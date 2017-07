D. Motiejūnas atsidūrė NBA vicečempiono „Cavs“ akiratyje

Kol kas gana vangiai tarpsezonyje dirbantis Klivlando klubas, panašu, jog pradėjo dairytis pastiprinimo.

26 metų 213 cm ūgio lietuvis jau anksčiau užtikrino, jog į „New Orleans Pelicans“, kuriame baigė praėjusį sezoną, tikrai nesugrįš.

Į lietuvį vis dažniau krypta Europos krepšinio sunkiasvorių akys, bet pats krepšininkas karjerą vis dar norėtų tęsti stipriausioje planetos lygoje.

Pirmadienio vakarą iš Graikijos atskriejo žinia, kad D. Motiejūną savo gretose norėtų matyti Atėnų „Panathinaikos“ klubas, tačiau 24sek žiniomis, kol kas graikai nei su lietuviu, nei su jo atstovais nebendravo.

Beveik panašiu metu kitapus Atlanto pranešta, jog puolėjas atsidūrė „Cavs“ akiratyje.

Anot pranešimų, be lietuvio LeBrono Jameso komanda domisi dar dviem laisvaisiais agentais Tony Allenu ir Michaelu Beasley.

Cavs have expressed interest in Tony Allen, Michael Beasley, and Donatas Motiejunas.



Suns interested in trading for Channing Frye



(Amico)