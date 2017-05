Kiek tūkstančių kilometrų per metus nubėga profesionalūs bėgikai?

Daugiau nei 6000 kilometrų per metus – tiek vidutiniškai kasmet nubėga profesionali maratono bėgikė, olimpietė Vaida Žūsinaitė. Ji skaičiuoja, kad per visą profesionalios bėgikės karjerą jau yra nubėgusi daugiau nei 48 000 kilometrų.

Profesionali bėgikė Monika Vilčinskaitė per metus vidutiniškai nubėga 5 000 kilometrų, o per savo bėgikės karjerą jau yra įveikusi apie 35 000 kilometrų.

Pavasarį, kai sušyla oras miestų gatves ir parkus užplūsta ne tik bėgimo profesionalai, bet ir mėgėjai. Gana dažnai ne vieno pradedančiojo bėgiko entuziazmas po kelių treniruočių atslūgsta, motyvacija dingsta.

Tiek V. Žūsinaitė, tiek M. Vilčinskaitė neslepia, kad ir joms būna dienų, kai motyvacijos bėgti nėra. „Šiandien man kaip tik tokia diena, – juokiasi V. Žūsinaitė. – Neturiu jokio noro treniruotis, bėgti, nors Trakų pusmaratonis, kuriame bėgsiu ir dar nežinau kokio ilgio distanciją rinksiuosi, jau už kelių dienų. Tikslo turėjimas visada yra geriausia motyvacijos priemonė. Šiuo metu mano tikslas – rugpjūtį Londone vyksiantis pasaulio čempionatas, tad visos mintys ir sutelktos į jį“.

Tikslo turėjimas svarbus ir M. Vilčinskaitei. Be to, Monika turi dvynę seserį Mildą, kuri taip pat yra bėgikė, todėl gana dažnai jos viena kitą ir motyvuoja: „Dar nėra taip buvę, kad abiem tuo pačiu metu stigtų motyvacijos. Palaikymas labai padeda. Be to, kartais apie bėgimą galvoju kaip apie darbą. Juk, jei žmogus nenori eiti į darbą, vis tiek turi jį atlikti“.

Abi bėgikės sutaria, kad būna situacijų, kai geriau bėgti vienoms, o būna, kai norisi kompanijos, o skirtumas tikrai yra, kai bėgi viena ir kai su grupe. Monika tikina, kad su grupe bėgti daug smagiau, be to, ir gerų rezultatų siekti daug lengviau nei vienai. Vaida pripažįsta, kad treniruotis jai gana dažnai tenka vienai ir ne todėl, kad jai tai patinka. Tiesiog sunku rasti treniruočių partnerę, kuri ne tik bėgtų ilgas distancijas, bet ir sutaptų treniruočių laikas.

Tie, kurie neranda treniruočių partnerių, o treniruotis vieniems trūksta motyvacijos, jos gali paieškoti internete. Socialiniame tinkle „Instagram“ esančiose platformose #WHYIRUN arba #WHYIRUNTRAKAI galima rasti bėgti įkvepiančių istorijų ir pavyzdžių.

Ne vienam pradedančiam bėgikui, tiek V. Žūsinaitė, tiek M. Vilčinskaitė yra įkvėpimo ir motyvacijos šaltinis. Kuklumu pasižyminti Vaida pripažįsta, pastaruoju metu jaučia, kad sulaukia daugiau dėmesio: dažnai po varžybų prie jos prieina žmonės ir prašo nusifotografuoti, po sėkmingo starto parašo žinutę ir pasveikina. Monika sako, kad jai smagu, jei kai kuriems bėgikams ji su sese yra įkvėpimo šaltinis: „Jaučiuosi padariusi gerą darbą, jei prieš tai nesportavę pradeda bėgioti, dalyvauti varžybose“.

Bėgant V. Žūsinaitę aplanko ir daug įvairiausių minčių, kyla naujų idėjų. „Aišku, reiktų jas užsirašyti, nes kitaip, po distancijos sustojus, viskas kažkur pranyksta“, – šypsosi maratono bėgikė ir priduria, kad svajoti ir mąstyti bėgdama gali tik treniruočių metu, o varžybų, ypač tokių atsakingų kaip Hanoverio maratonas, kurio metu sprendėsi jaunos moters profesinė ateitis – ar pateks į Rio olimpiadą, ar ne – reikia koncentruotis ir galvoti apie tikslą, parodyti geriausią rezultatą. Tačiau, kai dalyvauja varžybose, kurios nėra lemiamos ir dar vyksta Lietuvoje, kai apsilanko draugai, tai Vaidai – labiau šventė nei darbas.

Švente ji vadina ir šį sekmadienį vyksiantį Trakų pusmaratonį, kuriame dalyvauja nuo pat pradžių. „Man patinka šis renginys ir trasa. Bėgti tenka ir gamtoje, ir per labai gražų miestelį, tad trasa, nors gal ir nėra pati lengviausia, tikrai neprailgsta“, – sako V. Žūsinaitė.

M. Vilčinskaitė Trakų pusmaratonyje bėgs trečią kartą ir planuoja įveikti visą distanciją. Monika tikina, kad trasa jau išbandyta, jai labai patinkanti ir nėra itin sunki. „Trakų pusmaratonis – tarsi atidaro bėgimo renginių maratoną, daugeliui bėgikų čia ir būna pirmasis sezono startas“, – teigia M. Vilčinskaitė.

Trakų pusmaratonis šiemet vyks gegužės 14 dieną. Bėgimo entuziastai galės bėgti pusmaratonį (21,097 km), pusę distancijos (10,5 km) arba 5 km distanciją. Vaikai bus kviečiami bėgti 1 kilometrą. Tokią pat distanciją bus galima įveikti ir komandoms, kurios varžysis bėgdamos su vežimėliais.