Antras NBA sezonas D. Saboniui bus kitoks: „Pacers“ treniruotėse – naujos užduotys

Artėjantį NBA sezoną Domantui Saboniui naujų iššūkių ir išbandymų nestigs. Vos prasidėjus Indianos „Pacers“ treniruotėms, komandos treneris 21-erių krepšininką jau išmėgino kitoje pozicijoje, nei jis žaidė debiutiniame savo sezone Oklahomoje – Nate`as McMillanas lietuvį patikrino vidurio puolėjo amplua.

Debiutiniais savo metais „Thunder“ gretose D. Sabonis įprastai rungtyniaudavo sunkiojo krašto puolėjo pozicijoje. Sezono pradžioje lietuvis rungtynes visada pradėdavo starto penkete, o pagrindinės jo užduotys aikštėje buvo labai aiškios – patikimai dirbti gynyboje, o puolime padėti Oklahomos superžvaigždei Russellui Westbrookui ir atsiradus progai pačiam atakuoti krepšį. Sezonui baigiantis Domanto vaidmuo „Thunder“ schemose gerokai sumenko, iš starto penketo lietuvis buvo išstumtas, o vasarą kartu su Victoru Oladipo buvo išmainytas į Paulą George`ą ir atsidūrė „Pacers“ stovykloje.

„Pacers“ klubo prašymu, vasarą D. Sabonis skyrė ne treniruotėms su Lietuvos rinktine ir Europos čempionatui, o pasirengimui naujam NBA sezonui. Beveik neabejojama, kad nuo suolo D. Sabonis kils ir „Pacers“ ekipoje. Kaip praneša „Pacers“ pasiruošimą sezonui nušviečiantis žurnalistas Scottas Agnessas, pirmose komandos treniruotėse lietuvis buvo priskirtas antrajam penketui, į kurį pateko kartu su Cory Josephu, Lance`u Stephensonu, Glennu Robinsonu ir T. J. Leafu.

Ir trenerio N. McMillano sprendimu Domantas buvo pastūmėtas į sau ne tokią įprastą vidurio puolėjo poziciją. Manoma, kad taip N. McMillanas tikrina lietuvio galimybes sezono metu leisti atsipūsti pagrindiniam ekipos „centrui“ Mylesui Turneriui.

Kad šis sezonas jam gali būti visiškai kitoks, „Pacers“ žiniasklaidos dieną buvo užsiminęs ir pats D. Sabonis. „Aš esu universalus aukštaūgis. Galiu žaisti ir arčiau krepšio, galiu pataikyti iš toli. Pamatysite labai įvairų mano žaidimą“, – teigė 211 cm ūgio lietuvis. D. Sabonio sugebėjimais aikštėje neabejoja ir naujieji jo komandos draugai.

„O, jis tikrai geras ir gabus vaikinas. Jis puikiai stato užtvaras, sukasi po jų ir drąsiai atakuoja. Be to, Domantas gali atsitraukti atgal ir mesti iš tolimesnių distancijų“, – stipriąsias puolėjo savybes išskyrė Glennas Robinsonas III-asis. Tuo metu pats M. Turneris, kurio dubleriu sezono metu gali tapti Domantas, pajuokavo pastebintis, kad per vasarą lietuvis atrodo gerokai ūgtelėjęs. „Domantas – stiprus, tikrai gerai žaidžia po lenta, gerai pataiko. Man atrodo, kad lyginant su praėjusiais metais, jis užaugo. Galbūt ūgtelėjo net keletu coliu (1 colis – 2,54 cm)“, – teigė taip pat 21-erių metų ir 211 cm ūgio vidurio puolėjas.

Kokį vaidmenį ikisezoninėse rungtynėse „Pacers“ treneris skirs D. Saboniui, pamatyti bus galima jau ateinančią savaitę. Spalio 5 d. Indianapolio ekipos laukia akistata su Milvokio „Bucks“.