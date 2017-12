Mokytis krepšinio subtilybių atvykę užsieniečiai giria sąlygas Lietuvoje

Pasaulio globalizacija lekia, kad vis daugiau jaunųjų užsienio krepšininkų domisi Lietuvos krepšinio mokyklomis. „Tornado“ krepšinio mokykla šį sezoną pasitiko su trimis mokiniais iš užsienio.

Mokytis krepšinio subtilybių į Kauną atvyko 16–os metų estas Kasparas Lootus ir du 18-os metų olandai: Noah Groenas bei Bjornas de Vriesas.

KM „Tornado“ legionieriai Kaune praleido jau tris mėnesius, per kuriuos sėkmingai įsiliejo į krepšinio mokyklos sistemą bei savo komandas.

„Pastaruoju metu sulaukiame vis daugiau užsienio jaunimo susidomėjimo, kas patvirtina gerą Lietuvos krepšinio mokyklos darbą, – kalbėjo „Tornado“ KM direktorius Dainius Čiuprinskas. – Džiaugiamės priimdami sportuoti užsieniečius, nes tokiu būdu prisidedame prie savo vaikų įvairiapusio tobulėjimo. Nesuprantu, kai kurių vadovų minčių, jog turime užsidaryti savo kiaute ir ugdyti tik Lietuvos piliečius. Mes privalome didžiuotis, kad turime vieną iš geriausių krepšinio mokyklų pasaulyje ir dalintis savo žiniomis globaliai.“

Vaikinai sutiko pasidalinti savo mintimis apie gyvenimą Kaune, skirtumus tarp krepšinio mokyklų ir priežastis, kurios lėmė jų prisijungimą prie „Tornado“ KM.

Užsieniečiai teigia, jog pagrindinė priežastis, kodėl jie atvyko į Kauną, yra daug aukštesnis krepšinio lygis ir puoselėjama krepšinio kultūra Lietuvoje. Jie žinojo, jog čia žmonės myli krepšinį ir jie turės visas galimybes tobulėti.

„Aš buvau daug girdėjęs apie Lietuvą, krepšinio kultūrą ir žmonių meilę šiai sporto šakai. Manau, kad čia yra palaikomas aukštesnis krepšinio lygis, pats žaidimas yra kietesnis ir reikalaujantis daugiau technikos, tad nusprendžiau, kad atvykęs į Lietuvą aš išmoksiu daug daugiau, nei likęs Olandijoje, – pasakojo Groenas, kuris šiuo metu atstovauja „Xiaomi – Tornado KM“ komandai. – Ten mes dažniausiai turėdavome po trejas treniruotes per savaitę, čia krūviai yra daug didesni, turime fizinio pasirengimo trenerį, kurio nebuvo Olandijoje.“

Iš Estijos atvykusiam Lotusui, kuris jau debiutavo ir savo šalies jaunučių rinktinėje, sprendimą vykti į „Tornado“ KM padėjo priimti tėvai. Nors bendraamžiai gana skeptiškai vertino tokį jaunuolio žingsnį, bet pats krepšininkas juo nei kiek nenusivylė.

„Čia lygis tikrai yra aukštesnis nei Estijoje, taip pat ir konkurencija tarp pačių žaidėjų yra milžiniška, tad tai padeda greičiau tobulėti, – pagrindines atvykimo į Kauną priežastis vardino estų talentas. – Iš pradžių mano draugai nebuvo tikri dėl tokio mano sprendimo, bet mane labai palaikė tėvai, kurie ir patys suprato, jog tam, kad tobulėčiau krepšinyje, turiu patirties semtis kitur. Kad tai buvo teisingas sprendimas, supratau jau po pirmųjų treniruočių, nes čia viskas buvo kitame lygyje – tiek treniruotės, tiek pačios rungtynės.“

Paklaustas apie tai, iš kur sužinojo apie KM „Tornado“, Lotus prisiminė pirmąją pažintį su šia krepšinio mokykla ir įspūdį, kurį paliko jos auklėtiniai.

„Pirmiausia „Tornado“ KM pažinau turnyruose, kuriuose žaisdavome prieš šios mokyklos komandas. Skirtumas tarp mano atstovaujamos komandos ir „Tornado“ komandų buvo milžiniškas, tad tai man padarė tą pirminį įspūdį, – pirmuosius pažinties su „Tornado“ KM žingsnius prisiminė estas. – Kai supratau, kad tobulėti noriu svetur, apie šią mokyklą pradėjau kalbėti su savo treneriu Johanas Karpas, kuris daug žinojo apie „Tornado“ KM ir pasakė, jog ši vieta man tiktų labiausiai. Džiaugiuosi, kad „Tornado“ KM suteikė man galimybę atvykti čia ir dabar galiu toliau sėkmingai tobulėti.“

Jaunuoliai atvykę čia pamatė daug skirtumų tarp sąlygų, kurias turėjo savo gimtinėse ir tų, kurias turi Kaune. Bene ryškiausias kontrastas yra tarp pačių krepšinio žinių besisemiančių jaunuolių lygio ir mokyklų suteikiamų sąlygų. De Vriesas išskyrė ir čia dirbančių teisėjų kompetenciją, kuri jo akimis yra visa galva aukščiau nei Olandijoje.

„Galėčiau išskirti teisėjavimo lygių skirtumą. Olandijoje arbitrams tikrai trukdavo kompetencijos, jie nevienodai traktuodavo situacijas ir, mano manymu, tai tikrai didelė problema, nes tokiais atvejais švaistoma energija nereikalingiems ginčams, be to, ir pats krepšinio lygis stipriai kenčia nuo tokių teisėjų veiksmų, – apie situaciją Olandijoje pasakojo žaidėjas. – Čia jaučiuosi tikrai kitaip, matau kaip arbitrai atidžiai seka žaidimą, beveik visada situacijas traktuoja teisingai ir man net nekyla noro eiti diskutuoti su jais. Be to, jie puikiai pastebi vaidybos elementus arba kai kurių žaidėjų bandymus gudrauti.“

„Didžiausias skirtumas tarp treniruočių Estijoje ir čia yra tai, kad ten dauguma jaunimo treniruotėse kvailiodavo, o per rungtynes žaisdavo taip, kaip tuo metu išeidavo – nebuvo pastovumo, – treniruotes gimtojoje šalyje prisiminė Lotusas. – Čia mes dirbame sunkiai, treniruočių metu visi yra susikaupę, bando iš savęs išspausti kuo daugiau ir rungtynės mums yra kaip šventė, kada galime parodyti tai, dėl ko taip intensyviai dirbame.“

Žaidėjai atvirai pasakė ir savo svajones, kurios atvykus mokytis čia, atrodo vienu žingsniu arčiau. Legionieriai tikisi, kad pasisėmus pakankamai krepšinio žinių, bus galima tikslingai kilti karjeros laipteliais ir kažkada gal net žaisti aukščiausiose Europos lygose.

„Manau, mano svajonė yra žaisti Eurolygoje, jeigu ne joje, tai bent jau Europos taurėje, – savo tikslus dėstė jaunuolis iš Estijos. – Norėčiau atstovauti komandai, kuri būtų konkurencinga ir galėtų kovoti aukštame lygyje. Jeigu kada nors žaisiu Eurolygoje, galėsiu sau pasakyti, kad buvo verta įdėti tiek darbo ir krepšiniui skirti visą savo laiką.“