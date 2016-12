„Auksinį balsą“ prieš finalą paliko du dalyviai

Iki „Auksinio balso“ finalo liko labai nedaug – jau sausio 2 dieną paaiškės projekto nugalėtojas. Antroji Kalėdų dieną viltį nugalėti užgesino dviems dalyviams – Giedriui Arbačiauskui ir Rokui Petrauskui teko palikti projektą.

Bendros lentelės viršuje ir toliau karaliauja Lina Rastokaitė, nors paskutinėse dviejose laidose dėl ligos aktorė nepasirodė. Ją atkakliai vejasi ir Marių Jampolskį lenkia Vidas Bareikis. Ketvirta – Neringa Nekrašiūtė.

Bendra lentelė:

L. Rastokaitė – 290 balai

V. Bareikis – 273 balai

M. Jampolskis – 271 balas

N. Nekrašiūtė – 269 balai

G. Arbačiauskas – 206 balai

R. Petrauskas – 175 balai

Komisijos lentelė:

G. Arbačiauskas – 39 balai

V. Bareikis – 39 balai

M. Jampolskis – 38 balai

R. Petrauskas – 35 balai

N. Nekrašiūtė – 32 balai

Žiūrovų lentelė:

N. Nekrašiūtė – 10759 balsai

L. Rastokaitė – 7948 balsai

M. Jampolskis – 6862 balsai

V. Bareikis – 6647 balsai

G. Arbačiauskas – 2853 balsai

R. Petrauskas – 2093 balsai

Giedrius Arbačiauskas į sceną nutarė pasikviesti žmoną Agnę, grojančią violončele. Pats akompanavo gitara. Jaukus instrumentinis šeimyninis duetas pavergė komisiją.

„Šis aktorius man visada patinka kaip nuoširdus, turintis daug pozityvo, energijos, šviesos. Daina užvedanti, viskas atrodo gerai, tačiau esu sugadinta, nes girdžiu vokalą. Pavydžiu publikai, kuri gali balsuoti tik širdimi. Jūs turite pakankamai gerą balsą, tačiau jis nėra pakankamai išlavintas“, – vertino Sigutė Stonytė.

Zbignevas Levickis komentavo šmaikščiai: „Ačiū, kad išdrįsote pasirodyti su žmona, aš su žmona dar neišdrįsau pasirodyti“. „Šiandien buvote laimingas, puikiai nusiteikęs ir labai savimi pasitikintis, taip, kaip ir turėtų būti“, – įvertino Zita Kelmickaitė. Nomeda Kazlaus prisidėjo prie komisijos kolegų pagyrimų: „Šventinis vakaras, graži muzikinė šeima, esate apdovanotas, talentingas žmogus“.



V. Radžiūno (LRT) nuotr.

Rokas Petrauskas nutarė pasirodyti su grupės „Linkink Park“ daina „Shadow of the day“. ŠĮ kartą pasirinkęs minimalistinį stilių, aktorius, pasipuošęs kostiumu, prisėdo ant kėdės, o scenoje ruseno žvakės. „Nuostabi levitacinė daina, kuri nuneša toli toli, į nesibaigiantį minčių kunkuliavimą, tačiau labai norėjosi švaraus vokalo. Labai drąsu atsistoti ir dainuoti be jokių kitų priemonių, gerai, kad jūs – drąsus“, – kalbėjo N. Kazlaus.

Z. Levickis pagyrė aktoriaus balsą, kuris jam patiko nuo projekto pradžios. „Dažniausiai jūsų dainos – sudėtingos, greitakalbės, ekspresyvios, šį kartą išgirdau kitokią dainą – man labai patiko“, – kalbėjo komisijos narys. S. Stonytė pagyrė R. Petrausko tembrą: „Turite gražų lyrinį tenorą, kaip aktorius pakankamai gerai dainuojate, jei lavintumėte vokalą, labai norėčiau paklausyti.“ Z. Kelmickaitės manymu, stipriosios savo pusės aktorius neparodė: „Paprastai nustebindavote spektakliuku, o čia išėjote ir tiesiog padainavote.“



V. Radžiūno (LRT) nuotr.

„Neturiu klausos ir balso“, – dainavo Vidas Bareikis, sukėlęs tikrą chaosą filmavimo studijoje: aktorius lakstė po sceną ir užkulisius, lipo ant filmavimo kamerų bei komisijos narių pakylos. „Kad sukurtum tokią dainą, reikia būti labai visuomenišku žmogumi, nes 15 proc. žmonių statistiškai neturi klausos“, – pastebėjo Z. Levickis. Jo požiūriu, šis kūrinys unikalus.

„Bareikis labai pasiutęs, drąsiai spjauna tau į akis ir nesvarbu, nori to, ar nenori. Maištininkas nuo pradžios iki pabaigos“, – įvertino S. Stonytė. Tačiau operos solistė pasigedo nors vieno kūrinio, kuriame aktorius atskleistų tikrus savo vokalinius sugebėjimus, tokiu atveju, ji tikino, lengviau priimtų jo maištą: „Laukiau, kada maištininkas parodys kitą savo pusę, ir bus toks protingas, kad parodytų visas puses“.

N. Kazlaus pastebėjimu, V. Bareikio misija šiame projekte – skleisti ypatingas idėjas. „Tai yra filosofinė daina, nesupratau jos tiesiogiai. Mąstant apie daugiasluoksniškumą šioje dainoje, tai – labai gerai, tai – auklėjamoji priemonė, kad nemąstytume, kad yra tik juoda ir balta“, – sakė komisijos narė. Z. Kelmickaitė taip pat pastebėjo, kad šiam dalyviui išmonės netrūksta, be to, jis visuomet uždega publiką.



V. Radžiūno (LRT) nuotr.

Po N. Nekrašiūtės atliktos arijos „O mio babino caro“, Z. Kelmickaitė prašė aktorės paaiškinti savo pasirodymo idėją, mat tikino jos nesupratusi. N. Nekrašiūtė scenoje pasirodė kartu su kita atlikėja, kuri stovėjo nugara į publiką, tačiau atrodė, jog dainavo publikai kitoje scenos pusėje.

„Pasijutau kaip Amerikos jaunųjų talentų šou, kur maža mergaitė, 5–6 metų, dainuoja ariją. Tai labai madinga. Labai sunku vertinti, labai daug klaustukų, kvėpavimas kas natą, netinkamas tarimas, paviršutiniškumas. Negalima taip išsityčioti iš klasikinio kūrinio, kuris yra elitinis, žinomas visame pasaulyje“, – rėžė S. Stonytė.

Situaciją kiek sušvelnino Z. Levickis: „Supratau, kad gelbėjote šitą dainininkę ir mačiau, kad dainavote ariją iš reikalo, nes reikėjo gelbėti, kita vertus, balselis buvo skaidrus ir nekaltas, o tai tiko kūriniui.“ Smuiko meistras paaiškino, jog kūrinyje mergaitė prašo, kad tėtis nupirktų jai žiedelį, nes bernelis neturi pinigų, ir jei tėvelis nenupirks to žiedelio, tai ji nusiskandins. „Man labai dažnai patikdavote ir labai dažnai patikdavote Zitai, jūsų dalyvavimas buvo svarbus ne tik jums, bet ir man, nes patyriau įvairiausias moteriškumo ir vokalo apraiškas“, – dar pagyrė Z. Levickis.

Kiek mažiau griežta buvo kita operos meistrė – N. Kazlaus. Ji tikino supratusi aktorės idėja ir ji jai patiko. „Kaip profesionalė galėčiau ilgai komentuoti, tačiau to nedarysiu. Man taip pat nesuprantama, kodėl tokią sunkią ariją reikia atlikti neprofesionaliai. Jei tai parodija, gerai, bet jei žiūrėti į tai, kaip į rimtą atlikimą, tai reikėtų dirbti metų metais“, – kalbėjo ji.



V. Radžiūno (LRT) nuotr.

Marius Jampolskis paskutiniam vakarui prieš finalą pasirinko Gyčio Paškevičiaus dainą „Dukrai“. Pro komisijos narių ausis nepraslydo kiek pavargęs ir gergždžiantis aktoriaus balsas, tačiau papirko pasirodymas. „Kai yra nuoširdu, kai žmogus nori pasakyti kažką iš esmės, jis nesimaivo, nekuria kažkokio personažo, o jį tiesiog jaučia, ir labai jampolskiškai tai padaro, visada yra gerai“, – kalbėjo N. Kazlaus.

Z. Levickis atlikėją įvertino su humoru: „Jūs niekuo nepasikeitėte, esate beviltiškas atlikėjas, muzikinių numerių transliuotojas, jūsų balsas irgi nekoks, pastebėjo net kolegos, kurie neturi klausos. Viskas kaip ir jūsų nenaudai, bet padarote tokį įspūdį.“ Sugebėjimas užpildyti erdvę nuotaika ir reikiama spalva – tokius M. Jampolskio sugebėjimus įvardijo S. Stonytė.

„Net nesakyčiau, kad jis dainuoja.Tai – atvirumas, nebuvimas saugos zonoje, tikras nuoširdumas. Tai paveiku, nebeanalizuoji, kur jūs atsikvepiate ar kokios jūsų natos, tai labai teisinga misija, energija. Visada tai palaikysiu“, – kalbėjo operos profesionalė. „Marius labai daug dirba, jis turi to greičio, to pasiutimo, jis turi visko, ko davė Dievulis. Tikrai tikiu, kad pateksite į tą finalo ketvertą, bet saugokite tą brangų balsą“, – rekomendavo Z. Kelmickaitė.



V. Radžiūno (LRT) nuotr.

„Auksinis balsas“ – šeštadieniais 21 val. per LRT TELEVIZIJĄ.