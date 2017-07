Dėl mainų šokiruotą D. Sabonį „Pacers“ išnaudos juodam darbui

Per komandos naujokų pristatymo spaudos konferenciją Domantas Sabonis prie stalo sėdėjo pačiame viduryje, bet buvo toli nuo dėmesio centro, rašo „Indianapolis Star“. Kol Victoras Oladipo ir Darrenas Collisonas atsakinėjo į milijonus klausimų, 21-erių lietuvis buvo tylus. Atrodo, to Indianos „Pacers“ klubas ir laukia iš atvykėlio, kuriam numato užduotis žaidžiant be kamuolio.

USA Today Sports/Scanpix