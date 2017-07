V. Čeburinas: žaidėme ne taip, kaip norėjome, bet svarbiausią užduotį įvykdėme

Marijampolės „Sūduva“ ypač sunkias atsakomąsias UEFA Europos lygos atrankos II etapo atsakomąsias rungtynes su „Liepaja“ savo aikštėje pralaimėjo 0:1 (0:0), bet tokio rezultato užteko, kad komanda patektų į III etapą, kuriame susitiks su Šveicarijos „Sion“. „Sūduvos“ vyriausiasis treneris Vladimiras Čeburinas po rungtynių pažymėjo, kad laukė sudėtingų rungtynių, bet jos susiklostė sunkiau nei tikėtasi, rašo klubas.

„Atsakomosioms rungtynėms ruošėmės rimtai, nebuvo jokio atsipalaidavimo. Viena vertus, to, ką planavome, įgyvendinti nepavyko, ypač pirmame kėlinyje. Gynėmės gana ramiai, solidžiai, varžovams daug galimybių suteikta nebuvo. Tačiau kilo sunkumų rengiant atakas, ko nebuvo Liepojoje.

Šį kartą buvo daug techninio broko, kamuolio praradimų. Be abejo, įtaką padarė ir žaidėjų gautos traumos. Buvome priversti pakeisti Povilą Leimoną, medicininės pagalbos prireikė Ivanui Kardumui, – kalbėjo V. Čeburinas. – Įvartis į mūsų vartus krito po pozicinės gynėjų klaidos, po to buvo dar sunkiau, bet rungtynių pabaigoje, manau, mums padėjo ir atlikti keitimai. Gerai įsijungė į žaidimą Marjanas Altiparmakovskis, energijos į komandos žaidimą įnešė Robertas Vėževičius. Turėjome galimybių išlyginti rezultatą, gaila, kad nepavyko to padaryti.“



Neakivaizdžiai polemizuodamas su varžovų treneriu, teigusiu, kad „Liepaja“ buvo pranašesnė abejose rungtynėse ir pralaimėjo tik dėl prastai sužaistų 19 min. iš 180, Marijampolės komandos strategas sutiko, kad varžovai ilgiau valdė kamuolį, tačiau teigė, kad tai, toli gražu, ne lemtingas futbolo elementas.



Toks buvo V. Čeburino atsakymas į „Liepaja“ stratego Tamazo Pertios komentarą, kad „kartais ir „Barcelona“ pralaimi „Celtic“ komandai“.



„Gali kontroliuoti kamuolį, bet nebūtinai kontroliuoti rungtynes. Galiu teigti, kad Liepojoje mes kontroliavome varžovų puolamuosiuos veiksmus ir padėtį aikštėje. Taip, šiandien daug kas nepavyko, nesisekė bet galiu pagirti komandą, kad ir tokiomis aplinkybėmis ji kovojo iš visų jėgų ir plėšte išplėšė kelialapį į kitą UEFA Europos lygos atrankos etapą. Be abejo, šiandien jautėme didžiulį tribūnų palaikymą, nes šį sezoną sulaukėme didžiausio žiūrovų skaičiaus“, – džiaugėsi treneris.



Apie laukiančius varžovus – „Sion“ iš Šveicarijos – „Sūduvos“ vyr. treneris dar nenorėjo daug kalbėti.



„Sekmadienį laukia A lygos rungtynės Utenoje su beveik visiškai nauja varžovų komanda ir tai nebus lengvas mačas. Tad dabar mums svarbiausios – šios rungtynės. Po to ateis eilė ir pasirengimui rungtynėms su klubu iš Šveicarijos“, – teigė V. Čeburinas.



Europos lygos atrankos III etapo pirmąsias rungtynes „Sūduva“ ir „Sion“ žais Marijampolėje liepos 27-ąją. Rungtynių pradžia – 20 val. Atsakomasis mačas po savaitės bus žaidžiamas Ženevoje.