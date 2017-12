„Arsenal“ ir „Man United“ kova virto reto grožio trileriu su įvarčiais ir raudona kortele

Mačo pradžia paženklinta dviem įvarčiais į Londono „Arsena“ vartus: 4 min. svečius į priekį išvedė Antonio Valencia, o 11 min. stadioną nutildė Jesse Lingardas – 0:2.

Nors kėlinio pabaigoje „Arsenal“ buvo užgulusi varžovų vartus, tačiau nuo įvarčio Jose Mourinho auklėtinius neretai gelbėjo ir sėkmė.

Po pertraukos 49 min. „Arsenal“ sirgaliams vilties „įpūtė“ Alexandre Lacazette įvartis – 1:2.



Tačiau 63 min. greita „Manchester United“ ataka baigėsi J. Lingardo įvarčiu, o jam puikų perdavimą atliko Polis Pogba.

Tas pats P. Pogba pasižymėjo 74 min., tik ne įvarčiu įvarčiu ar rezultatyviu perdavimu, o už šiurkščią pražangą prieš save išvydo raudoną kortelę.

Nors „Man United“ liko mažumoje, Arseno Wengero auklėtiniams nepavyko pakeisti rungtynių rezultato sau naudinga linkme.

Anglijos „Premier“ lygos 15-as turas startavo sąlyginai lengva Londono „Chelsea“ pergale prieš „Newcastle United“ futbolininkus, nors mačo pradžioje Antonio Contes auklėtiniai buvo priversti vytis į priekį išsiveržusius svečius. 12 min. „Chelsea“ sirgalius nutildė Dwightas Gayle'as.

Tačiau kėlinio viduryje 21 min. rezultatą išlygino Edenas Hazardas, o 33 min. rezultatą šeimininkų naudai persvėrė Alvaro Morata.

Po pertraukos 74 min. tas pats belgas E. Hazardas įtvirtino „Chelsea“ pranašumą – 3:1.

Po praleisto įvarčio svečiai nebeatsitiesė ir rungtynių pabaigoje neturėjo jokių galimybių pakovoti bent dėl taško.

Įspūdingą pergalę pasiekė Jurgeno Kloppo auklėtiniai: „Liverpool“ svečiuose net 5:1 (3:0) sutriuškino „Brighton“ futbolininkus.

The gap at the top is narrowing... pic.twitter.com/ht4ptkgLP2