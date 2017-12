„Kibirkšties“ krepšininkės nugalėjo Olandijos ekipą

Vilniaus „Kibirkšties“ komanda pergale pradėjo Rytų Europos moterų krepšinio lygos (EEWBL) turą mūsų šalies sostinėje. Vilnietės šeštadienį 82:79 (21:20, 23:19, 24:17, 14:23) įveikė Apeldorno „FSG Royal Eagles“ klubą iš Olandijos ir į savo sąskaitą įsirašė antrąją pergalę per ketverias rungtynes.





Olandėms tai buvo jau ketvirta nesėkmė iš eilės.

„Kibirkšties“ komanda sunkiai pradėjo rungtynes ir po pirmų 5 minučių atsilikinėjo, tačiau daugiausiai Vilniaus klubo legionierės Shenitos Landry pastangomis, kuri per pirmą kėlinį pelnė 10 taškų, sostinės krepšininkės neleido varžovėms nutolti, pačios pradėjo sėkmingiau žaisti puolime ir įgijo 1 taško persvarą (21:20).



Nors antrasis kėlinys prasidėjo lygiu žaidimu, tačiau sužaidus 4 minutes, „Kibirkšties“ komanda sėkmingai surengė kelias greitas atakas iš eilės ir kiek padidino savo pranašumą (31:26). Vis tik kelios vaikiškos klaidos neleido „Kibirkšties“ komandai padidinti savo pranašumo ir po dviejų kėlinių komandos skyrė tie patys 5 taškai (44:39).

Trečią kėlinį puikiai pradėjusios „Kibirkšties“ krepšininkės sužaidus 3 minutes, pirmą kartą šiame mače, įgijo dviženklę persvarą (53:42). Netrukus skirtumas padidėjo iki 15 taškų, o Jurgita Štreimikytė-Virbickienė į aikštę metė ir jauniausias komandos žaidėjas Miglę Purlytę ir Eglę Zabotkaitę. Po trijų kėlinių Vilniaus krepšininkės pirmavo 12 taškų skirtumu (68:56).

Ketvirto kėlinio pradžioje viešnios sužaidė sėkmingą atkarpą ir sumažino atsilikimą iki 7 taškų (68:61). Likus 5 minutėms skirtumas dar labiau sumažėjo – iki 2 taškų (74:72). Iniciatyvos vėl ėmėsi Š. Lendri, kuri vieną po kito rinko taškus ir neleido vilnietėms palūžti, o likus minutei, po Gabijos Meškonytės dvitaškio, skirtumas vėl padidėjo iki 5 taškų (82:77). Prieš paskutinę ataką olandės turėjo 3 taškų deficitą, tačiau nepataikė tolimo metimo ir „Kibirkštis“ šventė pergalę.

Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė Š. Lendri, kuri per 32 minutes pelnė 24 taškus, atkovojo 7 kamuolius ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus. Laura Juškaitė pelnė 14 taškų (9 atk. kam.), Ieva Savickaitė – 13, Gabija Meškonytė – 12.

Šiame mače „Kibirkšties“ komanda vertėsi be traumuotos Justinos Kraujūnaitės.



Olandijos ekipoje išsiskyrė Marlou de Kleijn. Jos sąskaitoje 0 33 taškai.



Kitas rungtynes „Kibirkšties“ komanda žais sekmadienį Minsko „Horizont“ (Baltarusija) klubu iš Baltarusijos.



„Jos šiemet neranda savo žaidimo nei Baltarusijos čempionate, nei Rytų Europos lygoje

Olandėms tai buvo jau ketvirta nesėkmė iš eilės.



„Kibirkšties“ komanda sunkiai pradėjo rungtynes ir po pirmų 5 minučių atsilikinėjo, tačiau daugiausiai Vilniaus klubo legionierės Šenitos Lendri (Shenita Landry) pastangomis, kuri per pirmą kėlinį pelnė 10 taškų, sostinės krepšininkės neleido varžovėms nutolti, pačios pradėjo sėkmingiau žaisti puolime ir įgijo 1 taško persvarą (21:20).



Nors antrasis kėlinys prasidėjo lygiu žaidimu, tačiau sužaidus 4 minutes, „Kibirkšties“ komanda sėkmingai surengė kelias greitas atakas iš eilės ir kiek padidino savo pranašumą (31:26). Vis tik kelios vaikiškos klaidos neleido „Kibirkšties“ komandai padidinti savo pranašumo ir po dviejų kėlinių komandos skyrė tie patys 5 taškai (44:39).



Trečią kėlinį puikiai pradėjusios „Kibirkšties“ krepšininkės sužaidus 3 minutes, pirmą kartą šiame mače, įgijo dviženklę persvarą (53:42). Netrukus skirtumas padidėjo iki 15 taškų, o Jurgita Štreimikytė-Virbickienė į aikštę metė ir jauniausias komandos žaidėjas Miglę Purlytę ir Eglę Zabotkaitę. Po trijų kėlinių Vilniaus krepšininkės pirmavo 12 taškų skirtumu (68:56).



Ketvirto kėlinio pradžioje viešnios sužaidė sėkmingą atkarpą ir sumažino atsilikimą iki 7 taškų (68:61). Likus 5 minutėms skirtumas dar labiau sumažėjo - iki 2 taškų (74:72). Iniciatyvos vėl ėmėsi Š. Lendri, kuri vieną po kito rinko taškus ir neleido vilnietėms palūžti, o likus minutei, po Gabijos Meškonytės dvitaškio, skirtumas vėl padidėjo iki 5 taškų (82:77). Prieš paskutinę ataką olandės turėjo 3 taškų deficitą, tačiau nepataikė tolimo metimo ir „Kibirkštis“ šventė pergalę.



Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė Š. Lendri, kuri per 32 minutes pelnė 24 taškus, atkovojo 7 kamuolius ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus. Laura Juškaitė pelnė 14 taškų (9 atk. kam.), Ieva Savickaitė - 13, Gabija Meškonytė - 12.



Šiame mače „Kibirkšties“ komanda vertėsi be traumuotos Justinos Kraujūnaitės.



Olandijos ekipoje išsiskyrė Marlu de Klein (Marlou de Kleijn). Jos sąskaitoje - 33 taškai.



Kitas rungtynes „Kibirkšties“ komanda žais sekmadienį Minsko „Horizont“ (Baltarusija) klubu iš Baltarusijos.



„Jos šiemet neranda savo žaidimo nei Baltarusijos čempionate, nei Rytų Europos lygoje, – sakė „Kibirkšties“ trenerė Jurgita Štreimikytė-Virbickienė. – Komandoje trūksta kelių žaidėjų, kurios komanda į priekį tempė praėjusiais metais. Žinoma, nuo to tik bus sunkiau žaisti, tačiau varžovės tikrai įveikiamos“.

Kitose A grupės rungtynėse Turkijoje Košicės „Good Angels“ (Slovakija) komanda, kuriai atstovauja Daugilė Šarauskaitė, 68:55 (20:17, 17:7, 14:13, 17:18) įveikė Lulėjo „Lulea Basket“ (Švedija) ekipą ir iškovojo penktąją pergalę iš tiek pat galimų.

D. Šarauskaitė per 16 min. pelnė 5 taškus (dvitaškiai 2/4, baudos 1/4), atkovojo 9 kamuolius, blokavo 4 metimus ir 2 sykus prasižengė.

Kitose A grupės rungtynėse Turkijoje Košicės „Good Angels“ (Slovakija) komanda, kuriai atstovauja Daugilė Šarauskaitė, 68:55 (20:17, 17:7, 14:13, 17:18) įveikė Lulėjo „Lulea Basket“ (Švedija) ekipą ir iškovojo penktąją pergalę iš tiek pat galimų.

D. Šarauskaitė per 16 min. pelnė 5 taškus (dvitaškiai 2/4, baudos 1/4), atkovojo 9 kamuolius, blokavo 4 metimus ir 2 sykus prasižengė.