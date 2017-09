Lietuvos golbolo rinktinė – Europos čempionato finale

Lietuvos golbolo rinktinė pateko į Suomijoje vykstančio Europos čempionato finalą.

Pusfinalyje ketvirtadienį Rio de Žaneiro parolimpinių žaidynių čempionai lietuviai 7:4 (4:2) nugalėjo Belgijos komandą.

Belgijos ekipa du kartus pelnė įvarčius pažeisdama taisykles, todėl jie nebuvo įskaityti.

Lietuvos ekipoje rezultatyviausiai žaidė Justas Pažarauskas. Jo sąskaitoje – penki įvarčiai. Du sykius pasižymėjo Mindaugas Suchovejus.

Grupės etape lietuviai belgus buvo nugalėję 12:4.

„Šių rungtynių su Belgijos rinktine kaina buvo visiškai kitokia nei grupių etape, nes tik rezultatas lėmė, ar mes pateksime į finalą, ar žaisime tik dėl trečios vietos. Atsakomybė darė savo. Tai buvo nervų karas. Ne tiek svarbi ta persvara. Svarbiausia šiandien buvo laimėti“, - po pergalės sakė M. Suchovejus.

Finale lietuviai susitiks su Vokietijos komanda. Vokiečiai pusfinalyje 6:3 (2:2) nugalėjo švedus.

Lietuvos ir Vokietijos rinktinių keliai anksčiau buvo susikirtę ne kartą, todėl M. Suchovejus neabejoja, kad vieniems kitus kažkuo nustebinti bus sunku, o aikštėje laukia įnirtinga kova.

„Šiais metais vokiečiai demonstruoja labai gerą gynybą. Tai - visiškai gynybinio stiliaus komanda. Jeigu mes norime užsikabinti aukso medalius, irgi turėsime pademonstruoti labai gerą gynybą. Kitaip bus labai sunku. Turime nusiraminti, gerai išsimiegoti ir daryti tą darbą, kurį darėme iki šiol. Tik daryti jį dar geriau“, – mintimis apie artėjantį Europos čempionato finalą dalinosi M. Suchovejus.

M. Suchovejui pritarė ir Mantas Brazauskis, įspėjęs, kad vokiečiai demonstruoja itin galingą žaidimą.

„Vokietija – labai aukšto lygio komanda, stebinanti šiame čempionate. Vokiečiai buvo pirmi savo grupėje. Be to, ketvirtfinalyje jie nukovė šeimininkų suomių komanda. Manau, mūsų laukia kietas finalas. Mes grupėje pirmi, jie grupėje pirmi. Mes patyrėme dviem pralaimėjimais daugiau, nes jie kol kas žygiuoja be pralaimėjimų. Rytoj bus labai kietas mačas“, – neabejojo M. Brazauskis.