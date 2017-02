Vasarį per LRT KULTŪRĄ – tarptautinių kino festivalių laimėtojai ir nominantai

Vasario mėnesį per LRT KULTŪRĄ dvi dienas per savaitę – trečiadieniais bei šeštadieniais – televizijos žiūrovai galės mėgautis kino lobiais, sukurtais nuo 1953 metų iki šių dienų. Dauguma filmų – tarptautinių festivalių laimėtojai ir nominantai, galintys didžiuotis ne vienu pasiekimu.

Trečiadienis 2017 02 01

Elito kinas

Gyvenimo medis

(The Tree of Life)

Drama, JAV, 2011, N-7

Režisierius: Terrence Malick

Vaidina: Brad Pitt, Jessica Chastain, Sean Penn, Hunter McCracken, Laramie Eppler, Fiona Shaw, Pell James, Nicolas Gonda, Will Wallace, Kelly Koonce.

Filosofinis amerikiečių kino poeto Terenso Maliko filmas nagrinėja kertines šeimos vertybes, tėvų ir vaikų konfliktus, žmogaus brandą nuo gimimo iki mirties ir santykį su Dievu. Tai nepaprasto grožio kosminės odisėjos simfonija, vaizdingai iliustruojanti mums žinomo pasaulio susiformavimą ir gyvybės Žemėje atsiradimą (meteoro skrydis, lavos išsiliejimas, dinozaurai, šviečiančios plazmos, šokančios medūzos, šaudančios žvaigždės).

Džekas negali pamiršti skausmingo išsiskyrimo su griežtu tėvu. Dėl pašlijusių santykių ir nuolatinių konfliktų jis nusprendžia palikti namus, nutraukia ryšius su šeima, bet po daugelio metų išdrįsta paskambinti ir pasikalbėti. Jo atmintyje amžinai gyvas ir jaunas išlieka jaunesnis brolis, kuris neaiškiomis aplinkybėmis pasitraukė iš gyvenimo sulaukęs vos devyniolikos. Telegrama pasiekusi tragiška žinia sukrėtė O’Brajenų šeimą, ypač nuoširdžią, šiltą, atlaidžią mamą.

Architektas Džekas turi viską, ko trokšta, – stulbinamą karjerą, pinigų, rūpestingą žmoną. Bet laimingas nesijaučia. Vieną rytą prabudęs iš sapno vyras prisiminimuose grįžta į vaikystės vasarą Teksaso valstijos miestelyje, kuriame kiekvienas pažįsta savus kaimynus ir gyvena nerakindami durų.

„Gyvenimo medis“ yra filmas, kuris provokuoja prieštaringas reakcijas. Gyvenimas be tyros meilės nebeturi prasmės. Tik mylint įmanoma jaustis laimingam. Jei nemylėsi, gyvenimas pralėks akimirksniu. Kodėl mes esam čia? Kas mes tokie? Kam mes galim būti reikalingi? Kur Tu buvai? Kodėl leidai jam numirti? Kodėl taip atsitiko būtent mums? Ką mes padarėm blogai? Kas mūsų laukia?

2011 m. Kanų kino festivalyje filmas pelnė „Auksinę palmės šakelę“. Kino kritikų asociacija FIPRESCI „Gyvenimo medį“ išrinko geriausiu 2011-ųjų filmu, o San Sebastiano kino festivalio atidarymo ceremonijoje jam buvo įteiktas specialusis prizas.

Šeštadienis 2017 02 04

Kino žvaigždžių alėja

Tiltas per Kvai upę

(The Bridge on the River Kwai)

Karinė drama, Didžioji Britanija, JAV, 1957, N-7

Režisierius: David Lean

Vaidina: William Holden, Alec Guinness, Jack Hawkins, Sessue Hayakawa, James Donald, Geoffrey Horne, André Morell, Peter Williams, John Boxer, Percy Herbert

1943 metai. Anglų ir JAV karo belaisviai patenka į japonų stovyklą Birmos džiunglėse. Anglams vadovauja pulkininkas Nikolsonas, kuris laikosi nuomonės, kad jei jis ir jo kariai karo vadų nurodymu Singapūre pasidavė į nelaisvę, tai jis ir ten lieka karo tarnyboje. Tad tarp bendražygių palaiko discipliną ir į stovyklą įžygiuoja rikiuote. Japonų stovyklos vadas pulkininkas Saito duoda įsakymą pastatyti tiltą per Kvai upę, todėl statybose dirbs visi, nepaisant karinio laipsnio. Nikolsonas atkakliai siekia, kad būtų laikomasi Ženevos konvencijos dėl elgesio su karo belaisviais, pagal kurią karininkai nuo fizinio darbo atleidžiami. Saito įsako karininkus uždaryti į karcerį.

Tilto statyba vyksta labai iš lėto ir Saito visaip bando priversti anglų karininkus dirbti, bet Nikolsonas laikosi savo. Galų gale Rusijos–Japonijos karo pergalės metinių proga japonas nusileidžia ir sutinka, kad belaisviams vadovautų anglų karininkai. Kitą dieną Nikolsonas su karininkais apžiūri statybos aikštelę ir lieka nepatenkintas japonų inžinierių projektu. Jis pažada laiku pastatyti gerą tiltą ir nori, kad jo žmonės parodytų, ką moka. Pasibaigus karui visi galės didžiuotis, kad anglų belaisviai pastatė tokį nuostabų tiltą. Išsigelbėjęs iš nelaisvės amerikiečių karininkas Širsas patenka į karininkų ligoninę Ceilone.Ten jį aplanko majoras ir pasiūlo dalyvauti statomo tilto sprogdinimo operacijoje. Širsas ir dar du kariai vėl atsiduria Kvai upės džiunglėse. Diversantų užduotis – susprogdinti tilto atidarymo iškilmių proga važiuojantį traukinį...

Filmas laimėjo 7 „Oskarus“. Iš viso pelnė 23 apdovanojimus ir 7 nominacijas.

Trečiadienis 2017 02 08

Elito kinas

Groja Liuvinas Deivisas

(Inside Llewyn Davis)

Drama, JAV, Didžioji Britanija, Prancūzija, 2013, N-14

Režisieriai: Joel Coen, Ethan Coen

Vaidina: Oscar Isaac, Carey Mulligan, Justin Timberlake, John Goodman, Garrett Hedlund, F. Murray Abraham, Ethan Phillips, Ricardo Cordero, Max Casella

1961 metai. Jaunas folko muzikantas Liuvinas Deivisas, kaip ir kiekvienas menininkas, trokšta šlovės ir pripažinimo, tik ne visų kelias į šlovę rožėmis klotas. Su gitara ant peties jis blaškosi po muzikos pasaulį bandydamas rasti vietą po saule, bet norint išlikti savimi teks įveikti ne tik šaltą Niujorko žiemą, bet ir kliūtis, kurias pats susigalvojo. Istorija be laimingos pabaigos prošvaistės, tačiau po seanso jautiesi lengvas, įkvėptas. Juk gyvenimas toks ir yra – ne visada būna taip, kaip tu nori, ne visada pavyksta viską pasiekti vienu kartu. Na ir kas? Eini toliau, eini, eini ir nepasiduodi.

2013 metų Kanų kino festivalyje filmas pelnė Didįjį prizą. Nominuotas 2 „Oskarams“. Pelnė 46 kitus apdovanojimus ir 157 nominacijas. Rodytas Vilniaus „Kino pavasario“ festivalyje.

Šeštadienis 2017 02 11

Kino žvaigždžių alėja

Krantinėje

(On the Waterfront)

Kriminalinė drama, JAV, 1954, N-7

Režisierius: Elia Kazan

Vaidina: Marlon Brando, Karl Malden, Lee J. Cobb, Rod Steiger, Eva Marie Saint, Pat Henning, Leif Erickson, James Westerfield, Tony Galento, Tami Mauriello

Paprastas dokininkas, buvęs boksininkas Teris Malojus iškovoja vietinės profsąjungos boso simpatijas ir sutinka padėti jam „palaikyti tvarką“ tarp doko darbininkų. Šiam bosui tarnauja ir Terio brolis, mokslų nebaigęs juristas. Kai nužudomas darbininkas, norėjęs duoti parodymus apie profsąjungos vadovų korupciją, į žmogžudystę įpainiojamas ir Teris, o netrukus į jį kreipiasi žuvusiojo sesuo Edi ir paprašo rasti kaltuosius. Sąžinės priekaištų kankinamas vyriškis nutaria kovoti su neteisybe. Jo ryžtą sustiprina ir gimusi meilė Edi, ir kunigo tėvo Bario įkalbinėjimai. Teris nutraukia ryšius su nusikalstamą gauja ir pasipriešina galingajam bosui...

Filmas laimėjo 8 „Oskarus“: už geriausią filmą, režisūrą, Marlonas Brando už geriausią vyro vaidmenį, aktorė Eva Mari Seint už geriausią antrojo plano vaidmenį, geriausią scenarijų, operatoriaus ir dailininko darbą bei montažą. Taip pat pelnyti 4 „Auksiniai gaubliai“. BAFTA apdovanojimai M. Brando ir 2 nominacijos. 4 apdovanojimai Venecijos tarptautiniame kino festivalyje, tarp jų „Aukso liūtas“ režisieriui Elijai Kazanui. Iš viso juosta pelnė 29 apdovanojimus ir 9 nominacijas.

Trečiadienis 2017 02 15

Elito kinas

Vandenyno spalva

(Die Farbe des Ozeans / Color of the Ocean)

Drama, Vokietija, Ispanija, 2011, N-14

Režisierė: Maggie Peren

Vaidina: Álex González, Nathalie Poza, Hubert Koundé, Sabine Timoteo, Friedrich Mücke, Alba Alonso, Miguel Such, Esosa Omo, Mikel Martín, Dami Adeeri.

Vokiečių turistė Natali tampa tragiškos scenos su pabėgėliais Kanarų salose liudininke. Laivas su afrikiečiais užplaukia ant seklumos. Tarp likusių gyvų ji pamato vyriškį su mažu sūneliu. Natali, nepaisydama vyro prieštaravimų, nutaria jiems padėti. Ji afrikiečiams duoda pinigų, kad jie galėtų nusigauti į žemyną. Bet visa tai baigiasi katastrofa, o to Natali negalėjo numatyti...

Juosta pelnė 4 apdovanojimus ir 1 nominaciją.



Šeštadienis 2017 02 18

Kino žvaigždžių alėja

Dabar ir visada

(From Here to Eternity)

Karinė drama, JAV, 1953, N-7

Režisierius: Fred Zinnemann

Vaidina: Burt Lancaster, Montgomery Clift, Deborah Kerr, Donna Reed, Frank Sinatra, Ernest Borgnine, Mickey Shaughnessy, Philip Ober, Jack Warden

1941-ieji, Per Harboras. Po nelaimingo atsitikimo eilinis Robertas perkeliamas į kitą dalinį. Talentingas boksininkas atsisako kautis ringe, mat per treniruotę netyčia traumavo draugą ir tas apako. Tačiau karinei vadovybei pasiekimai sporte suteikia nemaža privilegijų ir jie Roberto atsisakymą kautis vertina vos ne kaip išdavystę.

Seržantas Vordenas pažada pakeisti eilinio nuomonę. Robertas priverčiamas išeiti į ringą, bet čia įvyksta peštynės ir nukenčia dalinio kapitonas. Vienintelis Robertas bando išvengti kraujo praliejimo, tačiau karo metais tai neįmanoma. Nesusipratimai, peštynės, kerštas tęsiasi, ir kartą sužeistas peiliu Robertas priverstas slėptis pas savo draugužę. Tuo metu prasideda japonų ataka. Sužinojęs Robertas veržiasi į dalinį. Tamsoje sužeistą eilinį nušauna budintis karys.

Filmas pelnė 8 „Oskarus“ , 2 „Auksinius gaublius“, Kanų kino festivalio Didįjį prizą. Iš viso 22 apdovanojimai ir 7 nominacijos.

Trečiadienis 2017 02 22

Elito kinas

Mustangės

(Mustang)

Drama, Prancūzija, Vokietija, Turkija, Kataras, 2015, N-14

Režisierė: Deniz Gamze Ergüven

Vaidina: Güneş Sensoy, Doğa Zeynep Doğuslu, Tuğba Sunguroğlu, Elit Işcan, Ilayda Akdoğan, Nihal G. Koldas

Vasaros pradžia. Šiaurės Turkijos kaimelyje Lalė ir keturios jos seserys grįždamos iš mokyklos nekaltai žaidžia su berniukais. Tačiau tokius jų žaidimus suaugusieji traktuoja visiškai kitaip, jiems tokie veiksmai atrodo pasileidimas, tad nenuostabu, kad namuose kyla skandalas. Šeimos namai greitai tampa kalėjimu, o mokyklą pakeičia maisto gaminimo ir namų ruošos pamokos. Negana to, merginų dėdė jau planuoja jas visas ištekinti. Tačiau seseris ne taip lengva sutramdyti. Jos visos svajoja būti laisvos ir nusprendžia kovoti už savo nepriklausomybę...

Juosta nominuota „Oskarui“, „Auksiniam gaubliui“, BAFTA apdovanojimui. Režisierė Deniz Gamze Ergiuven apdovanota Kanų tarptautiniame kino festivalyje. Taip pat apdovanota 4 prancūzų „Cezariais“. Iš viso filmas pelnė 39 apdovanojimus ir 57 nominacijas. Rodytas Vilniaus kino festivalyje „Kino pavasaris“.

Šeštadienis 2017 02 25

Kino žvaigždžių alėja

Žmogžudystės anatomija

(Anatomy of a Murder)

Kriminalinė drama, JAV, 1959, N-7

Režisierius: Otto Preminger

Vaidina: James Stewart, Lee Remick, Ben Gazzara, George C. Scott, Arthur O’Connell, Eve Arden, Kathryn Grant, Orson Bean, Russ Brown, Murray Hamilton

Leitenantas Frederikas Manionas suimamas už baro savininko nužudymą. Jis tvirtina, kad šis primušė ir išprievartavo jo žmoną Lorą. Žmona patvirtina vyro versiją, tačiau teismo medicinos ekspertas neranda išprievartavimo įrodymų. Ginti Manioną patikima kukliam provincijos advokatui Polui Bigleriui. Kaltinamasis nesutinka bendradarbiauti, o bylą veda teisėjas iš kito miesto. Bigleris supranta, kad jo laukia sunki byla ir laimėti ją labai maža tikimybė.

Filmas nominuotas 7 „Oskarams“ ir 4 „Auksiniams gaubliams“. Venecijos tarptautiniame kino festivalyje už geriausią vyro vaidmenį apdovanotas aktorius Džeimsas Stiuartas. Iš viso pelnė 9 apdovanojimus ir 11 nominacijų.