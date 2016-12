Šv. Kalėdos – su LRT TELEVIZIJA

„Šį vakarą Dangus susijungia su Žeme, o mes tarsi bitės renkamės savo šeimų aviliuose. Duok, Aukščiausiasis, kad neišsibėgiotume iš tų avilių, kad Vakarinė žvaigždė, Tavo palaimos vedama, nušviestų mūsų metų darbus, kad kiekviena mūsų diena būtų pilna meilės, šilumos ir gerumo, ir kad Dangus primintų šios nakties žodžius: Garbė Dievui aukštybėse ir ramybė Žemėje geros valios žmonėms“, – tokiais žodžiais Kūčių vakarą į Lietuvą kreipsis Veronika Povilionienė specialioje LRT TELEVIZIJOS laidoje „Ir kas per naktis...“ (24 d. 19 val.)

Simbolinį Kūčių vakaro palaiminimą kartu su ja skaitys Algirdas Kaušpėdas – visiems tiems, kurių yra kiekvienoje prie švenčių stalo susirinkusioje šeimoje: motinoms, tėvams, tremtiniams ir laisvės gynėjams, žuvusiems ir išlikusiems, čia esantiems ar išskridusiems, Lietuvą garsinantiems ar joje suklupusiems... Koncertuos V. Povilionienė ir folkloro grupė „Blezdinga“, Dainius Pulauskas, Petras ir Domas Vyšniauskai.

Kūčių vakarą, 21 val. – Bernelių Šv. Mišių tiesioginė transliacija iš Vilniaus Arkikatedros per LRT TELEVIZIJĄ. Po jų, 22.30 val. – Kalėdų nakties Mišių tiesioginė transliacija iš Vatikano Šv. Petro Bazilikos per LRT KULTŪRĄ. Tradiciniu sveikinimu „Urbi et orbi“ 25 d. 13 val. per LRT TELEVIZIJĄ į „miestą ir pasaulį“ kreipsis Popiežius Pranciškus (tiesioginė transliacija iš Vatikano).

Kūčių išvakarėse, 23 d. 19 val. kviečiame žiūrėti jau 11 kartą Maltos ordino pagalbos tarnybos Lietuvoje rengiamą labdaros akciją „Maltiečių sriuba“. Jos tikslas – priminti, kad šalia mūsų gyvena tūkstančiai vienišų, skurstančių senolių ir padėti jiems.

Dubenėlis sriubos senukams – ne tik valgis. Tai visų mūsų pagarbos senatvei porcija. „Maltiečių sriubos“ akciją vainikuos šventinis paramos koncertas, kurį maltiečiai tradiciškai rengia kartu su LRT TELEVIZIJA. Koncerte už sočią ir orią senatvę vienijasi garsiausi atlikėjai – Evelina Sašenko, Nomeda Kazlaus, Monika Linkytė, Inga Valinskienė, Neringa Nekrašiūtė, Deivis, Edmundas Kučinskas su broliu Rimvydu, Marius Jampolskis su tėčiu Robertu, Nijolė Pareigytė, Vidas Bareikis ir kiti.

Kai kurios scenos žvaigždės ne tik dovanos dainas ir kvies aukoti, bet trumpam taps tikrais maltiečiais – su karštos , sočios sriubos termosais vyks lankyti vienišų senukų. Jaudinančiais šių susitikimų akimirkas, tikras skurstančių senukų istorijas ir puokštę gražiausių dainų LRT žiūrovai išvys ir išgirs gražiausių metų švenčių išvakarėse – gruodžio 23 d. 19.30 val. Vakaro vedėjai – Marijus Žiedas, Eglė Daugėlaitė ir Gabrielė Martirosianaitė.

Jaukią Kalėdų popietę kviečiame praleisti kartu su šou „Lietuvos humoro lyga“ (25 d. 17.15 val.). Specialioje šventinėje laidoje pasirodys visų projekte kovojusių komandų kapitonai. Aktoriai Darius Petkevičius, Sakalas Uždavinys, Šarūnas Banevičius, Ramūnas Šimukauskas ir Darius Auželis LRT žiūrovams paruošė specialius kalėdinius pasirodymus ir improvizacijas su humoro prieskoniu. Laidos vedėjas – Andrius Rožickas.

Šventinėmis dienomis LRT TELEVIZIJA pasiūlys ir nemažai kino naujienų, muzikos, geros animacijos, kostiuminių, romantinių dramų, miuziklų.

Kalėdų naktį, 25 d. 00.30 val. LRT TELEVIZIJĄ rodys roko operą „Jėzus Kristus superžvaigždė“ (JAV, 2000 m.) – kultinės 1970-aisiais Andrew Lloydo Webberio pastatytos roko operos ekranizaciją. Joje vaizduojama evangelijoje aprašytos Jėzaus istorijos moderni interpretacija, kurios pagrindinis akcentas – asmeniniai Jėzaus ir Judo nesutarimai. Operos veiksmas vyksta paskutinę evangelijoje aprašytų įvykių savaitę, pradedant Jėzaus ir apaštalų atvykimu į Jeruzalę ir baigiant nukryžiavimu. Svarbią vietą užima Judas, pavaizduotas kaip konfliktinė, tragiška figūra. Režisieriai: Galeąas Edwardsas, Nickas Morrisas. Vaidina: Glennas Carteris, Jerome Pradonas, Renee Castle, Fredas Johansonas, Rikas Mayallas, Michaelis Schaefferis, Tony Vincentas.

25 d. 22.40 val. – 15 apdovanojimų pelnęs miuziklas su Meryl Streep ir Pierce`u Brosnanu „Mama Mia!“ (JAV, 2008), paremtas vienos populiariausių visų laikų popgrupės ABBA dainomis. Donos, valdančios nedidelį viešbutuką idiliškoje Graikijos saloje, duktė Sofi nerimauja: artėja jos vestuvių diena, o ji nežino, kas yra jos tėvas. Juo galėjo būti bet kuris buvęs jos motinos gerbėjas: Semas, Bilas arba Haris. Vienintelis būdas tai išsiaiškinti, Sofi manymu, yra pakviesti visus tris į vestuvių pokylį. Tą ji paslapčia ir padaro. Filmas nominuotas 2 „Auksiniams gaubliams “ kaip geriausia komedija arba muzikinis filmas ir M. Strip – už geriausią aktorės pasirodymą muzikiniame filme arba komedijoje. BAFTA nominacijos – iš viso juosta pelnė 15 apdovanojimų ir 24 nominacijas. Režisierė: Phyllida Lloyd. Vaidina: Amanda Seyfried, Meryl Streep, Pierce`as Brosnanas, Stellanas Skarsgardas, Colinas Firthas, Rachel McDowall, Ashley Lilley, Julie Walters.

Antrąją Kalėdų dieną, gruodžio 26 d., 16.50 val. bus rodoma romantinė istorinė drama „Naktis be karūnos“ (A Royal Night Out, Didžioji Britanija, 2015) apie dvi princeses Margaretą ir Elžbietą, kurios, kai visa Anglija šventė Antrojo pasaulinio karo pabaigą, labai norėjo pasprukti iš namų, Bekingemo rūmų, ir kartu su visais pasiausti.

1945 metų gegužės 8-osios vakarą visa Europa išeina į gatves švęsti pergalės Antrajame pasauliniame kare. Didžiosios Britanijos sostinėje tarp džiūgaujančios minios neatpažintos linksminasi ir Vindzorų seserys: būsimoji karalienė, devyniolikmetė Elžbieta, ir jos keturiolikmetė sesuo Margaret. Jaunosios princesės išsmunka iš Bakingamo rūmų ir iki vidurnakčio šoka viešbutyje „Ritz“. Šis filmas – šiek tiek kitokia istorinių įvykių interpretacija.

Griežto rūmų etiketo suvaržytos princesės nuo pat gimimo augo nepažindamos kitiems vaikams įprastų pramogų. Visai Europai džiūgaujant dėl fašistinės Vokietijos kapituliacijos ir laimėto karo, jos tiesiog dega noru pasinerti į visuotinį šurmulį ir šventę. Atsargioji mergaičių motina, karalienė Elžbieta, toli gražu nesižavi dukterų troškimu eiti į viešumą. Tačiau tėvas, karalius Jurgis VI, supranta, kad tai gali būti paskutinė proga jo vyresnėlei Elžbietai pasijusti paprastu žmogumi.

Princesės, įsimaišiusios į švenčiančių žmonių minią, išgyvena beprotiškiausią, svaigiausią ir pačią nuostabiausią savo gyvenimo naktį. Režisierius – Julianas Jarroldas. Vaidina Sarah Gadon, Bel Powley, Emily Watson, Rupertas Everettas, Markas Hadfieldas, Jackas Laskey, Jackas Gordonas, Timas Potteris, Jackas Reynoasr, Annabel Leventon, Debra Penny.