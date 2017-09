Lietuvos irkluotojas pasaulio čempionate Floridoje stabdo ligos

Sarasotoje (JAV) jau šeštadienį įvyks 2017 metų pasaulio irklavimo čempionato atidarymo ceremonija, o sekmadienį geriausi pasaulio atletai stos į kovą dėl titulų, rašoma federacijos pranešime spaudai.

Lietuvai Floridoje atstovaus 5 įgulos. Porines dvivietes irkluos Mindaugas Griškonis ir Saulius Ritteris bei Milda Valčiukaitė ir Ieva Adomavičiūtė, porinę keturvietę – Dovydas Nemeravičius, Martynas Džiaugys, Rolandas Maščinskas ir Aurimas Adomavičius, keturvietę be vairininko – Saulius Ilonis, Dominykas Jančionis, Giedrius Bieliauskas ir Povilas Stankūnas, o parairklavimo varžybose startuos Augustas Navickas.



Pirmieji kovas sekmadienį turėtų pradėti abiejų keturviečių irkluotojai, dvivietės prisijungs pirmadienį, o A. Navickas – antradienį.



„Nuotaikos vis geresnės, kuo daugiau laiko praeina nuo atvykimo į JAV, tuo geriau jaučiamės, priprantame prie laiko ir klimato skirtumo. Kai kurie sportininkai gal dar kiek anksčiau nei įpratę atsikelia, bet tai turi privalumų – papusryčiauja anksčiau, – įspūdžiais apie komandos pasirengimą dalinosi Lietuvos rinktinės vyriausiasis treneris Mykolas Masilionis, jau už Atlanto sužinojęs, kad su olimpiete Lina Šaltyte susilaukė dukros Miglės. – Tik Milda yra peršalusi, Ieva irgi kiek negaluoja. Tačiau yra daktaras, jis daro viską, ką gali. Lietuvoje dieną buvo iki 15 laipsnių šilumos, rytais – iki 10, o čia 33. Kur beeisi – visur kondicionieriai, tai nepadėjo. Tačiau treniruotės vyksta, lovoje merginos neguli.“



Lietuvos irkluotojai į JAV ketino išvykti rugsėjo 12-ąją, tačiau dėl Floridą užgriuvusio uragano Irma per Atlantą persikėlė savaite vėliau.



„Ta savaitė tikrai būtų padėjusi. Būtų anksčiau išlindę tokie dalykai kaip Mildos peršalimas ir būtume spėję atsigauti“, – apgailestavo dėl sugriuvusių planų treneris.



Vis dėlto sportinius planus rinktinei įgyvendinti pavyko, tik treniruotis kurį laiką teko ne JAV, o Trakuose.



„Pasirengimas pasaulio čempionatui buvo geras, visi esame pasirengę, o sportininkams norisi kuo greičiau startuoti. Pastarosios rimtos varžybos buvo liepos mėnesį, tad visi jau išsiilgę kovos“, – tvirtino M. Masilionis.



Lietuviai už Atlanto apie uraganą ir sugriuvusius kai kuriuos planus pasikalba su kolegomis iš užsienio.



„Šveicarai jau buvo atvykę anksčiau ir turėjo keisti stovyklos vietą. Vienas jų atstovas vos neįvažiavo į uraganą su visa valčių gabenimo konstrukcija. Patys uragano pasekmių nematome. Šioje vietoje buvo tik stiprus vėjas, tad yra kažkiek išverstų palmių. Bet tikrai nėra nieko panašaus į tai, ką matėme per televiziją iš uragano siautėjimo vietų. Sako, kad vietiniai žmonės kurį laiką buvo likę be elektros, dujų, kažkur ir vandens tiekimas buvo sutrikęs, bet nieko labai rimto. Patys gyvename gerame viešbutyje, irklavimo kanalas veikia, viskas gerai. Tik žmonių labai daug, nes jau visos šalys suvažiavę. Ant vandens nėra vietos ramiai pairkluoti, kitos valtys kelia bangas“, – pasakojo treneris.



Lietuvos irkluotojai pastaraisiais metais yra itin aukštai užkėlę lūkesčių kartelę, tad ir Sarasotoje lūkesčiai yra labai dideli.



„Norisi pasirodyti kuo geriau, bet nežinome, kaip čempionatui yra pasirengę varžovai, kaip jiems pavyko adaptuotis. Vaikinų porinės dvivietė ir keturvietė turi kautis dėl aukščiausių vietų, tauriausios prabos medaliai tikrai būtų smagus laimėjimas. Apie merginas sunku kalbėti dėl jų sveikatos, tačiau taip pat laukiame gerų rezultatų. Mūsų pavienio irklo komanda yra jauna, jai keliame tikslą pasiekti kuo geresnį trasos įveikimo laiką, lyginant sų jų įprastais rezultatais. Jiems tarp 16 komandų prognozuoti aukštas vietas dar sunku“, – sakė M. Masilionis.

Čempionatą transliuos LRT KULTŪRA.