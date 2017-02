Į Italiją išvykęs D. Loganas dėkoja „Lietuvos rytui“

Į Italiją ketvirtadienį atvykęs amerikietis savo socialinio tinklalapio „Twitter“ paskyroje nepamiršo padėkoti jį paleidusiai komandai bei jos sirgaliams.

„Noriu padėkoti „Lietuvos ryto“ organizacijai ir komandos fanams už viską“, – rašė Loganas, palikęs Vilniaus klubą po fiasko Karaliaus Mindaugo taurėje.

34 metų 184 cm ūgio krepšininkas jau spės sudalyvauti ir Italijos taurės turnyre, kur „Scandone“ šiandien ketvirtfinalyje susikaus su buvusia jo komanda Sasario „Dinamo“.

Su naujuoju savo klubu veteranas galės dalyvauti ir FIBA Čempionų lygos atkrintamosiose varžybose.

Loganas šį sezoną Europos taurės turnyre vidutiniškai rinkdavo po 18,1 taško, atkovodavo po 2,8 kamuolio ir atlikdavo po 5,8 rezultatyvaus perdavimo.

LKL pirmenybėse amerikietis vidutiniškai pelnydavo po 16,2 taško, atkovodavo po 2,4 kamuolio ir atlikdavo po 3,9 rezultatyvaus perdavimo.

Want to thank @BC_LRytas organization and the fans of LRytas this year for everything ⚫️