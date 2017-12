I. Krupavičius – apie nakvynes grimerinėje ir ilgam įsiminusį žiūrovo skambutį

Jau dešimt metų LRT TELEVIZIJOS žiūrovus žadinantis Ignas Krupavičius sako, kad per darbo metus nacionaliniame transliuotojuje yra pasitaikę visko: nakvoti grimo kambaryje, prasiskelti nosį eterio metu ir net liūdnai stebėti, kaip laidos svečias valgė iš ryto jo atsineštą varškę. Tačiau, žurnalisto teigimu, patys ryškiausi prisiminimai yra susiję būtent su televizijos žiūrovais.

„Kas trejus metus sakydavau, kad manęs tuoj „Labame ryte“ nebus, nes yra žmonių, kurie lygiai taip, kaip ir aš, norėtų ryte sveikintis su žiūrovais. Bet kasmet išvykstu prie jūros ir pagalvoju, kad dirbdamas televizijoje jaučiuosi labai gerai, jaučiuosi reikalingas – kai kurie žmonės su manim keliasi ir galbūt nelabai įsivaizduoja, kad kažkas kitas juos žadintų. Kol manęs dar niekas neišvarė, liksiu televizijoje“, – kalba ilgametis „Labas rytas, Letuva“ vedėjas.

Vieno žinomiausių LRT TELEVIZIJOS veidų įsitikinimu, laimė, apie kurią jis kalba, kyla iš darbo su savimi. „Esame linkę prisigalvoti problemų, rūpesčių, ir pats gyvenimas pametėja įvairių iššūkių, su kuriais reikia susitvarkyti. Bet svarbiausia – nuolat dirbti su savimi ir žinoti, kad mūsų gyvenimas yra trumpas. Todėl stengiuosi, kad kiekviena diena būtų stipri ir įsimintina“, – tvirtina I. Krupavičius.

Būtent dėl to jis nebijo imtis rizikingos veiklos – kad ir vesti laidą iš vandens motociklo ir taip prasiskelti nosį tiesioginio eterio metu. „Tai pirmiausia darau ne dėl žiūrovo, o dėl savęs. Mūsų žiūrovas yra labai protingas, ir jis mato, kas yra suvaidinta, o kas – tikra. Nuoširdumas, paprastumas veža žiūrovą“, – pastebi žinomas vyras.

Nors daugybei kūrybingų žmonių rytas – kančios metas, I. Krupavičius sako su ankstyvu nubudimu jau susitaikęs. „Keliuosi 5 val., tai nėra labai anksti – pvz., mūsų administratorė keliasi 3 val. Aš spėju – iš vakaro esu pasiruošęs laidą, stilistės paruošia drabužius, tad beveik miegodamas galiu ateiti į grimerinę. Bet, manau, daug kas krito šioje rytinėje kovoje. Būdavo, kad „Labo ryto“ vedėjas atsidurdavo ant operacinio stalo. Tai – tikros istorijos.

Aš tik kartą buvau nualpęs laidoje, galbūt žiūrovai ir nelabai matė, nes nualpau per pertrauką, o laidą pabaigė kitas vedėjas, kuris buvo šalia. Prieš tai savaitę laiko dviračiais keliavau per Lietuvą, o, kai grįžau ir turėjau vesti laidą, pasirodo, tam visiškai neturėjau jėgų. Bet jei jau dešimt metų esu ryto laidos vedėjas, tai reiškia, kad tikrai nesu „pelėdžiukas“. Ir koks būna nuostabus rytas, ypač vasarą, kai visi miega, – jaučiuosi pasaulio valdovas“, – teigia „Labas rytas, Lietuva“ vedėjas.

Žurnalistas neslepia, jog kartais per rytinį skubėjimą išbėga iš namų nespėjęs pavalgyti, dėl to net yra nutikę kuriozinių situacijų. „Kartą į televiziją atsinešiau grūdėtos varškės, pasidėjau ją ten, kur administratorė ruošia kavą svečiams. Per pertrauką ateinu ir matau, kad svečias mano varškę valgo. Tuo metu kažkaip nuliūdau“, – juokiasi I. Krupavičius.



V. Radžiūno (LRT) nuotr.

Žinomas vyras pasakoja, kad jam yra ne kartą tekę laidą vesti visiškai nemiegojus. „Kai buvau jaunas ir kvailas, į darbą ateidavau nesudėjęs bluosto. Kartais miegodavau grimerinėje. Tiesiog pagalvodavau, kad neverta gaišti laiko kelionei ar apskritai eiti miegoti, nes ta valandėlė kartais išmuša iš vėžių. Tad gal geriau pasnausti grimerinėje, kur tikrai pažadins. Buvo visko: studijoje, susipainiojęs už laidų, krito kunigas, virto šviestuvai, kartą po eterio administratorė pasakė, kad visą laidą pravedžiau su atsegtu kelnių užtrauktuku“, – šypsosi I. Krupavičius.

Tačiau, anot jo, smagiausi ir išraiškingiausi nutikimai įvyksta tada, kai į tiesioginio eterio laidą paskambina žiūrovai. O vieną atvejį televizijos laidų vedėjas tikina atsimenantis labai gerai, nes jam tuo metu kūnu nubėgo šiurpuliukai.

„Į studiją prisiskambino ponas Algirdas, sudalyvavo žaidime. Aš kažkodėl jo paklausiau, ką jis yra seniai daręs. O jis sako, žinai, Ignai, aš taip seniai savo poniai sakiau, kad ją myliu. Ir jis taip gražiai, garsiai visai Lietuvai pakartojo: „Aš tave myliu“. Iš tiesų, atrodo, labai paprasti dalykai, bet šiurpuliukai bėgiojo per nugarą“, – prisimena žurnalistas.

Visas pokalbis – LRT TELEVIZIJOS laidoje „Editos šou“ sekmadienį 18.30 val. per LRT TELEVIZIJĄ!