Perspektyvi irkluotoja E. Bezzubovaitė: mokiausi iš kiekvieno D. Karalienės yrio

Rugpjūčio 2–6 dienomis Trakuose vyksiančiame 2017 metų pasaulio jaunių (iki 19 metų) irklavimo čempionate šios sporto šakos gerbėjai galės sirgti ir už vieną perspektyviausių šalies jaunųjų irkluotojų Eglę Bezzubovaitę.

Po mėnesio 17-ąjį gimtadienį švęsiantį kaunietė pasaulio čempionate irkluos vienvietę.



„Vis dar vyksta pasirengimo procesas, treniruotės – tikrai gana sunkios. Jose būna tiek geresnio irklavimo, tiek blogesnio, tačiau, manau, taip ir turėtų būti pasirengimo metu. Negaliu nieko prižadėti, tačiau stengsiuos padaryti tai, ką galėsiu geriausiai tą dieną, – apie artėjantį čempionatą kalbėjo irkluotoja. – Žinoma, visada visi sportininkai nori geriausio – aukso. Nes juk kam tiek dirbti ir varžytis, jei neturi tokio tikslo? Tačiau tikrai negaliu pasakyti ar būsiu pirma, ar paskutinė. Man bus geriausias rezultatas tas, kurį ir pasieksiu, jei žinosiu, kad tą dieną atidaviau visą save ir kovojau kaip galėjau geriausiai.“



Pastaruoju metu talentinga irkluotoja išbandė save ne tik vienvietėje – jai teko sėsti ir į porinę dvivietę valtį su abiem Rio de Žaneiro olimpinių žaidynių bronzos medalio laimėtojomis.



„Šiais metais įgavau daug patirties, nes treniruočių stovykloje Italijoje teko pasėdėti vienoje valtyje su mūsų stipriausiomis irkluotojomis, olimpietėmis Milda Valčiukaite ir Donata Karaliene. Vėliau su Donata dviviete valtimi startavome Piediluko regatoje. Kiek teko irkluoti kartu, visada stengiausi mokytis iš jos kiekvieno yrio. Man tai buvo didžiulė patirtis ir pamokos, todėl būti su Donata komandoje labai patiko, – džiaugėse E. Bezzubovaitė. – Taip pat dvivietę irklavau per mūsų šalyje vykstančias atrankos į pasaulio ir Europos jaunių čempionatus varžybas, kuriose būna komplektuojamos naujos igulos, ieškoma stipriausių ir greičiausių komandų. Todėl teko pasėdėti vienoje valtyje su beveik visomis rinktinės merginomis ir tai taip pat yra labai geros pamokos norint irkluoti komandoje.“



Irkluodama viena sportininkė yra atsakinga pati už save, tačiau jai smagu ir išbandyti jėgas komandose.



„Jau antrus metus startuoju vienvietėje valtyje, todėl kartais, kai būna didžiulis nuovargis, labai norisi pakeisti ją ir sėsti į komandą, – neslėpė mergina. – Pati negaliu spręsti, kokioje rungtyje irkluosiu, bet man smagu tiek komandoje, tiek vienai. Komandoje smagiausia, kai visi jos nariai dega noru laimėti, yra motyvuoti, draugiški. Mūsų merginos yra būtent tokios.“



Į kokią valtį likimas lems sėsti ateityje E. Bezzubovaitė nespėliojo.



„Dėl ateities negaliu nieko sakyti ar spręsti, vis dėlto esu dar tik jaunių amžiaus grupėje. Kaip minėjau, kiekvienais metais vyksta nacionalinės atrankos varžybos, per jas komandos dažnai pasikeičia. Dabar reikia treniruotis vienvieteje, o kokioje valtyje bus mano vieta kitais metais, paaiškės ateityje“, – sakė sportininkė.



Pasaulio čempionate Trakuose Lietuvos rinktinė turės 4 įgulas. Vienvietę taip pat irkluos Kasparas Keršanskas, o dvivietes be vairininko – Kamilė Kralikaitė ir Vytautė Urbonaitė bei Domantas ir Dovydas Stankūnai