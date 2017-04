M. Gecevičius ir A. Juškevičius Ispanijoje kovoja dėl išlikimo

Ispanijos krepšinio lygoje sekmadienį sužaistos 29-ojo turo rungtynes, per kurias aikštėje pasirodė ir keli Lietuvos krepšininkai.

Rezultatyviausiai žaidė Martynas Gecevičius, pelnęs 11 taškų Mursijoje.

Tiesa, ten Mursijos UCAM komanda (13-16), žaidusi be traumuoto Martyno Pociaus, 88:80 įveikė Saragosos „Tecnyconta“ ekipą (9-20), kuriai atstovauja M. Gecevičius ir A. Juškevičius.

M. Gecevičius per 27 min. pataikė vienintelį dvitaškį, 3 tritaškius iš 7, atkovojo 2 kamuolius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus.

A. Juškevičius per 18 min. pelnė 7 taškus (1/3 dvitaškių, 1/3 tritaškių) ir atliko 2 perdavimus.

Mursijos komanda lygoje rikiuojasi dešimta, Saragosos – keturiolikta tarp septyniolikos ekipų. Saragosos komanda tik viena pergale lenkia Sevilijos klubą (8-21), kuris jau yra iškritimo zonoje šešioliktas.

UCAM: V. Benite 24, B. Baronas ir J. A. Antelo po 14 (M. Pocius nežaidė);

„Tecnyconta“: H. Norelis 21, T. Bellas 13, M.K nightas 12, M. Gecevičius 11, S. Jelovacas 8, A. Juškevičius 7.

Vitorijos „Baskonia“ komanda (20-8) su Tadu Sedekerskiu savo aikštėje 81:45 sutriuškino Badalonos „Joventut“ (10-20).

Lietuvos jaunimo rinktinės puolėjas žaidė 7 min., per kurias pelnė 2 taškus (1/3 dvitaškių) ir atkovojo 2 kamuolius.

„Baskonia“: A. Hanga ir Sh. Larkinas po 11, … T. Sedekerskis 2.

„Joventut“: J. Jordonas 14, L. Bogdanovičius 6.

Trys lietuviai šeštadienį su penkioliktą vietą čempionate užimančia Santjago de Kompostelos „Rio Natura Monbus“ komanda (9-20) išvykoje 74:85 nusileido „Valencia“ krepšininkams (22-7).

Svečiams Eimantas Bendžius per 27 min. pelnė 10 taškų (2/5 dvitaškių, 2/5 tritaškių), o jo tėvynainiams tai nebuvo geras mačas: Deividas Dulkys per 19 min. pelnė 2 taškus, Osvaldas Matulionis per 6 min. taškų nepelnė.

„Valencia“: B. Dubljevičius 26, W. Thomasas ir F. San Emeterio po 11.

„Monbus“: M. McConnellas 13, …. E. Bendžius 10, .. D. Dulkys 2, O. Matulionis 0.

Valensijos krepšininkai pirmauja Ispanijos lygoje. Tiesa, juos gali pavyti dvejomis rungtynėmis mažiau sužaidęs Madrido „Real“ (20-7) su Jonu Mačiuliu.

„Baskonia“ rikiuojasi trečia, „Barcelona“ (20-9) – ketvirta, o Tenerifės „Iberostart“ (19-9) su Mariumi Grigoniu – penkta.