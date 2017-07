16-metė septynkovininkė U. Bačianskaitė – nauja lengvosios atletikos viltis

Nairobyje (Kenijoje) vykęs paskutinis – dešimtasis – pasaulio jaunių (iki 18 metų) lengvosios atletikos čempionatas lietuviams buvo nudažytas bronzine spalva. Vienintelį bronzos apdovanojimą Lietuvai iškovojo 16-metė septynkovininkė Urtė Bačianskaitė.

Tarptautinė lengvosios atletikos federacija (IAAF) jau paskelbė, kad tokios amžiaus grupės pasaulio čempionatai nebebus rengiami, todėl per visą šių pirmenybių istoriją lietuviai liks su dviem medaliais. Simboliška, kad pirmąjį – taip pat bronzos – medalį lygiai prieš 10 metų iškovojo disko metikas Andrius Gudžius.



U. Bačianskaitė septynkovėje surinko 5408 taškus ir pasiekė naujus Lietuvos 16-mečių, 17-mečių ir 18-mečių rekordus. Sportininkė prisipažino, kad po sau nepalankios paskutinės rungties – 800 m bėgimo – dar nebuvo tikra, ar pavyko užimti prizinę vietą.



„Žinoma, kad nuotaikos labai geros. Be galo džiaugiuosi iškovota trečia vieta ir esu neapsakomai laiminga. Po bėgimo buvau šiek tiek sunerimusi, nes tikrai laikas buvo prastas ir laukiau, kol švieslentėje pasirodys rezultatai. Kai pamačiau, kad likau trečia, bėgau pasiimti vėliavos ir negalėjau patikėti tuo, kas įvyko. Ši pergalė man suteikia didesnį pasitikėjimą savimi, supratau, ko dar man trūksta, įgavau daug patirties rimtose varžybose“, – naujienų agentūrai ELTA pasakojo U. Bačianskaitė.



Septynkovininkė pridūrė, kad prieš čempionatą ji su trenere planavo pakartoti savo geriausią rezultatą ir patekti į aštuntuką.



„Taip ir įvyko. Keliose rungtyse pasiekiau asmeninius rekordus, todėl rezultatas tikrai džiugina“, – sakė lengvaatletė.



Panevėžio kūno kultūros ir sporto centre pas trenerę Aldoną Dobregienę sportuojanti U. Bačianskaitė dalyvauja ne tik septynkovės, bet ir rutulio stūmimo varžybose. Pasaulio jaunių čempionate ji šioje rungtyje užėmė dešimtąją vietą. Būtent rutulio stūmimo sektoriuje ją bus galima išvysti šį savaitgalį Palangoje vyksiančiame Lietuvos lengvosios atletikos čempionate.



„Septynkovė yra mano pagrindinė rungtis. Pasaulio čempionate stumdžiau rutulį, ir tai buvo kaip apšilimas pagrindiniams startams. Su viskuo susipažinau ir septynkovės varžybose jaučiausi laisviau“, – pabrėžė U. Bačianskaitė, pridūrusi, kad pagrindinės jos rungtys, be rutulio stūmimo, yra šuoliai į aukštį bei tolį.



Nairobyje septynkovės varžybose dalyvavo ir dar viena Lietuvos atstovė – 17-metė Beatričė Juškevičiūtė, – kuri taip pat pasirodė sėkmingai ir tarp 13 dalyvių užėmė penktąją vietą.



„Daugumoje rungčių buvo atskirose grupėse ir daugiausiai tardavomės su savo treneriais, tačiau žinoma, kad viena kitą palaikėme“, – teigė planetos pirmenybių prizininkė U. Bačianskaitė.



Kelios šalys, tarp jų JAV ir Didžioji Britanija, dėl saugumo ir kitų priežasčių atsisakė vykti į Keniją. U. Bačianskaitė taip pat neslėpė, kad nerimo prieš kelionę buvo, tačiau dabar įspūdžiai patys geriausi.



„Prieš kelionę šiek tiek nerimo buvo, nes skridome į tokią šalį, kur yra didžiausi lūšnynai, didelis skurdas ir nusikalstamumas, bet viskas tikrai buvo tvarkoje. Organizacija gera, nesklandumų jokių nebuvo, taip pat nustebino didelis žiūrovų palaikymas“, – pasakojo sportininkė.



Lietuvos lengvaatletė taip pat atskleidė, kad jos idealai yra dvi tituluotos septynkovininkės – olimpinės čempionės belgė Nafissatou Thiam ir britė Jessica Ennis.



U. Bačianskaitė, kuri vaikystėje lankė plaukimo ir krepšinio treniruotes, lengvąja atletika užsiima nuo 12-os metų. Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijoje jai dar liko mokytis dvejus metus, todėl dėl ateities perspektyvi sportininkė dar neapsisprendusi.



„Dar turiu dvejus metus mokykloje, todėl dėl ateities dar nesu apsisprendusi. Nežinau, kokia linkme viskas gali pasisukti per tą laiką, tačiau viena iš mano svajonių yra sudalyvauti olimpinėse žaidynėse“, – pridūrė U. Bačianskaitė.