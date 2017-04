Istorinė diena Lietuvos beisbolui: D. Neverauskas debiutavo prieš MLB čempionus

Sezoną žemesnės lygos „Indianapolis Indians“ komandoje pradėjęs lietuvis metikas savo patikimu žaidimu užsitarnavo debiutą „Pittsburgh Pirates“ gretose.

Pirmadienį lietuvis buvo iškviestas rungtynėms su praėjusiu metų MLB čempionais „Chicago Cubs“. Lietuvis startinėje sudėtyje pakeitė traumą gavusį metiką Adamą Frazierį.

Tik šeštojo kėlinuko metu į rungtynes tiesiai iš Indianapolio atskubėjęs D. Neverauskas jau po dviejų kėlinukų pasirodė aikštėje.

Jis leido varžovams pelnyti tik tašką ir iš žaidimo išmetė pirmąjį MLB žaidėją. D. Neverausko metimų „auka“ tapo „Chicago Cubs“ žaidėjas Justinas Grimmas.

Tiesa, lietuvio atstovaujama „Pittsburg Pirates“ rungtynes pralaimėjo beviltiškai – 3:14. Persvarą Čikagos beisbolo klubas susikrovė dar iki D. Neverauskui pasirodant aikštėje, tačiau lietuviui pavyko sustabdyti triuškinimą.

„Tai yra akimirka, kurios aš laukiau ir dėl kurios dirbau“, – sakė D. Neverauskas. „Aš labai laimingas“, – po rungtynių kalbėjo Lietuvos beisbolo žvaigždė.

Dovydas Neverauskas makes his Major League debut tonight.



He becomes the 1st born-&-raised Lithuanian to play in @MLB.#WelcometotheShow pic.twitter.com/4leAuAtLHr