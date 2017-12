J. Valančiūnas apie Ballų sprendimą: Lietuva – puiki šalis, tai gera galimybė jiems

„Tai puiki galimybė mūsų šaliai ir patiems broliams. Lietuva yra nuostabi šalis, manau, jiems ten patiks“, – mirktelėjęs akį šypsojosi Jonas Valančiūnas.

„Lietuvoje žaidžiamas aukšto lygio krepšinis, bus įdomu pamatyti, kaip Ballams seksis Prienų komandoje“, – pridūrė J. Valančiūnas.

Aukštaūgis iš Lietuvos nemano, kad broliams iš Los Andželo gali kilti sunkumų naujoje vietoje.

Jonas prisiminė savo profesionalios karjeros pradžią Lietuvoje, aukštaūgis taip pat 16-os metų debiutavo LKL.

„Krepšinis visur yra krepšinis, tiek Amerikoje, tiek Lietuvoje. Tai yra maža šalis, tačiau galime pasigirti puikiomis krepšinio tradicijomis. Turime daug puikių žaidėjų, Lietuvos krepšinio mokykla yra tikrai stipri. Tad broliams tai geras sprendimas“, – manė J. Valančiūnas.

„Nemanau, kad broliams gali kilti kažkokių sunkumų, Lietuvoje daug kas kalba angliškai, ypač jaunoji karta“, – žurnalistams apie Lietuvą pasakojo J. Valančiūnas, pridūręs, kad tai „didelė ir svarbi naujiena“ jo šaliai.

Raptors center Jonas Valanciunas, of Lithuania, discusses LiAngelo and LaMelo Ball signing with Vytautas. JV said it was a great opportunity for the country and the Ball family. pic.twitter.com/8FKOcw6cBg