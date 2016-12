„Gyvenimas“: E. Mildažytės, M. Mikutavičiaus ir J. Jurkutės metai

Jie – garsūs, gerbėjų mylimi ir sėkmės glostomi. Televizijos laidų vedėja Edita Mildažytė, dainininkas Marijonas Mikutavičius ir aktorė, laidų bei renginių vedėja Jurgita Jurkutė atsigręžė į besibaigiančius 2016-uosius metus. Kokie jie buvo, trečiadienio vakarą pasakos LRT gyvenimo būdo laida „Gyvenimas“.

„Aš labai retai žiūriu televizorių, bet kartais įsijungiu ir galvoju, kas mane šitaip nervina? Kas šitaip erzina, kad negaliu žiūrėti to televizoriaus? Ir staiga suprantu, kad visur sukasi kalėdinės reklamos ir sveikinimai. O pernai per Kalėdas Gintui jau buvo agonija“, – sako viena mylimiausių Lietuvos žurnalisčių Edita Mildažytė. Kai po pernykščių švenčių jos vyras architektas ir verslininkas Gintautas Vyšniauskas pralaimėjo kovą su vėžiu, visa šalis liūdėjo kartu. Atrodė be galo neteisinga, kad tiek daug kitiems padėjusi moteris prarado ne tik mylimą vyrą – Gintautas buvo antroji Editos puselė, padėjusi susiformuoti protingai, drąsiai ir be galo dosniai asmenybei.

„Žinai, kas keisčiausia? Kažkada, viename interviu, kurį dabar net galėčiau suprasti, kažkodėl pasakiau: aš gyvensiu su Gintu iki penkiasdešimties metų, o paskui būsiu labai laiminga. Nė pati nežinau, kodėl tuomet taip atrodė – tiesiog taip jaučiau. Bet tikrai negalvojau, kad jis susirgs ir mirs“, – laidos „Gyvenimas“ kūrėjams prisipažino E.Mildažytė.

Po vyro netekties buvo taip sunku, kad Edita užsibrėžė tikslą – išgyventi metus. Iš pradžių laikas eidavo kankinančiai lėtai, ji negalėdavo sulaukti, kol prabėgs penkios minutės, paskui dešimt, po to valanda. Reikėjo rasti būdą, kaip neišprotėti, todėl moteris ėmė žingsniuoti vadinamuosius savo kilometrus – nesvarbu, koks oras, ji apsiaudavo sportinius batelius ir eidavo. Kartą, ypač prastą dieną, sostinės senamiestyje gyvenanti Edita atsitokėjo tik už trisdešimties kilometrų nuo Vilniaus esančiame Vievyje. Tuomet sėdo į traukinį ir grįžo namo. Tačiau fizinis nuovargis leisdavo nors trumpam „išvalyti“ mintis, o vėliau tapo ir pomėgiu.



LRT stop kadras

Lygiai prieš metus sausakimšoje arenoje Marijonas Mikutavičius koncerto metu su savo gerbėjais pasidalino žinia, kad jo mylimoji Ieva laukiasi. Džiugi naujiena akimirksniu apskriejo visą Lietuvą ir tapo pagrindine interneto portalų žinia. Tačiau tai nebuvo noras pasipuikuoti ar sukelti sensaciją. „Viskas įvyko spontaniškai“, – šiandien prisipažįsta dainininkas.

Jo santykiai su kūdikio mama stiliste Ieva Daugirdaite užsimezgė 2014-ųjų spalį. Jųdviejų sūnus Majus pasaulį išvydo šiemet birželį ir abiejų laimingų tėvų gyvenimui suteikė naujų spalvų. „Man visą laiką atrodė, jokio skirtumo, kas gims mergaitė ar berniukas. Gal kažkur intuityviai vyras galvoja apie berniuką vien todėl, kad galbūt jam su berniuku bus paprasčiau, lengviau ras bendrą kalbą, nes jį gali pamokyti spirti kamuolį ar sugauti žuvį. Bet iš tiesų, tėvams nėra skirtumo, ko laukiasi – sūnaus ar dukros, nes kūdikis bet kokiu atveju suteikia daug laimės jų gyvenimui“, – trečiadienio vakarą LRT žiūrovams pasakos dainininkas.



LRT stop kadras

Per Kalėdas savo gerbėjams bendrą dainą drauge pristatė bičiuliai Marijonas Mikutavičius ir Jurgita Jurkutė. Aktorė, renginių ir televizijos laidų vedėja taip pat turi už ką dėkoti besibaigiantiems metams. Jie jai dovanojo daug naujų patirčių ir po širdimi nešiojamą kūdikį, kuris pasaulį išvys ankstyvą pavasarį.

Šiemet J. Jurkutė pasiryžo garsiai prabilti apie tai, ką teko išgyventi po tėvo savižudybės. Šiam žingsniui jai prireikė penkerių metų. Viešai tai ji darė tam, kad atkreiptų visuomenės dėmesį į vieną opiausių Lietuvos problemų. Ji net sukūrė trijų laidų ciklą savo Youtube paskyroje apie tai, ką tenka išgyventi su savižudybe artimoje aplinkoje susidūrusiems žmonėms.

Besibaigiantys metai J. Jurkutei suteikė galimybę ne tik nusimesti ilgai nešiotą naštą ir savo žodžiais padėti tai padaryti kitiems, – jie dovanojo ir daugiau vertingų patirčių. Aktorystės studijas baigusi lietuvė suvaidino rusų juostoje „Herojus“ su pirmo ryškumo įžymybėmis – Maratu Bašarovu, Aleksandru Balujevu, Tatjana Liutajeva ir Dima Bilanu.



LRT stop kadras

„Praėjusiais metais turbūt pirmą kartą gyvenime pasidariau tokį labai tvarkingą, aiškų, sudarytą su visa patirtimi, kurią įgijau, planą ateinantiems metams. Ir kas buvo įdomiausia, kad kažkur ties metų viduriu aš jį pamečiau. Bet dabar, metų pabaigoje sėdžiu ir puikiausiai jį prisimenu, dauguma jo punktų išsipildė“, – atviraus J. Jurkutė. Paklausta, ar tame plane buvo ir jųdviejų su vyru Ryčiu kūdikis, ji neslėps: „taip“.

Nuoširdūs trijų ryškių Lietuvos asmenybių pasakojimai apie besibaigiančius metus laidoje „Gyvenimas“ – jau šį vakarą, 19:30 val. per LRT TELEVIZIJĄ.