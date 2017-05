Pakeliui į finalą: C. Ronaldo „hat-trickas“ atvedė „Real“ į pergalę prieš „Atletico“

Antradienį vakare UEFA Čempionų lygoje startavo pusfinalio etapas. Pirmieji į kovą „Santiago Bernabeu“ stadione stojo du Madrido klubai – „Real“ ir „Atletico“. Cristiano Ronaldo vedami „baltieji“ padėjo tvirtą žingsnį finalo link – Diego Simeone auklėtiniai buvo nugalėti triuškinančiu rezultatu 3-0.



Rungtynės prasidėjo poziciniu abiejų komandų žaidimu, tačiau jau kiek netrukus pavojingas atakas prie „Atletico“ vartų pradėjo kurti šeimininkai.



6-ąją minutę Dani Carvajalis puikiu reidu prasiveržė į baudos aikštelę ir atliko smūgį į vartus, tačiau Jano Oblako reakcija neapvylė ir kamuolys buvo numuštas į užribį.







Vis dėlto ilgai laukti pirmojo įvarčio „Santiago Bernabeu“ stadionui neprireikė – po Casemiro perdavimo nuo varžovų atitrūkęs C. Ronaldo smūgiu galva išvedė dabartinius Čempionų lygos nugalėtojus į priekį.



16-ąją minutę „Real“ vos nepadidino pranašumo iki dviejų įvarčių, tačiau „Atletico“ ir vėl gelbėjo J. Oblakas. Slovėnas atrėmė pavojingą Raphaelio Varane smūgį galva po kampinio.



23-ąją minutę visai šalia vartų smūgiavo Luka Modričius, o po penkių minučių arti įspūdingo įvarčio buvo Karimas Benzema, tačiau prancūzo smūgis per save tikslo nepasiekė – kamuolys praskriejo šalia skersinio.



„Real“ ekipa pačioje pirmojo kėlinio pabaigoje neteko D. Carvajalio – gynėjas dėl traumos nebegalėjo tęsti rungtynių. Antrajame kėlinyje „Atletico“ pradėjo daugiau atakuoti, tačiau itin pavojingų progų prie Keyloro Navaso ginamų vartų taip ir nebuvo.



73-ąją minutę savo žodį vėl tarė C. Ronaldo – portugalas ore besileidžiantį kamuolį puikiu smūgiu pasiuntė į J. Oblako ginamus vartus ir rezultatas tapo 2-0.



„Atletico“ po antrojo įvarčio visiškai sutriko ir nebekūrė jokių atakų, o tuo metu „Real“ 86-ąją minutę pasiekė įvartį, kuris juos priartino prie finalo. Greitos kontratakos metu kraštu spurtavęs Lucas Vazquezas į baudos aikštelę atliko perdavimą, o ten visiškai be priežiūros paliktas C. Ronaldo galutinai pribaigė „Rojiblancos“.



Geriausiam planetos futbolininkui tai buvo antras „hat-trickas“ iš eilės per pastarąsias dvi Čempionų lygos rungtynes. Be to, C. Ronaldo po šio „hat-tricko“ „Real“ klube peržengė 400 įvarčių ribą.



Atsakomosios rungtynės „Vicente Calderon“ stadione įvyks gegužės 10-ąją dieną.



Rezultatas:



„Real Madrid“ 3 – 0 „Atletico“

10' [1 – 0] C. Ronaldo

73' [2 – 0] C. Ronaldo

86' [3 – 0] C. Ronaldo



Startinės sudėtys:



„Real Madrid“: Keylor Navas; Dani Carvajal, Raphael Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Isco, Luka Modrič, Casemiro, Toni Kroos; Cristiano Ronaldo, Karim Benzema.



Atsarginiai: Kiko Casilla, Nacho, Lucas Vazquez, Mateo Kovačič, James Rodriguez, Marco Asensio, Alvaro Morata.



„Atletico“: Jan Oblak; Lucas Hernandez, Stefan Savič, Diego Godin, Filipe Luis; Gabi, Saul Niguez, Koke, Yannick Carrasco; Antoine Griezmann, Kevin Gameiro.



Atsarginiai: Moya, Tiago, Alberto R, Thomas, Nicolas Gaitan, Andrea Correa, Fernando Torres.

86' – C.Ronaldo („Real“) – pelnė įvartį – 3:0



83' – S.Savičius („Atletico“) – geltona kortelė



73' – C.Ronaldo („Real“) – pelnė įvartį – 2:0



53' – S.Nuguezas („Atletico“) – geltona kortelė



48' – Isco („Real“) – geltona kortelė



26' – Koke („Atletico“) – geltona kortelė



10' – C.Ronaldo („Real“) 1-0