Per LRT.lt – paramos koncertas su smegenų augliu kovojančiam Teodorui

Gruodžio 29 d. LRT.lt portalas kviečia prisijungti prie dvimečio Teodoro kovos su smegenų augliu. Koncerto metu surinktos lėšos bus skirtos mažylio gydymui užsienyje.

Teodoras pasitinka antrąjį gimtadienį kovodamas su retu 7 cm augliu savo galvoje. Medikai padarys viską, ką gali padaryti medikai, kai surinksime apvalią sumą Teodoro gydymui užsienyje. Muzikantai darys, ką gali padaryti muzikantai, gruodžio 29 dieną Menų fabrike „Loftas“.

Į Teodoro sveikatą gros „Freaks On Floor“, „The Ball & Chain“, THE ROOP, „Kūjeliai“, „Sisters On Wire“, „The Station“, Miss Sheep, Bjelle, Monika Linkytė, „Žalvarinis“, Monika Liu.

Tiesioginę renginio transliaciją žiūrėkite gruodžio 29 dieną 19:30 val. per LRT.lt.

Daugiau informacijos apie Teodoro ligą ir ką dėl to galite padaryti jūs – www.teodorokova.lt.