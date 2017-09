Geresnis už C. Ronaldo? Prieš rungtynes su Lietuva – anglo įvarčių lietus

Harry Kane`as žaidžia taip, kad palyginimai su Cristiano Ronaldo ar Lioneliu Messi patys peršasi. Anglijos rinktinės puolėjas pasižymėjo dar vienu tobulu „hat trick“, pelnęs tris įvarčius kaire koja, dešine koja ir galva per Čempionų lygos rungtynes antradienį Kipre, kur Londono „Tottenham Hotspur“ įveikė 3:0 Nikosijos „Apoel“.

Po šios pergalės „Tottenham Hotspur“ turi tiek pat taškų Čempionų lygos H grupėje, kaip ir titulą ginantis Madrido „Real“ su C. Ronaldo.



Todėl Anglijos komandos treneris Mauricio Pochettino buvo paklaustas: kuris puolėjas šiuo metu yra geresnis?



„Tottenham Hotspur“ treneris žengė dar toliau, pareiškęs, kad savo komandai rinktųsi 24 metų H. Kane`ą.



„Cristiano yra fantastiškas, vienas geriausių, – sakė M. Pochettino. – Harry yra taip pat vienas geriausių, galbūt geresnis, nes yra jaunas.



Bet man sunku apie tai kalbėti, nes abu yra fantastiški. Kodėl turėčiau rinktis?



Jie yra visiškai skirtingi. Cristiano nėra pagrindinis puolėjas, kaip ir L. Messi. Harry atlieka kažką išskirtinio žaisdamas atakų smaigalyje. Visi tokio lygio puolėjai tokie: jie yra žudikai.“



Po trijų įvarčių į Kipro komandos vartus H. Kane`as yra pelnęs 34 įvarčius per 30 pastarųjų rungtynių.



Tai buvo ketvirtasis jo „hat trick“ per devynis mėnesius.



Čempionų lygos rungtynėse jis pasižymėjo ketvirtą kartą iš eilės, o tai yra antras rezultatas tarp visų Anglijos futbolininkų – tik Stevenui Gerrardui yra pavykę pelnyti įvarčių penkiose mačuose paeiliui.



Pagal pelnytų įvarčių ir sužaistų rungtynių santykį (1,07) 2017 metais H. Kane`as pirmauja tarp visų futbolininkų penkiose stipriausiose futbolo lygose.



Įspūdingą sportinę formą pasiekęs puolėjas gali pratęsti įvarčių lietų Lietuvoje, kur spalio 8 dieną Vilniuje pasaulio čempionato atrankos grupės paskutinėse rungtynėse Lietuva žais su Anglija.



Būtent rungtynėse su Lietuva 2015 metų kovo mėnesį H. Kane`as debiutavo Anglijos rinktinėje ir, vos pasirodęs Vemblio aikštėj,e pelnė įvartį, taip prisidėjęs prie lengvos anglų pergalės 4:0.



Žaisdamas Anglijos rinktinėje per 21 mačą jis pelnė 10 įvarčių. Penkis jų – šiais metais, įspyręs po du kartus Prancūzijai ir Maltai bei sykį – Škotijai.



Jo įvarčiai pilasi visur: Čempionų lygoje, pasaulio čempionato atrankoje ir Anglijos lygoje.



Dar šeštadienį M. Pochetino paskelbė apie savo meilę H. Kane`ui, kai šis pelnė du įvarčius per 3:2 laimėtas Anglijos lygos rungtynes su „West Ham United“. Ar jis turi ką pridurti po dar vieno „hat trick“?



„Mano žmona jau pavydi, ir jo taip pat, – nusijuokė M. Pochettino. – Jis yra neįtikėtinas. Jis yra Harry Kane`as.“