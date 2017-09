Šaltajame krepšinio kare pakvipo atšilimu: FIBA ir Eurolygos vadovai susitiko akis į akį

Dvi sudėtos maldą imituojančios rankos ir nuotrauka, kurioje užfiksuoti akis į akį besikalbantys du pagrindiniai užsitęsusio Europos krepšinio karo generolai – Tarptautinės krepšinio federacijos (FIBA) generalinis sekretorius Patrickas Baumannas ir Eurolygos prezidentas Jordi Bertomeu. Ispanijos rinktinės treneris Sergio Scariolo savo įrašu socialiniame tinkle „Twitter“ puikiai atspindi daugelio Europos nacionalinių komandų strategų viltis.

Viltis, kad FIBA ir Eurolyga galų gale susitars dėl tvarkaraščių pakoregavimo, ir atrankos į pasaulio čempionatą „langų“ dienomis Senojo žemyno rinktinės savo gretose turės geriausius Europoje žaidžiančius savo krepšininkus iš Eurolygos.

Viltis, kurioms, panašu, gali būti lemta išsipildyti, nes ilgą laiką konfliktuojančios pusės galų gale susitiko ir tarpusavyje diskutavo visą valandą.

Trečiadienio vakarą Ispanijoje įvyko susitikimas, galintis tapti lemtingu užsitęsusiame krepšinio konflikte.

Į Valensiją, kur atidarytas naujutėlis krepšinio treniruočių centras „L'Alqueria del Basket“, atvyko ir P. Baumannas, ir J. Bertomeu.

Po oficialių atidarymo iškilmių, FIBA ir Eurolygos vadovai surengė susitikimą prie keturių akių – diskutuodami dviese praleido visą valandą.

Į žiniasklaidos klausimus pasibaigus pokalbiui abu generolai atsakinėjo gana šykščiai, tačiau Ispanijos žiniasklaida neabejoja, kad šveicaras su katalonu dviese aptarė FIBA siūlymus pakoreguoti Eurolygos tvarkaraštį, kad jame atsirastų ir vietos vadinamiesiems „langams“.

„Jau po dviejų mėnesių Ispanijos rinktinė žais atrankos į pasaulio čempionatą rungtynes, ir mes norime, kad žiūrovai komandoje matytų visus geriausius žaidėjus“, – šyptelėjo P. Baumannas.

„Aptarėme krepšinio reikalus ir tarpusavio santykių gerinimą“, – prasitarė J. Bertomeu.

Nors iš abiejų vadovų lūpų daugiau išgirsti kol kas nepavyko, Ispanijos krepšinio federacijos prezidentas Jorge Garbajosa po šio susitikimo beveik plojo katučių.

„Mes esame arti to, kad šį susitikimą ateityje galėtume praminti „L'Alqueria“ paktu“, – įsitikinęs, kad abiems šalims pavyks susitarti, buvo praeityje garsus krepšininkas.

„Artėjame prie to, kad susitarimas būtų pasiektas“, – džiūgavo ir Ispanijos portalo AS žurnalistas Jose Ignacio Huguetas, nuolat rašantis apie FIBA ir Eurolygos konfliktą.

Susitikimas tarp dviejų organizacijų vadovų įvyko netrukus po to, kai Eurolyga bent jau preliminariai atmetė paskutinį FIBA pasiūlymą pačiai pakoreguoti savo dviejų „langų“ datas Europoje.

Pavyzdžiui, siūlyta, kad lapkričio 23 dieną suplanuotos 8 rinktinių rungtynės būtų perkeliamos į lapkričio 24 (atsiranda viena papildoma diena). Atitinkamai ir su vasario 22–23 d. – 8 rungtynės iš vasario 22-osios perkeliamos į vasario 23-ią dieną.

Eurolygai savo ruožtu reikėtų analogiškai perkelti 8 rungtynes iš lapkričio 22/23-iosios į 21-ąją.

Nors geriausiems žaidėjams tektų daug keliauti, šio kompromiso esmė tokia, kad rinktinių ir klubų rungtynės nesidubliuotų, o viskas būtų sutalpinta į vieną savaitę.

Eurolyga šio pasiūlymo nepriėmė motyvuodama tuo, kad pasiūlymas žaidėjams užkrautų papildomo streso, nes jiems tektų per trumpą laiką sužaisti daugybę rungtynių be poilsio dienų ir po ilgų kelionių.

Visgi jau tada J. Bertomeu pasidžiaugė, kad FIBA žengė pozityvius žingsnius ir pradėjo diskusiją.

Lietuvos rinktinės vyriausiasis treneris Dainius Adomaitis pripažino, kad susitarimo atveju krūvis žaidėjams tikrai būtų labai nemažas, tačiau pasiūlė būdą, kaip jį galima sumažinti.

„Taip, krūvis būtų nemažas. Bet jis ir sename variante tikrai labai didelis. Be to, jeigu aš, kaip treneris, galėsiu rinktis iš didesnio būrio žaidėjų, bus rungtynių, kuriuose krepšininkams tenkantį laiką aikštėje bus galima pamažinti. Visada yra galimybė kalbėtis su klubais, atsižvelgti į jų nuomonę, bandyti ieškoti kompromisų“, – Krepšinis.lt sakė šiuo metu Bostono „Celtics“ stovykloje besistažuojantis krepšinio specialistas.

Savo nuomonę šiuo klausimu turi ir tarp dviejų ugnių atsidūręs Lietuvos rinktinės įžaidėjas Mantas Kalnietis.

Visuomet į rinktinę noriai atvykstantis įžaidėjas atstovauja Milano „AX Armani“ klubui, ir jeigu susitarimas tarp FIBA ir Eurolygos neįvyktų, Mantas turėtų likti „dizainerių“ komandos stovykloje.

„Man nacionalinė rinktinė visada buvo prioritetas. Niekada nebuvau atsisakęs žaisti už Lietuvą, ir kol esu kviečiamas, reikalingas ir sveikas, visada norėsiu joje žaisti. Tikrai norėčiau žaisti ir per „langus“ kurie yra numatyti. Be to, būtų smagu ir namo kelioms dienoms sugrįžti sezono viduryje. Vis dar tikiuosi, kad abi pusės susitars“, – vylėsi gynėjas.

Pagal dabartinį, dar nepakeistą tvarkaraštį, atrankos varžybos į pasaulio čempionatą prasidės ateinantį lapkritį ir baigsis 2019-ųjų vasarį.

Šeši atrankos varžybų „langai“, kurių metų komandos žais po dvejas rungtynes, numatyti 2017 metų lapkričio 20–28 d., 2018 metų vasario 19–27 d., birželio 25 – liepos 3 d., rugpjūčio 30 – rugsėjo 18 d., lapkričio 26 – gruodžio 4 d. ir 2019 metų vasario 18–28 d.

Tokiu formatu pasaulio krepšinio čempionato atranka bus vykdoma pirmą kartą. Pasaulio čempionatas 2019 metų rugpjūčio 31-rugsėjo 15 dienomis vyks Kinijoje.

Lietuvos rinktinę C grupėje burtai suvedė suvedė su Vengrija, Lenkija ir papildomą atrankos etapą įveikusiu Kosovu.