„Rockets“ sutriuškino „Spurs“, du žaidėjai – išvaryti

Nors dviejų Teksaso valstijos komandų susitikime aikštės šeimininkai buvo „Spurs“ žaidėjai, San Antonijuje lyg namuose šį sykį jautėsi „Rockets“ kariauna, į visus klausimus rungtynėse atsakiusi per pirmuosius du kėlinius.

Po 12 min. ekipas skyrė 11, o sužaidus pusę rungtynių – jau 30 taškų (69:39). Nieko pakeisti „Spurs“ neįstengė ir antroje mačo pusėje – Greggui Popovichiui teliko mąsliai nuo suolelio stebėti įvykius aikštėje.

Tiesa, vienas įvykis trečio kėlinio pabaigoje nuo kėdžių ir suolų pakėlė visus abiejų komandų atstovus. Po „Rockets“ krepšiu įvyko konfliktas, kuriame sudalyvavo šeimininkų aukštaūgis Dewayne`as Dedmonas, „Rockets“ vidurio puolėjas Nene ir įžaidėjas Jamesas Hardenas.

Apsižodžiavimas peraugo į apsistumdymą, kurį vargais negalais nutraukė įsikišę arbitrai ir kiti abiejų ekipų žaidėjai. Visi trys konflikto dalyviai gavo po techninę pražangą, o varžovą kiek stipriau stumtelėjęs brazilas Nene apskritai buvo išvytas iš aikštės.

(1/2) Replay Review (Game Crew): player altercation in Q3 of #HOUatSAS. Ruling: Nene was assessed a technical foul ejection. pic.twitter.com/WONEnIG7pC