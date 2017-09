Lietuvos ralio čempionate - dramatiška atomazga

Šio etapo išvakarėse „General Financing team Pitlane“ komanda buvo priversta spręsti hamletiškus galvosūkius, susijusius su automobilio remontu po avarijos Elektrėnuose. Reikėjo rasti ir šturmaną, galintį sėsti Benedikto Vanago dešinėje vietoje sveikstančios Agnės Vičkačkaitės-Lauciuvienės.

Po pirmosios 12,5 km. adrenalino dozės Smarliūnų greičio ruože B. Vanagas švytėjo: su A. Vičkačkaitę-Lauciuvienę pavaduojančiu Aisvydu Paliukėnu pasiekti reikiamą susikalbėjimo lygį pavyko pasiekti vos keletą kartų pasivažinėjus civiliu automobiliu, o „Škoda Fabia R5“ po paskutiniosios reinkarnacijos elgėsi nepriekaištingai.



„Deja, gerai veikiančiu automobilio apsidžiaugiau šiek tiek per anksti. Įpusėjus antrąjį greičio ruožą, netekome vairo stiprintuvo. Po Elektrėnų ralyje patirto incidento mašina buvo atkūrinėjama itin įtemptu grafiku ir rimtesniems testams neliko laiko, todėl Druskininkuose buvo apnuoginti tokie liekamieji reiškiniai, kurių egzistavimo pamatyti vizualiai nebuvo galimybių. Nuo smūgio buvo šiek tiek deformuotas vairo stiprintuvo išsiplėtimo bakelis, dėl to atsipalaidavo vienas tvirtinimo taškas, o gavęs gerą vibracijos dozę mechanizmas liko be šioje sistemoje dirbančio hidraulinio skysčio. Važiuoti teko sukandus dantis. Turint galvoje kokie techniški „Rally Classic“ greičio ruožai ir kiek posūkių kombinacijų čia laukia kiekviename kilometre, išlaikyti lyderių tempą neturėjome net teorinių galimybių. Juo labiau, kad Giedrius Notkus šiuo metu demonstruoja itin gerą sportinę formą“, – įspūdžiais pirmojo vizito į serviso zoną metu dalijosi B. Vanagas.



Dėl šių priežasčių smuktelėję į septintąją vietą bendroje įskaitoje ir leidę varžovams atitrūkti daugiau nei dviem minutėmis, „General Financing team Pitlane“ vyrai ėmėsi spręsti kitus uždavinius – šlifuoti ekipažo komunikavimo subtilybes. Kaip tai pavyko, neprastai iliustruoja rally-live.lt skelbiama greičio ruožų įveikimo statistika: B. Vanagas su A. Paliukėnu po kiekvieno greičio ruožo lipo po vieną poziciją aukštyn. Į antrąjį ralio programoje rezervuotą pasimatymą su komandos mechanikais jie atkeliavo pakilę iki ketvirtosios vietos.



„Tempas, kuriuo galėjome važiuoti, mums iš tiesų pakėlė nuotaiką. Beveik 20 kilometrų aštunto greičio ruožo mes atvažiavom antri, į priekį praleidę tik Vytautą Švedą su Žilvinu Sakalausku. Aisvydo gebėjimas prisitaikyti prie naujų sąlygų, jausti, ko kada reikia, ir tiksliai viską realizuoti, maloniais nustebino. Jis tikrai didelis šaunuolis“, – konstatavo B. Vanagas.



Tiesa, vairo stiprintuvo gedimas nebuvo vienintelis „General Financing team Pitlane“ ekipažo nuotykis. Septintajame greičio ruože šiek tiek slystelėję iš idealios trajektorijos, jie kliudė akmenį ir taip suskaldė ratlankį, kad finišą pasiekė kelią liesdami tik rato stipinais.



Su panašia problema susidūrė ir G. Notkus, iki septintojo greičio ruožo diktavęs lenktynių tempą. Dėl pramušto rato ir jo keitimui sugaišto laiko panevėžietis lyderio poziciją užleido Lietuvos čempiono vardą užsitikrinusiam Janiui Vorobjovui.



Kur kas liūdniau šias lenktynes baigė Deividas Jocius su Donato Zvicevičiumi. Viename visiškai naujų „Rally Classic“ greičio ruožų jie pernelyg optimistiškai (toje vietoje greitis siekė 190 km/val.) įskriejo į aštrėjantį posūkį ir netilpę trasoje gal 150 metrų vartėsi Ricielių kaimo laukais.Abu vyrai gyvybei pavojų keliančių traumų išvengė, atrodo kaip stebuklas.



„Rally Classic 2017“ triumfavo latviai Janis Vorobjovas su Ivu Pūkiu, antri liko V. Švedas su Ž. Sakalausku, trečioji vieta atiteko G. Notkui su D. Strižanu. Ketvirtas finišavo B. Vanagas ir A. Paliukėnas, o penketą vainikavo dar vieni svečiai iš Latvijos – Rolandas Jaunzemis ir Edgaras Svencis.