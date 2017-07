Asmeninį rekordą pagerinęs neįgalus lengvaatletis K. Skučas – ketvirtas pasaulyje

Lietuvos lengvaatletis Kęstutis Skučas Londone (Didžioji Britanija) vykstančio pasaulio neįgaliųjų lengvosios atletikos čempionato vyrų disko metimo varžybose (F52 grupė) užėmė ketvirtąją vietą.

Lietuvis sėkmingiausiu mėginimu įrankį numetė 17 m 41 cm ir pagerino asmeninį rekordą.



Pasaulio čempionu tapo brazilas Andrė Rocha. Jis diską nusviedė net 23 m 80 cm ir pagerino pasaulio rekordą. Antrąją vietą užėmė Europos rekordą pagerinęs latvis Aigaras Apinis (21 m 95 cm), trečiąją – kroatas Velimiras Sandoras (17 m 95 cm).



„Kai pamačiau, kad kroatas numetė diską ne daugiau 18 metrų, turėjau dar tris bandymus. Gal šiek tiek per daug patikėjau, kad galiu numesti 18 metrų. Ir atlikau blogesnius metimus, bet iš esmės tai manau, kad padariau, ką galėjau šiai dienai. Per varžybas parodai, ką geriausio esi pasiruošęs. Na, gal šiek tiek ir yra to kartėlio, bet viską atperką tai, kad pasiektas rezultatas yra geras, pagerintas asmeninis rezultatas“, – sakė K. Skučas.



Nors dažnai po parolimpinių metų sportininkai nedemonstruoja geriausių rezultatų, įspūdingas brazilo pasirodymas rodo ką kitą. Anot K. Skučo, konkurencija sektoriuje tapo dar didesnė.



„Kai kurie sportininkai diską numetė geriau, kai kurie – blogiau, bet žiūrint į bendrą vaizdą, rezultatai gana aukšti. Vien tai, kad pagerintas pasaulio rekordas, parodo, kad lygis aukštas. Konkurencija buvo tikrai didelė, rezultatai ne maži. Gal viskas tik įsibėgėja ir bus viskas tik geriau ir geriau iki kitų parolimpinių žaidynių. Jokio atsipalaidavimo nesijautė“, – pasakojo K. Skučas.



Disko metimo finale kovoję atletai sektoriuje praleido net 3,5 valandos. Anot K. Skučo, ilgas laukimas ir kaitri saulė gerokai išvargino dalyvius.



„Iš tikrųjų nuovargis jaučiasi. Aišku, po varžybų įtampos jau nėra, bet ilgokai mes ten sėdėjome. Tikėjausi, kad varžybos užtruks apie porą valandų, bet vyko daug ilgiau. Dalyviai vežimėliuose, todėl užtrunka, kol pritvirtina metimo stovus. Dėl to viskas užtruko gana ilgai“, – sakė K. Skučas.



Kitas lietuvis Andrius Skuja pasaulio neįgaliųjų čempionato rutulio stūmimo rungties finale (F46) Londone pasiekė asmeninį rekordą ir užėmė šeštąją vietą.



A. Skujos stumtas rutulys Londono olimpiniame stadione nuskriejo 14 metrų. Tai – 16 centimetrų geresnis rezultatas nei ankstesnis asmeninis lietuvio rekordas. Lengvaatletis pasirodymu liko patenkintas, nors neslėpė, kad tikėjosi dar geresnio rezultato.



„Galėjo viskas būti geriau, kaip planavome. Taip, asmeninis rezultatas pagerintas, bet viskas galėtų būti dar geriau. Galvojau, kad gal būsiu šiek tiek aukščiau nei šeštoje vietoje. Maniau, kad gal nustumsiu apie 20 ar 30 centimetrų toliau. Tiek rutulys skriejo per treniruotes. Išėjo kaip išėjo. Asmeninis rezultatas vis tiek pagerintas“, – įspūdžiais dalinosi A. Skuja.



A. Skujos Londone laukia dar vienas pasirodymas. Lengvaatletis sekmadienį 13.35 val Lietuvos laiku žengs į disko metimo sektorių. Sportininkas nepamatuotais pažadais nesišvaisto ir kalnų nuversti nežada, bet norėtų ir šioje rungtyje pagerinti asmeninį rezultatą, kilti kuo aukščiau.



„Diską mes 14 sportininkų, todėl kažką prognozuoti labai sunku. Visi varžovai meta už 40 metrų žymos – apie 40 ar 45 metrus. Mano asmeninis rezultatas yra kiek daugiau nei 38 metrai, bet tikiuosi kuo geresnių rezultatų“, – optimistiškai apie paskutinę rungtį kalbėjo A. Skuja.



A. Skuja Londone jau pirmą čempionato įrodė, kad gali nustebinti. Praėjusį penktadienį lengvaatletis pasiekė įspūdingą asmeninį rekordą ieties metimo sektoriuje: įrankį nuskraidino 45 metrus – net 5 metrais 88 centimetrais toliau nei ankstesnis geriausias rezultatas.