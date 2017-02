Solidus pirkinys „Žalgiryje“ – daugiau kaip 100 mačų Prancūzijos čempionate sužaidęs saugas

Malyje gimęs ir šios šalies rinktinei atstovaujantis M. Traore dar pernai Prancūzijos čempionate už „Nice“ ekipą žaidė 12-oje rungtynių, pelnė du įvarčius ir atliko du rezultatyvius perdavimus.

„Nice“ gretose iš viso „Ligue 1“ jis yra sužaidęs 100 rungtynių, įmušęs devynis įvarčius.

2010–2012 metais malietis buvo išnuomotas „Metz“ klubui, rungtyniavusiam „Ligue 2“ pirmenybėse. Antroje pagal pajėgumą Prancūzijos lygoje tiek atakuojančio, tiek atraminio saugo pozicijoje galintis žaisti futbolininkas per 36-erias rungtynes pasižymėjo 5 įvarčiais bei 8 rezultatyviais perdavimais. Gimtosios šalies rinktinėje M. Traore debiutavo dar 2005 metais ir joje sužaidė 32 mačus. Abu savo įvarčius saugas pelnė 2011 metų dvikovose su Zimbabve bei Žaliojo Kyšulio salomis.

Praėjusiais metais „Nice“ komandos pasiūlymą pratęsti sutartį atmetęs saugas vasarą domino tris Turkijos čempionato klubus – „Kayserispor“, „Adanaspor“ bei „Osmanlispor“, kurio vartus šiuo metu gina buvęs žalgirietis Žydrūnas Karčemarskas.

Medicininį patikrinimą penktadienį sėkmingai praėjęs Malio ir Prancūzijos pilietybę turintis futbolininkas vilkės 16-uoju numeriu pažymėtus marškinėlius. M. Traore ir kitas „Žalgirio“ naujokas Komnenas Andričius vasario 21-ąją dieną bus oficialiai pristatyti Vilniaus savivaldybėje vyksiančioje spaudos konferencijoje. „Žalgirio“ naujokas galės rungtyniauti paskutinėse kontrolinėse rungtynėse pirmadienį, vasario 20-ąją dieną. „Sportimos“ manieže žalgiriečiai priims Talino „Flora“ klubą iš Estijos. Dvikovos pradžia – 12 val.

Former @ogcnice and @Ligue1 player #Mahamane #Traore signed a contract with Lithuanian champion. Welcome!https://t.co/qUQypx1I3f pic.twitter.com/6ZVHs3gUL7