli atjoja žirgai, juos išgirsti viena ausimi, palydi į kitą pusę ir t.t.“, – žadėjo muziejaus steigėjas.

Prieš kelias savaites apie būtinybę sostinei turėti savo muziejų R. Šimašiui priminė Seimo „Gegužės 3-osios“ grupės nariai. Jų teigimu, Vilniui trūksta muziejaus, kuriame būtų sudaryta galimybė pažinti daugiatautį, daugiakultūrinį miesto paveldą, siekiant ne tik geriau suvokti miesto istoriją, jo raidą, bet ir tai, kokį svarbų vaidmenį šio miesto kūrime vaidino stiprios žydų, lenkų, gudų ir rusėnų bendruomenės. R. Šimašius tuomet sakė pats matantis tokio muziejaus reikalingumą ir žadėjo dėti pastangas, kad tokia įstaiga mieste būtų įkurta. O jo vieta galėtų būti Vilniaus rotušė.