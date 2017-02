Stovyklą Turkijoje „Žalgiris“ baigė lygiosiomis

Lietuvos čempionas FK „Žalgiris“ kovingomis rungtynėmis baigė treniruočių stovyklą Turkijos Sidės mieste, kurią pristato „Turkish Airlines“. Šeštame kontroliniame mače Turkijoje žalgiriečiai sužaidė lygiosiomis 1:1 (1:0) su Soligorsko „Šachtior“ futbolininkais iš Baltarusijos, rašoma pranešime spaudai.

Šį kartą sostinės klubas rungtyniavo ne Sidės mieste, o greta esančiame Čolakli miestelyje. Atviroje vietoje esančiame aikštyne siautėjo vėjas, tad „Žalgirio“ futbolininkams teko kovoti ne tik su kaimyninės šalies vicečempionais, bet ir su gamtos jėgomis.



Nors vilniečiai pirmame kėlinyje žaidė pavėjui, tačiau daugiau progų sukūrė baltarusiai, tarp kurių keli futbolininkai buvo aukštesni nei 190 cm ūgio. 10-ąją minutę pažeme į vartininką smūgiavo baudos aikštelėje kamuolį gavęs Mantas Kuklys, o varžovai atsakė pavojingu išpuoliu, kai po perdavimo iš kairiojo krašto vienu lietimu šalia vartų mušė aukštaūgis Draženas Bagaričius, anksčiau su Slavko Blagojevičiumi rungtyniavęs RNK „Split“ klube.



Kėlinio viduryje „Šachtior“ ekipos vartininko budrumą baudos smūgiu iš 20 metrų patikrino Matija Ljujičius, savo ruožtu 32-ąją minutę išaušo Sauliaus Klevinsko šlovės akimirka. Varžovų kontratakos metu du sykius žalgiriečiai atmušė į tuščius vartus skriejantį kamuolį, tačiau Donovanas Slijngardas, gelbėdamas komandą nuo galimo įvarčio, baudos aikštelėje prasižengė prieš varžovą, kuris uždirbo baudinį. „Šachtior“ klubo puolėjas Denisas Lapcevas gana tiksliai smūgiavo pažeme, bet S. Klevinskas tigro šuoliu kamuolį sugavo.



Keletą sykių vos per plauką įvarčio nepraleidę vilniečiai 41-ąją minutę pasižymėjo patys. Puikiai aikštės viduryje sužaidus M. Ljujičiui, ataka išsivystė per dešinį kraštą, iš kurio Vytautas Lukša atliko perdavimą į baudos aikštelę. Vartininkas iškumščiavo kamuolį, o šis nuo Baltarusijos komandos gynėjo atšoko tiesiai po kojomis Komnenui Andričiui – serbui beliko įmušti jį į tuščius vartus. Kėlinio pabaigoje Baltarusijos vicečempionai turėjo dar vieną gerą progą, bet po perdavimo iš kairiojo krašto iš arti buvo smūgiuota pro šalį.



Per pertrauką „Žalgiris“ atliko tinkamas korekcijas ir antrame kėlinyje buvo pranašesnis. Kairiojo krašto gynėjui ramybės nedavė V. Lukša, kuris sukūrė ne vieną dėkingą progą smūgiuoti komandos draugams ir pats bandęs laimę iš toli. 62-ąją minutę vilniečiams dar sykį pasisekė: po baltarusių kontratakos varžovų futbolininkas turėjo nuostabią progą įmušti, tačiau Ernestas Stočkūnas, pakeitęs D. Slijngardą ir tuo metu buvęs ant vartų linijos, apsigynė beveik beviltiškoje situacijoje.



Visgi 71-ąją minutę pranašiau atrodę Lietuvos čempionai praleido apmaudų įvartį. Po ne visai tikslaus perdavimo Mamadou Mbodjis paliko savo poziciją ir kamuolio nepasiekė, o oponentai surengė ataką, kuri baigėsi tiksliu Sergejaus Chižničenkos smūgiu iš arti, nepaisant to, jog S. Klevinskas apsigynė nuo įvarčiu turėjusio pasibaigti perdavimo. Dar po poros minučių po perdavimo iš krašto kamuolį pagavo vėjo gūsis – „Žalgirį“ išgelbėjo virpstas.



Rungtynių pabaigoje žalgiriečiai turėjo keletą gerų progų. Nuo M. Kuklio baudos smūgio vartininkas apsigynė, kaip ir nuo anksčiau atlikto aštraus V. Lukšos perdavimo. Paskutinis dvikovos akcentas – pro šalį skriejęs alytiškio iš 20 metrų smūgiuotas kamuolys.



Statistika



Vilniaus „Žalgiris“ - Soligorsko „Šachtior“ 1:1 (1:0)



Įvarčiai: 41 min. K. Andričius, 71 min. S. Chižničenka



32 min. D. Lapcevas nerealizavo 11 metrų baudinio



Geltonos kortelės: 27 min. M. Ljujičius, 36 min. G. Freidgeimas, 56 min. „Šachtior“ futbolininkas, 89 min. P.Rybakas



Raudona kortelė: 31 min. D. Slijngardas



„Žalgiris“: S. Klevinskas, E. Vaitkūnas, D. Slijngardas (34 min. E. Stočkūnas), M. Mbodjis, G. Freidgeimas, M. Kuklys, M. Ljujičius (80 min. J. Lasickas), S. Blagojevičius, Elivelto, V. Lukša, K. Andričius.