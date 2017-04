Trys VIII-ojo A lygos turo intrigos

Antrojo A lygos čempionato rato pradžioje praėjusio sezono stipriausių komandų ketvertukas susitiks su apatines vietas turnyro lentelėje užėmusiais varžovais, rašoma lygos pranešime spaudai. Pateikiamos trys šį antradienį prasidėsiančio VIII-o turo intrigos.

Nutrauks nesėkmių serijas Utenos „Utenis“ ir „Jonava“?

Abi šios komandos yra identiškame nelaimėtų rungtynių ruože – taškų neiškovota jau tris turus iš eilės, o ant kulnų pradėjo lipti Kauno „Stumbras“, pamažu lipantis iš turnyro lentelės apačios.

Didesnis nerimas, kad tokia serija prasitęs, turėtų apimti uteniškių gerbėjus, nes jų palaikomai ekipai antrąjį ratą pradėti teks dvikova su Vilniaus „Žalgiriu“. Pergalingai žygiuojantis čempionato lyderis jau yra primiršęs, jog rungtynes galima sužaisti lygiosiomis ar jas pralaimėti.

Savo ruožtu „Jonavos“ laukia „Trakų“, iš kurių aukštaičiams yra pavykę taškus atimti pirmoje čempionato akistatoje, iššūkis. Negana to, jonaviškiai neleido varžovams įmušti, nors yra viena daugiausiai praleidžiančių ekipų lygoje. Žinoma, riterių puolimas šiemet yra išskirtinai kuklus, tačiau be įvarčio aikštę „Trakai“ paliko tik dusyk, nepajėgę įmušti ir žalgiriečiams. „Jonavos“ vyr. treneris Donatas Vencevičius pasibaigus ratui žadėjo, kad komanda gerins gynybą, jo būsimas oponentas Olegas Vasilenka kalbėjo apie pasipilsiančius įvarčius. Kurio stratego norus išpildys jų auklėtiniai, parodys mačas Vilniuje.

Darvydas Šernas pasivys, o gal ir aplenks Andrejų Paniukovą snaiperių sąraše?

Du iš eilės hetrikai – toks po traumos į rikiuotę sugrįžusio žalgiriečio D. Šerno įvarčių derlius, žaibiškai jį iškėlęs kone į patį A lygos rezultatyviausių futbolininkų sąrašo viršų. Įsikurti pačioje jo viršūnėje čempionų puolėjui neleido „Atlanto“ atakų lyderis A. Paniukovas, kurio tikslių smūgių žalą patyrė penki iš septynių uostamiesčio ekipos varžovų. Be įvarčio legionierius iš Rusijos nelieka jau tris turus paeiliui.

Jei vilniečių laukia sunki išvyka į Visaginą ir bandymas pasiekti revanšą mače su „Uteniu“, tai Klaipėdos futbolininkams teks namuose ieškoti kelių pro sunkiai prognozuojamo „Kauno Žalgirio“ gynybos bastionus. Pirmasis ratas parodė, kad abiem snaiperiams daug progų įvarčiams įmušti nereikia. Tiek kauniečiai, tiek uteniškiai jų suteiks, o visa kita – tik pačių puolėjų meistriškumo klausimas.

Suprantama, kad pagrindinis visų dėmesys kryps į rungtynes stadione, kur „Sūduva“ stengsis pradėti naują rungtynių be pralaimėjimų seriją. Tokius planus yra pasiryžęs sugriauti „Stumbras“, pradėjęs čempionatą trejomis nesėkmėmis, tačiau per kitas ketverias rungtynes be taškų likęs tik kartą. Todėl galima neabejoti, kad tiek D. Galkevičius, tiek „Sūduvos“ komandos sirgaliai mielai pralaimėtų kompiuterines dvikovas, jei tai padėtų jų komandai įsidėti dar vieną pergalę į taupyklę.

2017 m. A lygos VIII turas:

Balandžio 25 d. 18.00 „Utenis“ – „Žalgiris“ (Visagino dirbtinės dangos stadionas)

Balandžio 25 d. 20.00 „Sūduva“ – „Stumbras“ (Arvi arena)

Balandžio 26 d. 18.00 „Atlantas“ – „Kauno Žalgiris“ (Klaipėdos dirbtinės dangos stadionas)

Balandžio 26 d. 20.00 „Trakai“ – „Jonava“ (LFF stadionas)