„Spurs“ laimėti nesutrukdė nei J. Hardeno trigubas dublis, nei K. Leonardo trauma

„San Antonio Spurs“ krepšininkai išplėšė sunkią pergalę 110:107 (32:29, 36:31, 28:25, 15:16, 9:6) po pratęsimo prieš „Houston Rockets“ ekipą ir NBA Vakarų konferencijos pusfinalyje iki keturių pergalių išsiveržė į priekį 3-2.

Trigubą dublį surinkusiam Jamesui Hardenui ne tik teko vesti į priekį savo komandą puolime, bet ir arti gynyboje prieš „Spurs“ aukštaūgius – LaMarcusą Aldridge`ą ir Kawhi Leonardą. „Rockets“ praradus Nene ir neturint pakankamai aukštaūgių teko naudotis žemu penketu.

Hjustono ekipos lyderiu tai kainavo labai daug jėgų. Prie trigubo dublio jis pridėjo net 9 klaidas, o paskutinę pratęsimo akimirką jo bandymą mesti tritaškį iš nugaros švariai blokavo Manu Ginobilis.

Net septynis iš devynių „Spurs“ per pratęsimą pelnytų taškų surinko Danny Greenas. Šeimininkai per papildomą laiką vertėsi be traumą patyrusio komandos lyderio K. Leonardo.

Puolėjas trečiojo kėlinio viduryje užmynė ant J. Hardeno pėdos ir susižeidė čiurną. Kurį laiką jis žaisdavo neilgomis atkarpomis, tačiau galiausiai sėdo ant suolo ir per pratęsimą aikštėje nepasirodė.

„Spurs“ pavyko per pratęsimą nutildyti J. Hardeną, o visa „Rockets“ ekipa šiose rungtynėse pataikė tik 16 tritaškių iš 48-ių (33 proc.). „Spurs“ nežymiai laimėjo kovą dėl kamuolių (52-47) bei padarė dvigubai mažiau klaidų (7-15).

„Rockets“ šiose rungtynėse vertėsi tik su 7 žaidėjais, startiniame penkete aukščiausias žmogus buvo 208 cm ūgio Clintas Capela. Tačiau „Spurs“ aukštaūgiams nesisekė dominuoti prieš mažą Hjustono penketą. Starte mačą pradėję J. Hardenas, Ericas Gordonas, Patrickas Beverley ir Trevoras Ariza sužaidė po 40 ir daugiau minučių.

Šeštosios serijos rungtynės ketvirtadienį bus žaidžiamos Hjustone.

„Spurs“: K. Leonardas 22 (15 atk. kam.), P. Millsas 20 (5/12 trit.), L. Aldridge`as 18 (14 atk. kam.), D. Greenas 16 (4/8 trit.), M. Ginobili (7 atk. kam., 5 rez. perd.) ir J. Simmonsas po 12.

„Rockets“: J. Hardenas 33 (4/15 trit., 10 atk. kam., 10 rez. perd., 9 kld.), P. Beverley 20 (5/7 trit.), R. Andersonas 19 (7 atk. kam.), E. Gordonas 11, T. Ariza (8 atk. kam.) ir C. Capela (11 atk. kam.) po 9.