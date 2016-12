M. Žiedas: Kūčių vakarienėje dalyvausiu būdamas televizoriuje

Ne vienerius metus „Panoramoje“ su LRT TELEVIZIJOS žiūrovais besisveikinantis Marijus Žiedas tikina, kad prie darbo per šventes jis jau pripratęs: „Toks jau tas mūsų, laidų vedėjų, darbas – turime dirbti tada, kai turime.“ Jam antrina ir kolegos – LRT RADIJUJE dirbanti Aistė Plaipaitė ir LRT.lt portalo naujienų redaktorius Arnas Šarkūnas, savo Kūčių vakarienes su šeima iškeisiantys į darbą LRT.

„Darbas per šventes man – ne naujiena. Esu dirbęs ir Naujųjų metų išvakarėse, ir per Kūčias, ir per Kalėdas“, – teigia LRT TELEVIZIJOS laidų vedėjas Marijus Žiedas. Šiemet gruodžio 24-osios vakarą „Panoramą“ vesiantis vyras tikina, kad į klausimą, ar sunku dirbti per šventes, atsakymas gali būti dvejopas.

„Viena vertus, žinoma, norėtųsi būti namuose su šeima, tad šia prasme dirbti švenčių metu sunku. Kita vertus, jei žvelgsime tik į profesinę pusę, teks pripažinti, kad šventės nėra tos dienos, kuomet būtų labai daug ypatingų ar grėsmingų žinių. Daugiausia tai yra puikios nuotaikos, rami diena, turinti kažkiek atsipalaidavimo, tad šia prasme darbas nėra sudėtingas“, – aiškina M. Žiedas.

Anot jo, skirstantis darbų grafikus švenčių dienomis didesnių sunkumų neiškyla – jiedu su kolege Egle Bučelyte jau daugybę metų dalijasi „Panoramos“ vedėjo kėdę, tad vienais metais tenka dirbti per Kalėdas, kitais – per Naujuosius.

„Tiesa, „Panorama“ baigiasi gana vėlai, tad šventinėje Kūčių vakarienėje dalyvausiu būdamas televizoriuje. Greičiausiai šeima sėdės prie stalo, mūsų namuose bus įjungtas televizorius, ir aš neakivaizdžiai būsiu namuose, televizoriuje. Žinoma, kai grįšiu, jie manęs lauks, tačiau gyvai pasėdėti kartu dėl vėlyvo meto bus sudėtinga“, – nuotaikingai apie Kūčių vakaro planus pasakoja vienas žinomiausių LRT veidų.

M. Žiedas tvirtina, kad tokios šventės, per kurią labai nenorėtų dirbti, nėra. „Yra tekę dirbti ir per vaikų gimtadienius. Žinoma, galbūt šeima tyliai liūdi dėl to (juokiasi – LRT.lt), bet mano meilė jiems nėra mažesnė, jei aš tą dieną vis dėlto turiu dirbti, stengiuosi kitais būdais kompensuoti“, – kalba vyras.

Pastaruoju metu madingų Naujųjų metų rezoliucijų žinomas laidų vedėjas teigia nekuriantis – labiau mėgsta apgalvoti praėjusius metus.

„Ir dažniausiai būna malonu prisiminti tas puikiąsias akimirkas, tad šia prasme mes esame tarsi žvelgiantys atgal, ne į priekį. Maloniau prisiminti, nei planuoti kažką, kelti sau užduotis. Tegul gyvenimas būna linksmesnis ir be didelių įtampų, užsibrėžtų tikslų, kurie gali netyčia ir neišsipildyti“, – įsitikinęs M. Žiedas.

LRT RADIJUJE jau šeštus metus dirbančiai A. Plaipaitei šios Kūčios bus pirmosios, praleistos darbe. Tiesa, vienais metais nuo darbo per Kūčias gelbėjo vilnietis kolega. „Kadangi esu iš Šilutės, kolegos buvo geranoriški ir mane išleido į namus. O šiemet man pagal grafiką teko Kūčios, tad nusprendžiau, kad nebereikia naudotis kolegų gerumu ir reikia dirbti pačiai. Po darbo Kūčių vakarienę suvalgysiu Vilniuje, o tėvus aplankyti per Kalėdas“, – apie šių metų švenčių planus pasakoja jauna žurnalistė.

A. Plaipaitė teigė ne vieną kartą dirbusi ir per Naujuosius, tarp jų – ir euro įvedimo naktį, kuri buvo labai svarbi, taip pat ir sausio 1-ąją, rytinėje radijo pamainoje, prasidedančioje 5 val. ryto. Tačiau metų sandūros šventės žurnalistė sako nesureikšminanti – Naujieji metai jai nėra labai didelė ir smagi šventė. Ji tikina net kažkiek apsidžiaugdavusi, kad darbas šią naktį išgelbėdavo nuo dilemos, kaip švęsti Naujuosius Metus.

Kaip ir televizijoje, radijuje darbo grafikas sudaromas iš anksto, tad, A. Plaipaitės teigimu, jau spalio mėnesį galima pasiskaičiuoti, per kurias šventes reikės dirbti. Anot jos, nei vienas kolega negali tikėtis, kad nereikės dirbti nei per Kūčias, nei per Kalėdas, nei per Naujuosius – kiekvienam tenka bent viena šventinė diena.

„Visuomet sakiau, kad labiausiai nenoriu dirbti Kūčių vakarą, nes man tai yra švenčiausias vakaras, šis vakaras yra tas, per kurį labiausiai norisi būti su šeima. Bet šiems metams planą jau sugalvojau, tiesiog tas Kūčių vakaras man bus vėlyvesnis, jis bus kitoks, bet, manau, visai gražus ir ypatingas. Per Kūčias dirbsiu vakare, bet planuoju spėti nueiti į Piemenėlių mišias Katedroje, kurios prasidės 21 val., o grįžusi sėsiu vėlyvos Kūčių vakarienės.

Kaip ir M. Žiedas, A. Plaipaitė teigė labai mėgstanti apibendrinti senuosius metus ir galvoti, kas gero buvo nuveikta. „Dar nepradėjau galvoti apie ateinančius. Bet jei jau kalbam apie rezoliucijas, man šovė mintis, kad kitiems metams norėčiau išsikelti tikslą į viską reaguoti ramiau – ne taip karštai ir ne taip jautriai“, – tikina žurnalistė.

Darbas gruodžio 24-ąją – ne naujiena ir LRT.lt portalo naujienų redaktoriui A. Šarkūnui. Nors čia dirba tik pusantrų metų, šios Kūčios jau bus antrosios, kai teks budėti prie naujienų srauto. Tiesa, kaip teigia pats A. Šarkūnas, Kūčių ir Kalėdų metas yra gana ramus, naujienų bei įvykių yra gerokai mažiau, pačios naujienos – nuotaikingesnės, tad šis vakaras pernelyg neprailgsta.

„Per šventes dirbti nėra sunku. Žinoma, priklauso ir nuo pačių švenčių – per Naujuosius paprastai darbo būna šiek tiek daugiau, nei per Kalėdas, nes reikia nušviesti įvairius renginius, taip pat pranešame apie pasaulio vietas, kurios sutinka Naujuosius kitu laiku, nei mes, tad darbas kartais gali ir užsitęsti.

O mano darbas Kūčių vakarą turėtų baigtis apie 21 val., tačiau, kaip rodo praėjusių metų patirtis, naujienų srautas gali sustoti kiek anksčiau, nei įprastais savaitgaliais – juk darbą anksčiau baigia ir naujienų agentūros. Tad dažniausiai tuo metu, kai sėdama vėlyvos vakarienės prie Kūčių stalo, darbai gerokai aprimsta ar net sustoja“, – tikina jis ir priduria, kad portalas, kitaip nei televizija ar radijas, suteikia galimybę derinti darbą LRT būstinėje ir namuose.

Anot A. Šarkūno, sunkumų skirstantis, kas dirbs per šventes, LRT.lt portale niekuomet nebūna, nes visi supranta, kad to reikalauja darbas su žiniomis. „Suprantame savo misiją ir per šventes dirbame tam, kad LRT.lt portalo skaitytojus pasiektų naujausia ir aktualiausia informacija. Tad darbo grafikas švenčių metu paskirstomas gana paprastai“, – aiškina jis.

Kitaip, nei A. Plaipaitė, LRT.lt portalo naujienų redaktorius teigė nelabai norintis dirbti Naujųjų metų naktį. Anot jo, Kūčios – susikaupimo metas, tad ir susikoncentruoti į darbą yra lengva, o Naujųjų naktį įtraukia linksmybių šurmulys ir susikaupti kur kas sunkiau.

O metų pabaigoje A. Šarkūnas teigė mėgstantis ne tik apžvelgti praėjusius metus, bet ir užsibrėžti tikslų ateinantiems. „Nors daug kas sako, kad Naujųjų metų rezoliucijos yra tiesiog nereikšmingas pasižadėjimas, kuris dažniausiai neįvykdomas, užsibrėžti tikslus būsimiems metams, manau, yra gerai. Aš asmeniškai mėgstu užsibrėžti kuo aukštesnius tikslus tam, kad net nevisiškai juos įgyvendinus ir sustojus pusiaukelėje, vis tiek būtų padaryta labai daug“, – tikina naujienų redaktorius.