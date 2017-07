Belgijoje – solidus Lietuvos jaunių čempiono pasirodymas

Belgijoje 54-ą kartą surengtose jaunių (17–18 metų) vaikinų daugiadienėse dviračių lenktynėse „Sint-Martinusprijs Kontich“ Lietuvos rinktinei atstovaujantis „Klaipėdos“ komandos ir „Viesulo“ sporto centro atstovas Romas Zubrickas užėmė penktą vietą. Tai – kol kas aukščiausias 17-mečio Lietuvos jaunių čempiono pasiekimas dviračių sporte, skelbia federacija.

Į Tarptautinės dviračių sporto sąjungos (UCI) kalendorių įtrauktose varžybose dalyvavo 163 dviratininkai iš 28 komandų bei 12-os šalių. Pirmame 20-uke – penki Didžiosios Britanijos, po keturis Vokietijos ir Belgijos, po du Prancūzijos ir JAV bei po vieną Lietuvos, Čekijos ir Nyderlandų dviratininką.



Lenktynes laimėjo vokietis Kilian Steigner. Antrą vietą užėmė belgas Loranas Cassaert (+3 sek.), trečią – kitas belgas Janre van Griekenas (+6 sek.), o ketvirtą – prancūzas Antoine Raugelis (+7 sek.). R. Zubrickas nuo nugalėtojo atsiliko 12 sek.



Kęstutis Vaitaitis (+1.43) užėmė 40-ą, Mantas Januškevičius (+1.55) – 45-ą, Denas Masiulis (+1.55) – 46-ą, o Aristidas Kelmelis (+2.00) – 48-ą vietas. Alanas Marcinkėnas lenktynių nebaigė. Klasifikuotas 121-as dviratininkas.



Taškų klasifikacijoje R. Zubrickas užėmė 10-ą vietą, o komandų klasifikacijoje Lietuvos rinktinė buvo devinta.



R. Zubrickas antrame etape užėmė 20-ą, trečiame – ketvirtą, o ketvirtame – septintą vietas. Romas į penktą vietą bendroje įskaitoje pakilo po ketvirto etapo. Pirmame etape – 17 km komandų lenktynėse – Lietuvos rinktinė buvo 12-a.



„Rezultatai galėjo būti dar geresni. Per komandų lenktynes prieš mūsų komandą į trasą išlindo automobiliai ir dviratininkai turėjo stabdyti. Gali būti, kad dėl to praradome apie 15 sekundžių“, – sakė Lietuvos jaunių rinktinės vyriausiasis treneris Artūras Šiugždinis.



Paskutinį, penktą, etapą laimėjo britas Stephenas Dentas. Jis 125 km nuvažiavo per 2 val. 57 min. 9 sek. (vid. greitis – 42,34 km/h). Nugalėtojo laikas įskaitytas daugiau nei 100-ui dviratininkų. Visi lietuviai finišavo su pagrindine grupe. Aukščiausią vietą iš lietuvių užėmė R. Zubrickas. Jis klasifikuotas 31-as. M. Januškevičius buvo 33-ias. „Galėjau būti ir aukščiau. Likus kilometrui iki finišo, vienas varžovų man prieš pat nosį paslydo, todėl, siekdamas išvengti griuvimo, turėjau užšokti ant šaligatvio. Taip praradau turėtą poziciją“, – pasakojo R. Zubrickas.



Klaipėdietis pasidžiaugė, kad aukšto rango daugiadienėse lenktynėse jam pavyko iškovoti aukštą vietą. „Prieš du mėnesius dalyvavome daugiadienėse lenktynėse Lenkijoje. Maniau, kad ir Belgijoje bus panašiai, nes abejos lenktynės yra tokios pat kategorijos. Bet jau po antro etapo supratau, kad Belgijoje per grupines lenktynes dar sunkiau. Stengiausi atiduoti visas jėgas. Džiaugiuosi, kad matosi ir rezultatas. Dabar suprantu, kad geriau ir negalėjau. Esu dėkingas komandos draugams, prisidėjusiems prie mano pasiekimo“, – sakė R. Zubrickas.



2005-ais metais šiose lenktynėse antrą vietą užėmė šiuo metu vienas geriausių pasaulio sprinterių vokietis Marcel Kittel, o 2006 metais ant prizininkų pakylos stovėjo vien lietuviai: pirmas buvo Marius Kukta, antras – Evaldas Šiškevičius, o trečias – Gediminas Kaupas.



Prieš du mėnesius Lenkijoje vykusiose Grudziondzo mero taurės jaunių daugiadienėse lenktynėse kitas Lietuvos rinktinės narys iš „Klaipėdos“ komandos – D. Masiulis buvo trečias, o R. Zubrickas užėmė 19-ą vietą.