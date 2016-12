„KlipVid“ konkurse nugalėjęs vaizdo klipas buvo nufilmuotas per naktį

Ketvirtadienio popietę paaiškėjo jau ketvirtąkart LRT rengiamo vaizdo klipų konkurso „KlipVid“ nugalėtojai. Šiemet išdalyti net keturi prizai, kurių pagrindinis atiteko Andriui Kaniavai už vaizdo klipą „Penktadienis 13 diena“. Kaip teigia pats aktorius, idėja šiam klipui buvo gryninama labai ilgai, tačiau nufilmuotas jis buvo vos per vieną naktį.

Šiemet konkursui pateikta per 130 vaizdo klipų, tarp jų – tokių žinomų atlikėjų ir grupių, kaip Donny Montell (Donatas Montvydas), Erica Jennings, Saulius Prūsaitis, Ba., Andrius Kaniava, „Antis“, „Biplan“, „Colours of Bubbles“, „Freaks on Floor“, „Gerai gerai“, „Beissoul & Einius”, „Lemon Joy“, „The Roop“ ir kitų kūriniai. LRT klube vykusias apdovanojimų iškilmes, kurias tiesiogiai transliavo laida „Laba diena, Lietuva“, vedė Richardas Jonaitis.

Publikos simpatijos prizas – 1000 Eur – atiteko grupės „Pelkių ugnys“ vaizdo klipui „Ažu vario vartelių“.

Vaizdo klipo sumanytojo Tado Janušonio teigimu, kelių minučių vaizdo klipas slepia daugiau nei pusmečio darbą. „Atrodo, tai tik keturios minutės, bet kadangi esame dviese, o fotografavau ir montavau vienas, užtrukome daugiau nei pusę metų. Tai buvo kantrybės išbandymas, esame labai užsispyrę ir abu turėjome skirtingas vizijas, tad tai buvo asmenybinis ir kūrybinis iššūkis“, – apie darbo užkulisius pasakojo muzikos autorė ir atlikėja Justina Tulaitė ir režisierius, operatorius bei montuotojas Tadas Janušonis.

Muzikinio klipo kūrėjai teigia, kad šis klipas gimė visų pirma iš meilės gamtai ir tikroms žvaigždėms. Dangaus vaizdais ir muzika stengtasi sukurti tokią atmosferą, kad žiūrovas pasinertų į mistišką, senovinę, baltišką sakmę apie paslaptingus dangaus gyventojus. Šia sakme norėta atkurti pirmykštį žiūrovo ryšį su gamta – tokį, kokį turėjo mūsų protėviai. Projektui įgyvendinti prireikė daugiau nei pusės metų ir galybės nemiegotų naktų. Visi vaizdai tikri, sukurti iš atskirų nuotraukų, naudojantis time-lapse fotografavimo technika. Proceso metu buvo užfiksuota daugiau nei 15 tūkst. kadrų, įamžinti tokie unikalūs gamtos reiškiniai kaip sidabriškieji debesys, žaibai, mėnulio užtemimas, pašvaistės ir viskas po Lietuvos dangumi.

Kūrybinė komanda:

Režisierius, operatorius, retušuotojas, montuotojas – Tadas Janušonis.

Muzikos autorė ir atlikėja, scenarijaus kūrimo patarėja – Justina Tulaitė.

Trečios vietos nugalėtojos Ericos Jennings komandai už muzikinį vaizdo klipą „Leading Me Home“ 1000 Eur prizą įteikė komisijos narys, muzikologas ir radijo stoties LRT OPUS vadovas Darius Užkuraitis. „KlipVid“ apdovanojimų ceremonijoje atlikėja nedalyvavo, nes tuo metu skubėjo į koncertą Klaipėdoje. O apdovanojimą atsiėmę kūrybinės komandos nariai pasakojo, kad vaizdo klipo gamybos procesas, patvirtinus kelias savaites grynintą scenarijaus idėją, truko vos pusantros savaitės.

Klipas sukurtas pagal vieną iš labiausiai paplitusių legendų apie meilės pergalę prieš mirtį – „Orfėjas ir Euridikė“. Šis mitas ir visi klipe naudojami motyvai iš minėtos legendos, pasak atlikėjos E. Jennings, gali tapti artimi kiekvienam iš mūsų: „Įveikti sunkumus, suprasti savo baimes, atsisakyti senų įpročių ir netgi suvokti mirtį kitoje šviesoje – tai yra grįžimas į save“. Vaizdo klipo pabaigoje matomas juodai apsirengęs vyras galėtų simbolizuoti pamestą meilę, teisingo kelio atradimą arba nugalėtas baimes, vidinę stiprybę ir ramybę. „Joks šaltis negalėjo nustelbti to žadą atimančio vaizdo, kai ant užledėjusių marių pradeda kilti saulė, o dangus tampa rožinis“, – klipo dainai „Leading Me Home“ filmavimą prisimena Erica.

Kūrybinė komanda:

Muzikos ir teksto autorė – Erica Jennings.

Operatoriai – Laurynas Mataitis, Domantas Kancleris.

Komanda: Laurynas Valkiūnas, Klementas Davidavičius, Matas Vainauskas, Laurynas Mataitis, „Damn Good“ Agency – Greta Lechavičiūtė // Aistė Naveckaitė, Jonas Žaliūnas, Sabina Korzunova, Karolis Labutis, Kristupas Jasiulionis, Edita Mockevičiūtė, Daiva Opriško, Jurgita Globytė, Egidijus Rainys.

Antrąja vieta ir 1500 eurų prizu džiaugėsi Lukas Šidlauskas, projekto „Šventinis bankuchenas“ autorius, sukūręs „Lietuvos istorijos repą“.

„Pirmiausia gimė daina, paskui prasidėjo darbas su vaizdu. Mano tikslas buvo išpopuliarinti projektą „Šventinis bankuchenas“. Pasirodė smagi idėja sukryžiuoti repą su Lietuvos istorija, norėjosi įtraukti ir šiek tiek edukacijos. Taip atsirado šis vaizdo klipas“, – teigia L. Šidlauskas.

Repo eilutėmis pasakojama Lietuvos istorija. Lietuvos kunigaikščiai, knygnešiai, nepriklausomybė, Sausio 13-oji – apie tai yra šis „Švetinio bankucheno“ pseudonimu pasivadinusio atlikėjo kūrinys, kuriame klausytojai gali vos per penkias minutes trumpai susipažinti su pagrindiniais Lietuvos istorijos vingiais. Animacinių iliustracijų kupiname vaizdo klipe galima pamatyti kunigaikštį Vytautą, Nepriklausomybės akto signatarą Joną Basanavičių, šiuolaikinės Lietuvos laisvės simboliu tituluojamą Vytautą Landsbergį ir daugelį kitų.

Kūrybinė komanda:

Muzikos ir teksto autorius – Lukas Šidlauskas.

Scenarijaus autoriai - Lukas Šidlauskas, Andrius Alčiauskas.

Iliustracijos – Aistė Papartytė.

Animacija – Andrius Alčiauskas.

Pagrindinis prizas – 2500 eurų – šiemet atiteko Andriui Kaniavai už vaizdo klipą „Penktadienis 13 diena“.

„Džiaugiuosi, kad laimėjo „Penktadienis 13 diena“, nes tai rodo, kad mūsų visuomenė išsivaduoja nuo prietarų. Manau, mums pasisekė dėl vienos paprastos priežasties: reikia dirbti su tais žmonėmis, kurie dirba tokiu pat dažniu, kaip ir tu“, – emocijomis ir įspūdžiais atsiimdamas apdovanojimą dalijosi A. Kaniava.

Aktoriaus teigimu, vaizdo klipas buvo nufilmuotas vos per vieną naktį, o geriausiu įvertinimu tapo kartu dirbusio apšvietėjo žodžiai. „Vienas senas apšvietėjas, matęs ir šilto, ir šalto, nufilmavęs krūvą filmų, pavargęs sėdėjo apie penktą ryto, rūkė ir pasakė: chebra, čia ne klipas, jūs čia kiną darot. O kinas per vieną dieną nesidaro.

Visada, kai kažką padarai, į kažką įdedi dūšios, ir tai pasiteisina, supranti, kad tas tikėjimas buvo ne veltui. Aš visuomet tikiu žmonėmis, su kuriais dirbu“, – kalbėjo aktorius.

„Penktadienis – 13 diena“ – tai nespalvotas muzikinis vaizdo klipas su lyrikos, rimtumo, žaismingumo ir lengvo humoro mozaika. Už muzikos ir teksto slypi vaizdinė dramaturgija, kelianti asociacijas, kurias kiekvienas žmogus gali traktuoti savaip.

Kūrybinė komanda:

Muzikos ir teksto autorius – Andrius Kaniava.

Scenarijaus autoriai – Darius Miniotas ir Andrius Kaniava.

Režisierius – Darius Miniotas.

Operatorius – Vilius Mačiulskis.

Aktorė – Judita Urnikytė.

Sunkiosios muzikos orkestras „Musė“: Sigitas Mickis, Audrius Stasiulis, Darius Bažanovas, Laurynas Lapė, Tomas Vaičiulis, Tomas Karka, Tomas Kulikauskas.

Kostiumų dailininkė – Ramunė Skrebūnaitė.

Sparnus suteikė Lina Židonytė.

„Bardai LT“ atstovė – Alina Semionova.

„KlipVid“ konkurso dayvius vertino komisijos nariai: LRT vyriausioji režisierė Asta Einikytė, režisierius/operatorius, Europos kino akademijos narys Ramūnas Greičius, režisieriai Armas Rudaitis, Rokas Makarevičius, konkurso vadovė Eglė Žižytė, asociacijos „Agata“ direktorė Agnė Masalskytė, asociacijos „Avaka“ direktorius Darius Vaitiekūnas, asociacijos LATGA viceprezidentas, kinematografas Juozas Širvinskas, muzikologas ir radijo stoties LRT OPUS vadovas Darius Užkuraitis, muzikos apžvalgininkas Ramūnas Zilnys, vaizdo efektų simuliacijų dizaineris Andrey Polezhayev, muzikos prodiuseris Lauras Lučiūnas.