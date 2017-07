Įpusėjus 1006 km lenktynėms, pirmauja „Skuba Dream“ komandą

Įpusėjus Palangoje vykstančioms 1006 km lenktynėms, jose pirmauja „Skuba Dream“ komanda. Jos sportininkas Ignas Gelžinis, vairuojantis „Porsche 911 GT3 CUP 997“ automobilį, nuvažiavo 187 trasos ratus, ženklinančius varžybų pusiaukelę.



Antroje vietoje buvo „Palanga Spa Hotel by EMG Motorsport“ ekipa ir jos lenktynininkas, praėjusių metų maratono laimėtojas Steve`as Vanbellingenas („Porsche 911“), tuo metu lyderiui pralaimintis du ratus. Trečioje vietoje maratono pusiaukelę su „Marc Cars BMW M2 V8“ kirto „Qvick-VR Racing“ komandos lenktynininkas Dirkas Van Rompuy, įveikęs 184 ratus.



Pernai šio maratono pusiaukelę lyderiai pasiekė per 4 val. 24 min., o šiemet – trimis minutėmis vėliau. Pernykštė maratoninių lenktynių trukmė buvo trumpiausia per visą jų istoriją – tik 8 val. 44 min. 55,924 sek.



Lenktynių Palangoje veteranas, „Autoverslo-Rolfo Ego Racing Team“ komandos narys Andrejus Teras tvirtino, kad tikrosios 1006 km lenktynės prasideda tik po 5 valandų važiavimo. Bene didžiausią patirtį sukaupusi ir daug prizų šiose lenktynėse pelniusi komanda šiemet vėl varžosi dėl aukščiausiojo nugalėtojų pakylos laiptelio A-3000 klasėje. Kol kas, įpusėjus lenktynėms, būtent ši ekipa yra klasės lyderė.



„Autoverslo-Rolfo Ego Racing Team“ ekipoje - šiemet jau keturioliktą kartą 1006 km lenktynėse dalyvaujantis vyriausias varžybų dalyvis, 66-erių metų Valdemaras Zakarauskas, ir seniausiai lenktynėse važiuojantis automobilis „Audi A4 Turbo Quattro“.