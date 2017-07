Nemalonus siurprizas: „Žalgiriui“ teks ieškoti dar vieno naujoko

Birželio pabaigoje su „Žalgiriu“ sutartį pagal formulę „1+1“ pasirašęs R. O`Neale`as ją nutraukti galėjo tik sulaukęs garantuoto pasiūlymo iš NBA. Ir tokį krepšininkas gavo – pranešama, kad jis rankomis su Jutos „Jazz“ klubo vadovais sukirs dėl trejų metų sutarties, tačiau garantuotą kontraktą amerikietis turės tik pirmajam sezonui.

Save stipriausios pasaulio krepšinio lygos komandų atstovams krepšininkas užsirekomendavo Vasaros lygoje. Vilkėdamas Naujojo Orleano „Pelicans“ ekipos marškinėlius jis per 19 minučių vidutiniškai rinko po 4,6 taško, 3,6 atšokusio kamuolio ir 1,4 rezultatyvaus perdavimo.

Source: Royce O'Neale opted-out of his Euroleague contract with Zalgiris Kaunas. Hearing rumbles of a NBA deal with the Utah Jazz.