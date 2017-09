Uraganas sumaišė kortas irklavimo čempionate: lietuviai – tarp įgijusių pranašumą

JAV siaubęs uraganas Irma sujaukė ir pasaulio irklavimo čempionate dalyvaujančių sportininkų planus. Tiesa, lietuviai čia įgavo tam tikrą pranašumą prieš kai kurias delegacijas – jie, anot Lietuvos irklavimo federacijos prezidento Dainiaus Pavilionio, turnyrui spėjo pasiruošti dar Lietuvoje. Čempionatą ir lietuvių pasirodymus nuo rugsėjo 28-osios iki spalio 1-osios transliuos LRT KULTŪRA ir naujienų portalas LRT.lt

Planus griovė uraganas

Lietuvos komandai adaptuotis prie Floridos laiko ir temperatūros bei tinkamai pasiruošti čempionatui buvo ketinta skirti dvi savaites. Tačiau dėl ten siautusio uragano Irma ir itin sumažėjusios lėktuvų bilietų pasiūlos lietuviai išskrido tik rugsėjo 16 dieną – likus vos savaitei iki pirmenybių pradžios. Tiesa, iki tol sportininkai be darbo nesėdėjo.

„Mums pasisekė, nes laiku gavome informaciją apie situaciją ten. Tad treneriai priėmė sprendimą nevykti – komanda savaitę treniravosi Trakuose. (...) Manau, kad mūsų sprendimai buvo teisingi“, – portalui LRT.lt teigia D. Pavilionis.

Jam antrina ir Lietuvos rinktinės vyriausiasis treneris Mykolas Masilionis.

„Pasirengimas pasaulio čempionatui buvo geras, visi esame pasirengę. (...) Tiesa, ta savaitė tikrai būtų padėjusi. Būtų anksčiau išlindę tokie dalykai kaip Mildos (Valčiukaitės – LRT.lt) peršalimas ir būtume spėję atsigauti“, – irklavimo federacijos pranešime spaudai cituojamas M. Masilionis.

Uraganas Irma Floridoje pridarė nemažai žalos ir pakoregavo irkluotojų pasirengimą pasaulio čempionatui, Reuters/Scanpix nuotr.

Vis dėlto mūsiškių padėtis gana gera, lyginant su kai kuriais varžovais.

„Nors visos delegacijos pasiruošimui planavo skirti 2–3 savaites, tačiau daugybė komandų į Floridą neatskrido laiku. (...) Tie, kurie atvyko anksčiau, dėl uragano neturėjo sąlygų treniruotis. (...) Kai kurios komandos įstrigo oro uostuose“, – teigia Lietuvos irklavimo federacijos prezidentas.

Jis akcentuoja, kad visų komandų adaptacijos ir pasiruošimo Floridoje sąlygos buvo panašios, o tai, kad gamtos šėlsmas sumaišė kortas ne vienai delegacijai, gali pridėti ir intrigos.

„Visos komandos labai pajėgios. Kitą kartą pirmą vietą nuo, pavyzdžiui, penktos skiria vos kelios dešimtosios sekundės dalys. Aukščiausio lygio varžybose kartais viską sprendžia ir šimtosios sekundės dalys“, – apie tai, kad nereikėtų iš anksto kabinti aukščiausios prabos medalių nė vienam sportininkui, perspėja D. Pavilionis.

Trys didžiosios viltys

Jau šį pirmadienį tapo aišku, kad Rio de Žaneiro olimpiadoje sidabro medaliais pasidabinusi Lietuvos komandos vyrų dvivietė ne veltui laikoma viena pagrindinių mūsiškių vilčių pasaulio pirmenybėse. Mindaugas Griškonis ir Saulius Ritteris tik atrankos plaukimo pabaigoje nusileido Šveicarijos duetui – lietuviai dviejų kilometrų distanciją įveikė per 6.17,43 min. ir nuo atrankos plaukimą laimėjusių varžovų atsiliko vos 1,63 sek.

„Europos čempionate jiems nepasisekė, buvo „juoda diena“ (užimta 7 vieta – LRT.lt). Tačiau per treniruočių ciklą jie daug dirbo ir atrodo pakankamai stiprūs. Tai bus gera komanda. Elite yra 6–7 komandos, kurių kiekviena gali laimėti, tad prognozuoti yra sunku“, – dar prieš pasaulio čempionato pradžią sakė D. Pavilionis.

Dar geriau atrankoje pasirodė merginų dvivietė Milda Valčiukaitė ir Ieva Adomavičiūtė – užimta pirmoji vieta (7.58,28 min.). Tiesa, merginos susidūrė su kur kas didesniais iššūkiais.

„Tai nauja-sena komanda – jos jau kartu irklavo 2011–2012 metais. Milda techniškai ir fiziškai yra gerai pasirengusi. Tuo metu Ieva, grįžusi iš JAV, sėdo iš aštuonvietės į porinę dvivietę – greičiai yra kiti, be to, vietoj vieno irklo – du, tad yra prie ko priprasti. Bet ji per kiekvieną treniruotę rodo vis geresnius rezultatus“, – teigia D. Pavilionis bei primena, kad liepos viduryje Liucernoje (Šveicarija) vykusiame pasaulio taurės trečiajame etape merginų duetas užėmė penktą vietą.

M. Valčiukaitė (dešinėje) didžiausių pergalių pasiekė irkluodama kartu su Donata Vištartaite (kairėje) – pernai merginos laimėjo bronzą Rio de Žaneiro olimpinėse žaidynėse, AFP/Scanpix nuotr.

Pašnekovas kaip vieną iš pagrindinių komandos vilčių išskyrė ir porinę keturvietę – Dovydas Nemeravičius, Martynas Džiaugys, Rolandas Maščinskas ir Aurimas Adomavičius. Jie šiemet jau nustebino ir iš Čekijoje vykusio Europos čempionato pavasarį į Lietuvą parvežė aukso medalius. JAV jie taip pat jau parodė, kad bus rimti konkurentai rungties favoritams – laimėtas atrankos antrasis plaukimas (5.46,06 min.).

„Porinė keturvietė yra gerai pasirengusi – visą sezoną rodė stabilius rezultatus. Dukart nugalėjo pasaulio taurės etapuose, yra Europos čempionai. Tikrai stipri, gera komanda“, – apibendrina Lietuvos irklavimo federacijos prezidentas.

Naujasis federacijos projektas

Kiek prasčiau JAV sekėsi keturvietei be vairininko – Saulius Ilonis, Dominykas Jančionis, Giedrius Bieliauskas ir Povilas Stankūnas. Atrankoje savo plaukime užėmę ketvirtą vietą (6.20,03 min.). Jie dėl vietos pusfinalyje antradienį kovojo paguodos varžybose, tačiau distanciją įveikę per 6.21,27 min. užėmė tik 5-ąją vietą ir kovos jau tik C finale.

„Tai – perspektyvi, rimta komanda. Ji Europos jaunių čempionate buvo antra, šiemet jau startavo Europos suaugusiųjų čempionate, o dabar atėjo laikas debiutui pasaulio čempionate. Sunku prognozuoti, ar ši komanda „iššaus“, nes konkurencija didelė. Gal ir patirties mažokai. Nėra lengva varžytis, tačiau pavasarį komanda parodė, kad gali“, – prieš čempionatą teigė D. Pavilionis. Tiesa, šiemet komandą sustiprino olimpietis Dominykas Jančionis, o šį pavasarį Čekijoje kartu su komanda besivaržiusį Mantą Juškevičių pakeitė G. Bieliauskas.

D. Pavilionis, BNS nuotr.

Anot specialistų, ši jauna komanda geriausius rezultatus turėtų pradėti rodyti už poros metų. Jaunimo čempionate kovojusios komandos treneris Valdas Vilkelis teigia, kad šią komandą galime išvysti ir 2020 metų Tokijo olimpinėse žaidynėse.

„Ši komanda – federacijos projektas, kuris prasidėjo pavasarį. Porinis irklavimas Lietuvoje labai stiprus, jauniems irkluotojams, galima sakyti, ten nelabai yra vietos. Kaip prasimušti pro olimpiečius? Tad pagal treniruoklių varžybų rezultatus atrinkome perspektyvius vaikinus ir sulipdėme komandą. Joje yra skirtingų trenerių parengti vaikinai, važinėjome po stovyklas, kantriai dirbome, tikėjome ir štai turime rezultatą. (...) Skamba garsiai, bet tai ir yra projektas, skirtas Tokijo olimpinių žaidynių atrankai. Visų vaikinų duomenys geri, visi aukšti, vienas – 201 cm ūgio, kiti – netoli 2 m. Fiziniai duomenys atrodo labai neblogai, tad reikia tik dirbti“, – Lietuvos irklavimo federacijai yra teigęs V. Vilkelis.

Čempionate Lietuvos delegacija turės ir vieną vienvietę valtį – parairklavimo varžybose ją irkluos pernai olimpinėse žaidynėse 10 vietą užėmęs Augustas Navickas. Lyginant su praėjusiais metais, šįkart jo laukia pokyčiai trasoje, kurie, anot D. Pavilionio, sportininkui bus į naudą: „Pasikeitė distancija – iš vieno kilometro į du. Augustui tai į naudą – jo pasiruošimas tinkamesnis didesniam atstumui.“ Tiesa, pirmasis startas šiam Lietuvos atstovui nenusiekė – atrankoje jis užėmė trečiąją vietą (10.59,68 min.) ir dėl vietos pusfinalyje jam dar teks pakovoti paguodos plaukime trečiadienį.

Jo ir kitų lietuvių pasirodymus Sarasotoje per LRT KULTŪRĄ ir naujienų portalą LRT.lt stebėkite nuo rugsėjo 28 dienos.

Transliacijų tvarkaraštis:

Rugsėjo 28 d. – 17:10–19:50 val.

Rugsėjo 29 d. –18:00–21:15 val.

Rugsėjo 30 d. – 17:20 – 19:30 val.

Spalio 1 d. – 17:10 – 19:00 val.