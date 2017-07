D. Šernas: teisėjas padarė nusikaltimą

Pirmomis mačo minutėmis iš „Pietų-IV“ tribūnos sklidusi „Šiandien „Žalgiris“ laimės“ skanduotė dar antrojo kėlinio viduryje buvo toli nuo realybės.

18 min. žaibiška svečių kontrataka virto Aniceto Abelo įvarčiu, ir „Ludogorec“ Vilniuje priekyje 1:0. Pradėjus krapnoti lietui niūrūs debesys nesitraukė nuo „Žalgirio“ stovyklos: 60 min. žalgirietis Liviu Antalis patyrė traumą. Vilniaus klubo strategas Valdas Dambrauskas buvo priverstas atlikti keitimą ir su juo tikrai neprašovė. „Come on, come on, Seržai, come on!“, – ragino ir drąsino nuo suolelio pakilusį prancūzą Serge`ą Nyuiadzi.

Nors pirmomis akimirkomis į aikštę išbėgęs žalgirietis neatrodė panašus į tą, kuris nuvers kalnus, tačiau būtent jis apšilęs kojas dešiniajame krašte ėmė draskyti „Ludogorec“ ekipos gynybą, kol galiausiai pats tiksliu smūgiu nuo kėdžių pakėlė sausakimšą stadioną. Prie išlyginamojo įvarčio solidžiai prisidėjo ir įvartį prieš mačą pažadėjęs mušti Darvydas Šernas.

Puolėjas buvo labai arti tikslo 24 min., kai atrodė, kad iš kelių metrų Darvydo liestas kamuolys tiesiog privalo suspurdėti vartų tinkle. Tąkart Fortūna beprotiškai nusišypsojo svečiams. Tačiau D. Šernas neišnaudotą progą kompensavo sukurdamas išlyginamojo įvarčio situaciją: po jo puikaus perdavimo 77 min. S. Nyuadzi kamuolį nukreipė į vartus ir sausakimšą stadioną užliejo euforijos banga. Jos pakylėtas „Žalgiris“ nesustojo ir pasiekė pergalę. 86 min. Mantas Kuklys puikiu smūgiu maždaug iš 20 metrų nuginklavo svečių vartininką ir LFF stadionas sprogo iš džiaugsmo – 2:1. Rezultatyvų perdavimą atliko svarbiausiu pergalės kalviu tapęs S. Nyuiadzi.

Teisėjas pridėjo dar 4 minutes, per kurias „Žalgiris“ išsaugojo rezultatą, tačiau prarado Darvydą Šerną. Rodėsi, visiškai nepavojingoje situacijoje puolėjas aikštės viduryje sugebėjo užsidirbti antrą geltoną kortelę ir buvo priverstas palikti komandos draugus mažumoje. Tai reiškia, kad Bulgarijoje Darvydas tikrai nepasižymės ir pažadą pelnyti įvartį Čempionų lygoje turės atidėti trečiam atrankos etapui. Su viena sąlyga: jei komandos draugai užbaigs tą darbą, kurį pradėjo Vilniuje.

„Daug emocijų, mintys po mačo dvejopos. Manau, kad teisėjas padarė nusikaltimą. Jis ne suklydo, o padarė nusikaltimą. Nes kitaip negalima pavadinti situacijos, kai 95-ą minutę rodoma tokia antra geltona kortelė ir išvaromas žaidėjas. Nesijaučiu tikrai kaltas, nes sušvilpė visišką nesąmonę, tai buvo eilinė dvikova dėl kamuolio. Esu šoke. Bet labai džiaugiuosi dėl komandos, dėl pergalės, dėl sirgalių, svarbiausia – laimėjome. Tikiu, kad komanda ir be manęs laimės išvykoje“, – po mačo kalbėjo D. Šernas.

– Ar pirmame kėlinyje praleistas įvartis neišmušė komandos iš vėžių?

– Ne, manau, kad ekipą dar labiau užvedė. Kadangi matėme, kokias progas turėjome mačo pradžioje. Kaip teisėjas padarė nusikaltimą rodydamas antrą raudoną kortelę, taip aš padariau nusikaltimą neišmušęs po Matijos perdavimo. Kai turi tokių momentų, žinai, kad įvartis turi ateiti. Taip ir buvo. Pasiekėme ne vieną, o du įvarčius.

– Pirmojo kėlinio pradžioje netrūko tolimų aukštų perdavimų link tavęs. Tai buvo žaidimo plano dalis ir namų darbai?

– Situacija diktavo pozicijas, kada jie ėmė mus „aukštai“ spausti, ieškojome būdų, kaip pereiti į jų aikštės pusę.

– Kokį įspūdį paliko priešininkų žaidimas?

– Mes buvome puikiai išanalizavę varžovų veiksmus, žinojome, ką jie daro, ką planuoja. Trenerių štabas puikiai atliko namų darbus. Svečiai niekuo nenustebino. Matėme, kad bulgarų ekipoje labai aukšto meistriškumo žaidėjai. Ne veltui jie keletą metų iš eilės žaidė Čempionų lygos grupių etape.

– Jūsų manymu, kaip po pirmųjų rungtynių pasikeitė abiejų ekipų šansai patekti į kitą Čempionų lygos atrankos etapą?

– Viskas prieš akis. Gal pasakysiu nuvalkiotą frazę: pirmos rungtynės – tik pirmas šio etapo kėlinys. Tad reikia sužaisti antrą kėlinį gerai ir žiūrėsime kaip seksis.

– „Ludogorec“ strategas spaudos konferencijoje išliko pakankamai ramus, ar jis pagrįstai demonstruoja olimpinę ramybę?

– Jie turi atsakomąjį mačą namuose. Manau, „Ludogorec“ pasitiki savimi ir galvoja, kad viską išspręs savo stadione. Laukia antras kėlinys.

– Kokį impulsą suteikė gausiai susirinkę sirgaliai?

– Prieš keletą metų kai Čempionų lygoje „Žalgiris“ praleisdavo įvartį, visi žiūrovai spėliodavo, kiek dar praleis. Šiais metais komanda subrendusi ir pasitiki savimi, sirgaliai pradėjo tikėti ekipa, visas stadionas ošė. Atsilikdami 0:1 jautėme palaikymą, išsipildė tai, ką ir sakėme: kai tiek žiūrovų, pačios kojos bėga ir neša į priekį. Žaidėjai nenori nuvilti sirgalių, tad ir turime tokį rezultatą. Čempionų lygoje ne visos komandos atsilikdamos sugeba išlyginti ir galiausiai pasiekti pergalę. Tai didelis sirgalių indėlis. Tikrai noriu labai padėkoti žiūrovams, fanams, atmosfera buvo fantastiška.