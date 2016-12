P. Ambrazevičius palieka laidą „Kas ir kodėl?“

Paskutiniąją šių metų dieną, gruodžio 31-ąją, 18.00 val. paaiškės populiaraus LRT TELEVIZIJOS intelektinio žaidimo „Kas ir kodėl?“ laimėtojai, kuriems atiteks net 10 000 eurų prizinis fondas. Šią dieną su televizijos žiūrovais atsisveikins ir du sezonus žaidimą vedęs rašytojas, vertėjas, humoristas Paulius Ambrazevičius. Naujuoju „Kas ir kodėl?“ flagmanu nuo sausio 2−osios taps iki šiol televizijos ekranuose nematytas, tačiau radijo klausytojams puikiai pažįstamas teisininkas, diplomatas Darius Jurgelevičius.

„Noriu padėkoti visai kūrybinei komandai ir žiūrovams už tas 168 laidas, kurias nufilmavome šiemet ir už tas 70 valandų, kurias praleidau eteryje. Daug ko išmokau, daug ką pats sužinojau ir, tikiuosi, padėjau kažką sužinoti ir jums. Atsisveikinu ir linkiu kuo didžiausios sėkmės naujam laidos vedėjui, o žiūrovus kviečiu ir toliau darbo dienų vakarus leisti su šia TV laida“, − atsisveikindamas sako P. Ambrazevičius.

Dinamiško ir žiūrovų mėgstamo žaidimo prodiuseris Arūnas Valinskas dėkoja P. Ambrazevičiui už bendrą darbą. „Didžiuojamės, kad šioje laidoje dirbo Paulius – puikus vedėjas, linksmas žmogus, intelektualas. Visa kūrybinė grupė šiek tiek nustebo ir labai apsidžiaugė, išgirdusi apie pokyčius jo asmeniniame gyvenime − prieš Kalėdas įvykusias sužadėtuves. Ko gero, nusprendęs daugiausia dėmesio skirti svarbiausiam gyvenimo darbui − šeimos kūrimui − TV žaidimui tiesiog neturi pakankamai laiko. Ačiū jam už puikų darbą“, − sako A. Valinskas.

Naujasis žaidimo vedėjas, pasak prodiuserio, yra žmogus – radijo legenda. „Lietuvoje, ko gero, nėra žmonių, kurie nebūtų girdėję pirmųjų radijo stoties „M-1“ transliacijų, ir neprisimintų tikro humoro ir fantazijos fejerverko viktorinoje „Miklusis pirštas“. Laidos rengėjai net neabejoja, kad toks pat fejerverkas laukia ateityje ir TV žaidimo „Kas ir kodėl?“ žiūrovų nuo 2017-ųjų su D. Jurgelevičium“, − įsitikinęs A. Valinskas.

Puikiais komunikaciniais gebėjimais, iškalba ir humoro jausmu pasižymintis D. Jurgelevičius jau stojo prieš TV kameras ir atvirai prisipažino – vesti televizijos laidą nėra taip paprasta, kaip gali pasirodyti iš šono.

LRT stop kadras

„Filmuojant pirmąjį žaidimą, jautėsi įtampa, žaidimas atrodė pakankamai statiškas. Tačiau jau per antrąjį filmavimą pajutau daugiau galimybių interpretuoti, atsipalaidavau. Dabar galiu drąsiai pasakyti, kad su kiekvienu epizodu prieš kameras man „Kas ir kodėl?“ patinka vis labiau“, − prisipažįsta naujasis žaidimo vedėjas.

Pasak D. Jurgelevičiaus, skirtumas tarp televizijos ir radijo – didžiulis. „Radijuje tu nematai, o tik girdi savo pašnekovą, laidos dalyvį. O televizijoje matai juos akis į akį. Be to, jie yra protingi ir reiklūs“, − sako televizijos naujokas, laukiantis intelektinės viktorinos „Kas ir kodėl?“ žiūrovų prie ekranų jau nuo sausio 2-osios kiekvieną darbo dieną 18.00 val. per LRT TELEVIZIJĄ.