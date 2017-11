P. Leimonas lieka gimtajame klube

Marijampolės „Sūduva“ išsaugojo dar vieną 2017 metų Lietuvos čempioną – nauja sutartis pasirašyta su 30-mečiu saugu Povilu Leimonu.

Marijampolietis su gimtuoju klubu sudarė 2 sezonus galiosiančią sutartį, skelbiama pranešime spaudai.

P. Leimonas šį sezoną A lygoje sužaidė 29 rungtynes, per kurias pelnė 5 įvarčius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus ir 7 kartus buvo įspėtas geltonosiomis kortelėmis.

Be to, atraminis saugas žaidė visose aštuoneriose Europos lygos rungtynėse (gražiu smūgiu per save pelnė itin svarbų įvartį į Soligosko „Šachtior“ vartus) ir trejose – LFF taurės turnyre.

P. Leimonas taip pat dar yra rungtyniavęs trijuose Lenkijos klubuose – Lodzės „Widzev“ (2013–2014), Baltstogės „Jagellonia“ (2014–2015) ir Katovicų GKS (2014–2016).