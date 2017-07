R. Kurtinaitis: apie darbą su L. Kleiza, komplektaciją ir norą išsaugoti D. Gailių

Rimas Kurtinaitis penkerius metus Maskvos srities „Chimki“ klube kūrė tokią komandą, kokios pats norėjo. Po praėjusio sezono buvęs Vilniaus „Lietuvos ryto“ savininkas Gedvydas Vainauskas treneriui žadėjo leisti išsirinkti tik įžaidėją ir vidurio puolėją, tačiau G. Vainauską pakeitęs Antanas Guoga Kurtinaičiui suteikė veiksmų laisvę, kuria jis jau naudojasi.

„Lietuvos rytas“ pasirašė sutartis su Benu Madgenu, Mindaugu Lukauskiu ir Travisu Petersonu bei taip pat dėl bendradarbiavimo jau susitarė su iš Vokietijos persikeliančiu įžaidėju Chrisu Krameriu bei buvusiu Klaipėdos „Neptūno“, o dabar Lietuvos rinktinės skautu Mindaugu Braziu.

Kurtinaitis tokiais pokyčiais yra labai patenkintas. Kaip ir Linu Kleiza, iš kurio kasdien gauna žaidėjų sąrašą, kurie potencialiai galėtų papildyti „Lietuvos rytą“.

Interviu su tinklalapiu „BasketNews.lt“ R. Kurtinaitis papasakojo apie bendradarbiavimą su Kleiza, „Lietuvos ryto“ komplektaciją, galimą Deivido Gailiaus išsaugojimą, komandos naujokus bei pozicijas, kurias dar sieks papildyti.

– Prieš dvi savaites prie „Lietuvos ryto“ prisijungė Linas Kleiza. Ar po tokių pokyčių jūsų darbų sąrašas sumažėjo? – R. Kurtinaičio paklausė tinklalapis „BasketNews.lt“.

– Taip, darbų apmažėjo, viskas įvyko pačiu laiku. Esu labai patenkintas Lino (Kleizos – LRT.lt) darbu. Linas iš manęs perėmė visus ryšius su agentais. Agentų labai daug ir visi jie man siuntė savo žaidėjus. Man reikėjo pačiam atsirinkti, kuris žaidėjas yra geras, o kuris prastesnis, ką galime įpirkti, kas žaidžia taip, kaip norėčiau. Visą tą darbą perėmė Linas, jis filtruoja žaidėjų sąrašą ir reikiamus krepšininkus atsiunčia man. Aš dar kartą peržiūriu ir vėl atsiunčiu savo pageidavimus. Ir šiandien gavau kelių žaidėjų sąrašą. Taip priiminėjame bendrus sprendimus, o galop Linas informuoja vadovybę. Priimame bendrą sprendimą, komunikacija yra labai aukštame lygyje ir aš tuo esu patenkintas.

Linas puikiai išmano krepšinį ir mes galime apie žaidėjus pakalbėti racionaliai – ar jis greitas, ar stiprus, ar be metimo, ar su geresne gynyba. Treneriai visada nori daugiausiai, aš norėčiau turėti ir LeBroną Jamesą, bet mes neturime tiek pinigų (juokiasi).

– Ar komplektuojant komandą turite laisvę?

– Penkerius metus dirbant Maskvos srities „Chimki“ komandoje turėjau visišką laisvę komplektuojant sudėtį. Būtų nelogiška kažkam sukomplektuoti komandą be trenerio norų ir vizijos. Treneris žino, ar krepšininkas galės išpildyti jo norus. Jeigu klubas turi galimybę ir užtenka profesionalumo, tai įprastai su treneriu komplektuojant sudėtį bendradarbiauja labai glaudžiai. Mūsų bendravimas nėra toks, kad aš noriu taip, o jie kitaip. Priimame bendrą sprendimą. Mūsų koziris – Europos taurė, mes turime nedaug, bet pakankamai pinigų, jog susikomplektuotume neblogą komandą, ir kol kas tai gerai sekasi.

– Kokius turėsite asistentus?

– Arvydas Gronskis panoro dirbti pirmu treneriu „Perle“. Aš labai norėjau jį matyti klube, mes abu vienas kitą gerai suprantame, kartu jau dirbome. A. Gronskis buvo labai geras padėjėjas, bet jis save mato tęsiant darbus „Perle“, kadangi jis šioje komandoje surinkęs neprastą jaunuolių komandą.

Į skauto vietą man reikėjo kažką pasikviesti iš vietinių. Esu gavęs labai gerų rekomendacijų apie Mindaugą Brazį, kuris praėjusį sezoną „Neptūne“ dirbo su Dainiumi Adomaičiu ir tęs darbus Lietuvos rinktinėje. Turėjome kelis pokalbius, man jie patiko. Jis bendravo su Dariumi Gudeliu ir mes turime susitarimą. Nežinau, ar viskas suderinta, bet manau, jog jis bus mūsų komandoje. Taip pat turime Alberto Blanco, bet jis labiau dirba su žaidėjų paieškomis, stebi pasaulio krepšininkus ir ieško naujokų. Nežinau, kiek jis galės padėti sezono metu, nes nesu su juo dirbęs. Dar reikės surasti vieną asistentą.

– Komanda užtruko su komplektacija. Ar dėl to nesijaudinate?

– Skubėti nėra kur, kadangi Europoje su savo biudžetu mes esame rinkos vidutiniokai. Stebime, žiūrime, esame atsirinkę krūvą žaidėjų. Gerai, kad turime tokį žaidėjų skautą kaip Alberto, kuris atsakingas už krepšininkų paiešką. Matėme Kauno „Žalgirio“ pavyzdį, kokiu greičiu jie surinko komandą. Bet tai nebuvo daroma per vieną dieną, jie per visą sezoną stebėjo žaidėjus ir žinojo potencialius variantus. Viskas įvyko staiga, bet tai buvo ne kelių dienų, o visų metų darbas. Mes atliekame šį darbą dabar, kadangi jo nedarėme sezono metu.

Į pirmąją stovyklą rinksimės rugpjūčio 20-ąją dieną, tad nemanau, kad vėluojame komplektuoti sudėtį. Viskas vyksta pagal planą. Aišku, maloniau, kai susikomplektuoji ir gali leisti atostogas, bet šįkart jų neturiu. Dar spėsiu pažvejoti ir pamedžioti (juokiasi).

– Kodėl nusprendėte į komandą pasikviesti Mindaugą Lukauskį?

– Manau, kad klausimas turėtų skambėti kitaip. Manau, kad jis be reikalo praėjusią vasarą buvo paleistas. Jis yra „Lietuvos ryto“ siela, panevėžietis, bet gyvena Vilniuje. Nežiūrint į jo amžių, jis yra profesionaliai prisižiūrėjęs savo kūną ir pagal energiją bei pastangas yra puikios fizinės formos. Jeigu kažkas žiūri į pasą, tai galime pažiūrėti, kokius stebuklus išdarinėjo broliai Lavrinovičiai. Ir Manu Ginobili nori pasirašyti naują sutartį, ir Timas Duncanas kiek ilgai žaidė. Sportas nėra priklausomas nuo amžiaus. Toks puikus krepšininkas kaip Modestas Paulaukas karjerą baigė 29-erių metų, aš 35-erių metų sulaukiau skambučio iš Madrido „Real“ ir nukonkuravau NBA žaidėjus, o 40-ies Arvydas Sabonis buvo Eurolygos MVP. Taip, kad amžius nėra riba. Savo lygiu M. Lukauskis atitinka mūsų reikalavimus, be to, mes esame dirbę kartu ir žinome vienas kitą. Su Mindaugu mes pažįstami ir jis žino, ko aš noriu.

M. Lukauskis, BNS nuotr.

– M. Lukauskis ir Rokas Giedraitis rungtyniauja lengvojo krašto puolėjo pozicijoje. Ar tai reiškia, kad komandoje neliks Deivido Gailiaus?

– Norėtųsi dar vieno krepšininko šioje pozicijoje. Šiandien žiniasklaidoje pasirodė žinia, kad Gailius nenorėtų žaisti „Lietuvos ryte“. Bendravau su klubo vadovais ir visi buvo nustebę, nes neįvyko kažkokių griežtų atsisakymų. Mes su juo vedėme derybas, bet jis paprašė, kad kol vyks pasiruošimas Lietuvos rinktinei, tol derybų nevestume.

Jo žaidimas mane tenkino. Nors sezonas nebuvo labai geras, bet žinome, dėl kokių priežasčių. Matau jam vietą „Lietuvos ryte“, jeigu tik mums pavyks susitarti dėl kainos. Mes dar nežinome savo biudžeto, turime krūvą potencialių rėmėjų, bet dar reikia pasirašyti sutartis. Dar nepasisprendėme kaip elgsimės, o jeigu nepavyktų susitarti, tuomet tą poziciją užpildytų R. Giedraitis ir M. Lukauskis. Ne visiškai, bet mes tą poziciją kaip ir uždarėme.

– Kuo jis sužavėjo komandos naujokas Travisas Patersonas?

– Petersonas yra labai geras krepšininkas, atitinkantis visus ketvirtos pozicijos standartus. Jis yra aukštas (208 cm), atletiškas, greitas. Ką aš mėgstu – jis labai greitai iš gynybos bėga į puolimą, puikiai pataiko dvitaškius ir tritaškius, žaidžia po krepšiu. Aš jį stebiu jau penkerius metus. Jis buvo vienas dominuojančių krepšininkų Vieningosios lygos Saratovo „Avtodor“ komandoje. Tuomet jis žaidė labai gerame lygyje, o dabar nežinau, kas jam nesusiklostė Jeruzalėje, bet čia yra mums tik į gerą.

Nors „Hapoel“ laimėjo Izraelio čempionatą, tačiau jam sezonas nesusiklostė taip, kaip įprasta. Jis turi puikius fizinius duomenis ir pasižymi profesionalumu, į kurį kreipiame labai didelį dėmesį. Nors pase parašyta 32-eji metai, jis yra gyvas, bėgantis, taiklus krepšininkas. Toks jo sezonas mums išėjo į naudą, kadangi jo kaina palyginus su tuo lygiu, kuriuo jis gali žaisti, yra maža.

Vienu metu labai norėjau jį pasiimti į „Chimki“, bet jis turėjo sutartį su „Avtodor“ ir mes jo negalėjome ištraukti. Dažnai būna, kad žaidėjai po vieno prastesnio sezono yra nurašomi. Pažiūrėkite į Georgį Printezį, dėl kurio aš savo gyvenime suklydau. Šis puolėjas prasčiau žaidė Malagos „Unicaja“ komandoje, jis mums buvo siūlomas, bet aš suabejojau jo tolimesne perspektyva. Jis grįžo į „Olympiakos“ ir pažiūrėkite, kaip galingai žaidžia. Petersono praėjusį sezoną braukiame, jis turi pakankamai meistriškumo žaisti taip, kaip iki pernai. Jis gaus daug laiko, nes gali žaisti ir ketvirtoje, ir penktoje pozicijose.

– Kokių pozicijų žaidėjų komandai dar trūksta?

– Mums reikia žaidėjo, kuris galėtų žaisti ir trečioje, ir ketvirtoje pozicijose. Norėtųsi šią poziciją uždaryti su Gailiumi. Mums taip pat reikalingas vienas užsienietis centras, truputį kitokio stiliaus nei Artūras Gudaitis. Norėčiau panašaus stiliaus žaidėjo kaip Stambulo „Fenerbahče“ turėjo Ekpe Udoh. Aišku, mes tokio lygio žaidėjo negalime įsigyti, bet norime tokio žaidėjo, kuris galėtų gynyboje nuolat keistis ir dengti visas pozicijas.

Įprastai tokie krepšininkai yra lengvi amerikiečiai, maždaug 205–208 cm ūgio. Jie turi ilgas rankas, gali atkovoti kamuolius, agresyviai gintis bei greitai bėgti į puolimą. Tokiu atveju mes turėtume skirtingus centrus, kadangi Gudaitis neblogai žaidžia po krepšiu ir du prieš du, bet noriu ir vikresnio krepšininko. Turime eilę pavardžių. Nenoriu minėti pavardės, bet turime vieną kandidatą, kuris šiuo metu bando patekti į NBA. Reikia palaukti ir žiūrėsime, ką galime padaryti. Tai yra gerai Europoje žinomas krepšininkas ir aš tokio norėčiau. Jeigu jis atsisakytų, turime nusižiūrėję eilę kitų žaidėjų.

– Ar nepasigendate lietuvių laisvųjų agentų rinkoje?

– Šios vasaros Lietuvos krepšininkų turgus yra silpnokas. Norint gauti Europoje galinčių žaisti lietuvių, susiduriame su didele problema. Tokių pinigų kaip Turkijoje ar Ispanijoje mes neturime, todėl Martynas Gecevičius, Eimantas Bendžius, Šarūnas Vasiliauskas ir kiti keliasi į užsienio komandas. Lietuvos ekipos neturi tiek pinigų, kad juos įsigytų. „Žalgiriui“ tokie krepšininkai netinka, mums gal ir tiktų, bet jų kaina per didelė, o kiti klubai tikrai negali jų įpirkti. Jie atitinka Europos lygį, bet mes su savo biudžetais negalime jų įpirkti.