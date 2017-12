Lietuvis tapo Singapūro plaukimo čempionu

Tailande besimokantis vilnietis Arijus Pavlidi sėkmingai pasirodė gruodžio 1–2 dienomis vykusiame 7-ajame Singapūro plaukimo čempionate trumpajame baseine, kuriame iškovojo aukso ir bronzos medalius.

15-metis sportininkas niekam nepaliko vilčių savo mėgstamoje 200 m plaukimo nugara rungtyje ir, nuotolį įveikęs per 2 min. 01,61 sek., tapo šios Azijos šalies čempionu, pagerindamas asmeninį rekordą.



Antrąjį savo medalį A. Pavlidi pelnė perpus trumpesnėje distancijoje. 100 m nugara nuplaukęs per 57,33 sek., jis užlipo ant trečiojo apdovanojimų laiptelio.



Taip pat sostinės plaukikas pagerino dar 4 rungčių asmeninius rezultatus: 100 m laisvu stiliumi – 52,30 sek. (5-a vieta), 100 m kompleksiniu būdu – 59,97 (7-a vieta), 50 m nugara – 26,61 sek. (5-a vieta) ir 50 m laisvu stiliumi – 24,02 sek. (9-a vieta).



Per dvi varžybų dienas A. Pavlidi startavo šešiose individualiose rungtyse ir dvejose estafetėse. Kadangi buvo varžytasi ir atrankos plaukimuose, ir finaluose, jam iš viso teko į baseiną šokti net 14 kartų.



Gruodžio mėn. pabaigoje A. Pavlidi sugrįš į Lietuvą ir dalyvaus Lietuvos plaukimo čempionate trumpajame baseine Anykščiuose.