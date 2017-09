Čempionų lygos intriga: naujieji Paryžiaus turtuoliai prieš 5 kartus čempionus iš Bavarijos

Prieš penkerius metus vien galimybė žaisti prieš Miuncheno „Bayern“ klubą daugumai „Paris Saint-Germain“ žaidėjų būtų tarsi svajonės išsipildymas. Dabar jau Paryžiaus klubas transformavosi į komandą su mega žvaigždėmis ir yra laikomas favoritu prieš trečiadienio Čempionų lygos mačą „Parc des Princes“ stadione.

„Mes turime mėgautis rungtynėmis, nes tai pirmas kartas, kai jaučiu, jog esame viename pėdos lygyje su Miuncheno „Bayern“, – pareiškė PSG vidurio saugas Marco Verrati. – Tai mūsų penkerių metų įdirbis.“



Čempionų lygos dvikova tarp PSG ir „Bayern“ B grupės varžybose iš tiesų laikoma naujųjų Europos futbolo turtuolių ir gilias tradicijas turinčių aristokratų iš Bavarijos akistata.



Nuo 2011 metų „Qatar Sports Investments“ pinigų maitinamas Prancūzijos klubas žaidėjų sudėtimi nebenusileidžia turtingiausiems Europos klubams.



Bet sėkmės Čempionų lygoje vis trūko ir praėjusią vasarą PSG išleido dar 400 mln. eurų, kad įsigytų Neymarą ir Kylianą Mbappe. Kai Brazilijos rinktinės žvaigždė nusileido į Paryžių iš Barselonos už rekordinę 222 mln. eurų sumą, Miuncheno klubo valdybos pirmininkas Karlas-Heinzas Rummenigge pareiškė, jog Vokietijos čempionai niekada neišleistų tiek daug žaidėjui, ir net paprašė nustatyti ribas tokiems sandoriams.



Anot PSG trenerio Unai Emery, „Bayern“ kritika dėl brangių PSG pirkinių yra nerimas dėl jo komandos pakilimo į Europos futbolo elitą.



Žmonės daug kalba apie PSG, todėl, kad esame viena geriausių komandų Europoje ir pasaulyje,



„Jei žmonės daug kalba apie PSG, tai todėl, kad esame viena geriausių komandų Europoje ir pasaulyje, – antradienį pareiškė buvęs „Sevilla“ treneris. – Kai buvau Ispanijoje, aš žiūrėdavau, kaip geriausios komandos perka geriausius žaidėjus. Tada aš atvykau čia, o mes žengėme pirmyn, kad galėtume kovoti su geriausiais. Todėl dabar turime daugiau priešų. Jie mato, kad mūsų komanda yra rimta, kad su naujais žaidėjais, kuriuos įsigijome pernai ir šiemet, mes žengėme į priekį link tikslo laimėti Čempionų lygą.“



„Bayern“ ir PSG laimėjo pirmąsias B grupės rungtynes, o tarpusavyje susitiks pirmą kartą per 17 metų.



„Bayern“ neįspūdingai pradėjo Vokietijos pirmenybes, bet galbūt Miuncheno futbolininkams nuotaiką pakėlė apsilankymas tradicinėje „Oktoberfest“ alaus šventėje praėjusį savaitgalį.



PSG nacionaliniame čempionate sekasi puikiai, bet komandą kankina vidiniai nesutarimai tarp Neymaro ir Edinsono Cavani, po to, kai du puolėjai nepasidalino kamuolio, susiginčiję, kuris turėtų smūgiuoti 11 metrų baudinį per Prancūzijos lygos rungtynes.



Beje, Unai Emery neatsakė, kuris jų muštų baudinį, jei prireiktų mače su „Bayern“.



Šis mačas pažymės ir Carlo Ancelotti sugrįžimą į Paryžių – dabartinis „Bayern“ treneris iš Italijos yra treniravęs Paryžiaus futbolininkus 2011–2013 metais ir paliko klubą, laimėjęs Prancūzijos čempiono titulą.



„Prieš penkerius metus viskas buvo kitaip, – sakė Marco Verratti. – Tada atvyko Ibra (Zlatanas Ibrahimovičius ir Thiago Silva, jis (Carlo Ancelotti) irgi suvaidino svarbų vaidmenį. Jis suteikė komandai patirties, kurios iki tol turėjome mažai.“