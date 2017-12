Neįtikėtinas sprendimas: garsieji broliai Ballai žais Prienų-Birštono „Vytaute“

Broliai LiAngelo ir LaMelo Ballai sudarė vienerių metų sutartį su Prienų-Birštono „Vytauto“ komanda. Tai skelbia garsus „Yahoo“ žurnalistas Shamsas Charania.

Anot pranešimo, broliai į Lietuvą atvyks sausio pradžioje.

Sources: LaMelo and LiAngelo Ball have turned pro, signing one-year contracts with first division Lithuanian team Vytautas. They will report to the club in early January. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 11, 2017

„Bendravome su keliomis komandomis ir „Vytautas“ atrodė kaip logiškiausias variantas, kur LiAngelo ir LaMelo galės tobulėti kaip profesionalai ir sudėti pamatus savo karjeroms, – cituojamas krepšininkų agentas Harrisonas Gainesas. – Buvo svarbu rasti komandą pajėgioje lygioje, kuri mus tenkintų ir trumpuoju, ir ilguoju laikotarpiu.“

Apie tai, kad broliai Ballai yra arti susitarimo su „Vytautu“, pirmieji paskelbė ESPN žurnalistai Adrianas Wojnarowski ir Jonathanas Givony. Skelbta, kad „Vytautas“ turi per 24-48 valandas priimti sprendimą, bet praėjus maždaug dviem valandoms, JAV paskelbta apie sudarytą sutartį.

The Ball brothers are not expected to see major playing time for Prienu Vytautas in the Lithuanian (LKL) league, but could be afforded an opportunity to develop in the Baltic (BBL) League, where the stakes are much lower. The club must decide whether to pull the trigger first. https://t.co/XIihTVnZMD — Jonathan Givony (@DraftExpress) December 11, 2017

Žurnalistas Jonathan Givony praneša, kad 19-metis LiAngelo ir 16-metis LaMelo Lietuvos krepšinio lygos (Betsafe-LKL) pirmenybėse žaistų mažiau, tačiau tobulėti galėtų rungtyniaudami Baltijos krepšinio lygoje (BBL), kur lygis yra kur kas žemesnis. Skelbiama, kad netgi deramasi dėl 20-25 min. žaidimo laiko BBL pirmenybėse.

Givony taip pat dalijasi mintimis, kad jaunieji Ballai gali susidurti su rimtomis kultūrinėmis problemomis, nes Prienuose gyvena tik apie 10 tūkstančių gyventojų, o JAV mastais tai yra kaimo tipo gyvenvietė.

Į šias naujienas sureagavo gausybė internautų visame pasaulyje, tarp jų – ir buvęs V. Šeškaus auklėtinis Vilniaus „Lietuvos ryte“ Billy Baronas.

„Žaidžiau kitoje jo komandoje savo pirmaisiais profesionalo metais. Per asistentą jis man pasakė, kad aš negausiu daug žaidimo laiko, nes jis negali su manimi susikalbėti“, – rašė B. Baronas.

Apparently this coach doesn't speak any english at all. That's the reason he has never had any Americans. — Jonathan Givony (@DraftExpress) December 11, 2017

Jau anksčiau buvo pranešimų, kad broliai yra siūlomi Vilniaus „Lietuvos ryto“, Panevėžio „Lietkabelio“ bei „Šiaulių“ komandoms, tačiau nė viena šio pasiūlymo rimtai nesvarstė.

The Ball brothers are not expected to see major playing time for Prienu Vytautas in the Lithuanian (LKL) league, but could be afforded an opportunity to develop in the Baltic (BBL) League, where the stakes are much lower. The club must decide whether to pull the trigger first. https://t.co/XIihTVnZMD — Jonathan Givony (@DraftExpress) December 11, 2017

Aikštingojo Ballų tėvo sprendimu dėl netenkinusios trenerių darbo etikos, abu sūnūs neseniai pasitraukė iš savųjų mokyklų bei jiems buvo pradėta ieškoti galimybių tęsti tobulėjimą už tėvynės ribų. 16-metus LaMelo turėjo pradėti mokslus 11-oje klasėje, tačiau nuspręsta pasirinkti namų mokymą. 19-metis LiAngelo pradėjo studijas UCLA universitete, tačiau neseniai įsivėlė į nesusipratimą Kinijoje, kai buvo sulaikytas už vagystę parduotuvėje. Grįžęs į JAV, jis buvo suspenduotas, o vėliau pasitraukė iš universiteto.

Iki šiol „Vytauto“ komandoje žaidė tik vienas amerikietis. Šį sezoną komandoje pradėjo Bradley Tinsley, tačiau gynėjas ilgai komandoje neužsibuvo ir išvyko rungtyniauti į Vokietiją.