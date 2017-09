Patvirtinta nauja LKL valdyba, pakelta finansinė kartelė

Lietuvos krepšinio lyga (LKL) turi keturis naujus valdybos narius. Prieš naujo LKL čempionato startą Panevėžyje vyko visuotinis LKL narių susirinkimas, jame ketverių metų kadencijai išrinkta nauja valdyba.

LKL valdyboje pirmą kartą dalyvaus Darius Gudelis (atstovaus Vilniaus „Lietuvos ryto“ klubui), Artūras Jakubauskas (Klaipėdos „Neptūnui“), Tomas Pačėsas (Alytaus „Dzūkijai“) ir Artūras Nacickas („Šiauliams“).

Valdyboje ir toliau lieka Paulius Motiejūnas (Kauno „Žalgiris“), Alvydas Bieliauskas (Panevėžio „Lietkabelis“), Žydrūnas Urbonas (Utenos „Juventus“), Rimantas Endrijaitis (Pasvalio „Pieno žvaigždės“), Romanas Seliava („Šiauliai“), Aurimas Bartuška („Prienai“) ir du LKL vadovai – prezidentas Remigijus Milašius bei generalinis direktorius Romualdas Brazauskas.

LKL valdyba priima svarbiausius sprendimus, susijusius su lygos veikla, tvirtina lygos nuostatus ir čempionato tvarkaraštį.

Per susirinkimą nuspręsta pakelti LKL dalyviams finansinę kartelę. Nuo 2018–2019 m. sezono pradžios minimalus LKL klubų biudžetas privalės būti 400 tūkst. eurų – 50 tūkst. eurų didesnis nei iki šiol. Be to, prie LKL komerciniu būdu norėsianti prisijungti komanda turės sumokėti 400 tūkst. eurų mokestį.